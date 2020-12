L’Espagne et le Royaume-Uni concluent un accord pour éviter une frontière dure à Gibraltar après le Brexit

LONDRES – L’Espagne et le Royaume-Uni ont conclu un accord de onzième heure pour éviter une frontière dure à Gibraltar alors que la transition du Brexit touche à sa fin.

Selon les termes de l’accord, Gibraltar fera partie de la zone sans passeport Schengen avec le parrainage de l’Espagne, a annoncé jeudi la ministre des Affaires étrangères du pays, Arancha González Laya. Cela est nécessaire car contrairement au Liechtenstein, par exemple, Gibraltar n’est pas un État indépendant.

Cela signifie que les citoyens britanniques devront passer par un poste frontière Schengen pour entrer à Gibraltar via son aéroport et son port maritime. Au cours d’une transition de quatre ans, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, appelée Frontex, patrouillera les deux points d’accès.

Les patrouilles aux postes frontières ont été l’un des points les plus controversés des négociations sur l’avenir de Gibraltar, l’Espagne insistant pour que Frontex fasse rapport aux autorités espagnoles. González Laya, cependant, a refusé de révéler plus de détails techniques ou les termes de l’accord après la fin de la transition, affirmant qu’elle souhaitait d’abord informer le parlement espagnol.

« Nous sommes parvenus à un accord de principe avec le Royaume-Uni qui jettera les bases d’une nouvelle relation », a déclaré González Laya lors d’une conférence de presse. Le ministre espagnol a ajouté que toutes les parties avaient compris la nécessité de coopérer les unes avec les autres et de laisser de côté leurs conflits de souveraineté «inaliénables».

Les négociations ont duré des mois et ont parfois tourné au vinaigre. Mercredi, la ministre britannique du voisinage européen, Wendy Morton, a déclaré qu’aucun accord n’avait encore été conclu. González Laya a reconnu qu’il y avait eu «une soirée très intense et une très longue nuit» avant qu’un accord ne soit conclu aux petites heures du jeudi matin.

Bien que le Royaume-Uni et l’UE aient conclu un futur accord de relations, l’avenir de Gibraltar a dû être réglé dans le cadre de négociations parallèles entre Londres, Madrid et The Rock.

L’accord conclu jeudi a été soumis à la Commission européenne, qui doit le transformer en traité international entre l’UE et le Royaume-Uni, dans un processus que González Laya prévoit de durer environ six mois. Il n’y aura pas de changement à la frontière pendant cette période, a déclaré le ministre espagnol.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a confirmé dans un communiqué que le Royaume-Uni, l’Espagne et Gibraltar étaient parvenus à un accord sur un «cadre politique» pour former la base d’un traité séparé entre le Royaume-Uni et l’UE sur Gibraltar.

« Nous restons inébranlables dans notre soutien à Gibraltar et sa souveraineté est sauvegardée », indique le communiqué. «Je remercie la ministre des Affaires étrangères Laya et son équipe pour leur approche positive et constructive. Nous entretenons une relation chaleureuse et solide avec l’Espagne, et nous sommes impatients de la développer en 2021. »

Le ministre en chef de Gibraltar, Fabian Picardo, a déclaré que l’accord permettra « une mobilité maximale et illimitée » des personnes entre Gibraltar et l’espace Schengen.

«Cela a été un processus difficile. Nous avons combattu la marée de l’histoire, mais avec cet accord de principe, nous espérons commencer à voir l’avenir se dessiner. Nous sommes au début de la création d’une zone de prospérité partagée », a-t-il déclaré.

Picardo a félicité le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez pour «avoir insisté sur le fait qu’il voulait aller au-delà de l’éternelle question de la souveraineté», et le premier ministre britannique Boris Johnson «qui n’a pas oublié Gibraltar dans les négociations sur le Brexit».

Picardo a déclaré que Gibraltar pourrait conclure des accords supplémentaires avec l’Espagne à l’avenir, mais cela ne devrait pas être interprété comme le rocher s’éloignant du Royaume-Uni.

«C’est le début de la construction d’une relation plus forte avec l’Union européenne et avec notre voisin, l’Espagne, d’une manière qui ne nous éloigne en aucun cas du Royaume-Uni, qui est notre relation de principe, la relation que nous voulons entretenir. et grandir, et nous voulons voir durer de la meilleure façon possible », a-t-il déclaré.