Sinn Féin TD Brian Stanley abordera la controverse entourant son tweet maintenant supprimé sur l’histoire de l’IRA lorsqu’il se joindra à des collègues d’un comité Oireachtas mercredi, a déclaré la chef de son parti Mary Lou McDonald.

Mme McDonald a déclaré: «J’ai parlé à Brian et il est très, très désolé, il comprend parfaitement que le tweet était mal jugé. C’était une tentative de faire un parallèle historique entre les auxiliaires et le régiment de parachutistes, mais ce n’est ni ici ni là, le tweet a bouleversé, il a provoqué une offense et une controverse inutile et pour cela, il s’est excusé.

Interrogée sur la manière dont il serait discipliné, Mme McDonald a déclaré à Morning Ireland de RTÉ Radio: «Il s’est excusé et il a retiré le tweet, c’est la chose la plus importante pour moi. Deuxièmement, je suis absolument certain de pouvoir vous assurer que c’était une erreur singulière et ponctuelle de Brian Stanley et qui ne se répétera pas.

Elle a dit qu’elle ne le révoquerait pas comme président du Comité des comptes publics, car il était «très efficace» et «très impartial» dans ce rôle.

«Il abordera bien entendu cette controverse avec ses collègues du comité lors de leur rencontre mercredi.»

Samedi, le Laois-Offaly TD a tweeté en référence à l’embuscade de Kilmichael en 1920 et le massacre de Narrow Water à Warrenpoint, Co Down en 1979, affirmant qu’ils étaient «les 2 opérations de l’IRA qui ont enseigné à l’élite de l’armée britannique et l’établissement le coût d’occupation de l’Irlande. Dommage pour tout le monde, ils apprenaient si lentement ».

Dix-huit soldats britanniques ont été tués à Warrenpoint par l’IRA provisoire le 27 août 1979. Le même jour, Lord Mountbatten, un membre éminent de la famille royale britannique, a été tué par une bombe provisoire de l’IRA à bord de son bateau à Mullaghmore, avec trois autres .

Dans l’incident de 1920 à Kilmichael, 17 membres des auxiliaires ont été tués, aux côtés de trois membres de l’IRA de l’époque de la guerre d’indépendance.

M. Stanley a par la suite supprimé le tweet et s’est excusé, le décrivant comme «inapproprié et insensible».

On a demandé à Mme McDonald pourquoi M. Stanley ne devrait pas être traité de la même manière que Barry McEludff. Ce dernier a été contraint de démissionner de son poste de député de West Tyrone en 2018 après une condamnation généralisée d’une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il a partagé une vidéo d’une miche de pain de marque Kingsmill sur la tête à l’occasion du 42e anniversaire du massacre du même nom, en que l’IRA a tué 10 ouvriers protestants du textile dans le sud de l’Armagh.

Mme McDonald a répondu: «Je pense que les gens comprendront qu’un très grand nombre d’entre nous, tout au long de la vie politique et au-delà, avons marqué et reconnu l’embuscade ce week-end. L’erreur de Brian, et elle a été mal jugée et il en regrette beaucoup, était une tentative de faire une comparaison historique entre quelque chose qui s’est passé dans les années 20 et quelque chose qui s’est passé dans les années 70.

Le Sinn Féin TD a ensuite supprimé le tweet et s’est excusé, le décrivant comme « inapproprié et insensible ». Photographier; Dara Mac Dónaill / The europe-infos.fr



Interrogé sur les raisons pour lesquelles M. Stanley conservait son emploi alors que M. McElduff devait démissionner, le chef du Sinn Féin a répondu: «Vous traitez ces cas tels qu’ils se présentent et à l’époque que Barry ressentait, étant donné la profondeur de la blessure ressentie par les victimes de cet événement particulier. , que c’était sa ligne de conduite.

«Je pense que dans ce cas, Brian a agi très rapidement. Il a supprimé le tweet incriminé, c’était une erreur, il en est désolé, c’était maladroit, c’était mal jugé, ça n’aurait pas dû arriver. Ceci ne se reproduira pas. Il parlera à ses collègues du comité lors de leur réunion mercredi.

On a demandé au chef du Sinn Féin de s’excuser auprès des personnes qui avaient survécu à l’attaque de Warrenpoint ou des familles de ceux qui y avaient été tués?

«Le régiment de parachutistes a une histoire très particulière ici en Irlande», a répondu Mme McDonald. «Je pourrais citer Bloody Sunday et le massacre de Ballymurphy, tous les événements qui en ont découlé. Je tiens à m’excuser universellement auprès des personnes qui, comme moi, comme nous tous, souhaitent tracer une voie constructive et pour qui ce tweet particulier a choqué parce qu’il va à l’encontre de ce qui est une proposition difficile – d’une part, à Rappelez-vous honnêtement et souvenez-vous de notre histoire et de ce qui s’est passé, mais en même temps de le faire en tenant compte des autres.

«C’est une proposition difficile et malheureusement le tweet de Brian n’a pas contribué à cet effort.»

Mme McDonald a déclaré: « Je pense que c’est une leçon salutaire pour nous tous à quel point nous devons être réfléchis et conscients que nous devons être dans les commentaires que nous faisons publiquement et sur les plates-formes de médias sociaux, car nous sommes maintenant dans une période où nous marquerons les centenaires de beaucoup. , de nombreux événements, des événements que beaucoup d’entre nous considèrent comme des moments charnières dans notre lutte pour l’indépendance nationale, mais des événements qui suscitent encore des réactions très vives de la part de personnes de tradition politique différente.

Taoiseach Micheál Martin s’est dit «choqué et consterné» par le tweet de M. Stanley, affirmant qu’il avait fait «d’énormes dégâts» à l’instauration de la confiance et de la réconciliation sur l’île d’Irlande.

Le maintien de la présidence par M. Stanley du Comité des comptes publics du Dáil sur ces remarques était une question que le Sinn Féin devait traiter «en tant que parti et en tant que mouvement», a déclaré le Taoiseach.