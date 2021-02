La ministre de la Justice, Helen McEntee, a déclaré que plus de ceux qui ont participé au «rassemblement illégal qui s’est transformé en émeute» samedi dans le centre-ville de Dublin feraient face à des sanctions juridiques et a averti quiconque envisageant de s’impliquer dans de tels événements à l’avenir qu’ils subiraient des «conséquences »Pour ce faire.

Mme McEntee a également admis qu’il n’y avait aucune preuve que des membres de ce qui avait été surnommé «l’extrême gauche» étaient impliqués dans les violences, et elle a souligné l’étendue des blessures subies par les membres de la Garda pendant les violences.

Trois gardaí ont été blessés lors d’affrontements après que des centaines de personnes se sont rassemblées samedi dans le centre-ville de Dublin pour protester contre les restrictions de Covid-19. Une garda avait besoin d’un traitement hospitalier.

Après une confrontation entre gardaí et manifestants, les foules se sont dirigées vers le GPO sur O’Connell Street, où la circulation a été interrompue pendant une grande partie de samedi après-midi.

S’exprimant sur RTÉ Radio dimanche après-midi, le ministre a déclaré que des caméras dans la rue et des images de téléphones portables seraient utilisées pour demander à davantage de personnes de rendre compte de la violence de samedi et que de telles images seraient utilisées à l’avenir si des incidents similaires se produisaient.

Elle a déclaré qu’un membre de la Garda avait subi une fracture à la cheville dans les violences, tandis qu’un autre avait été traité pour un tympan perforé. Un troisième policier a été blessé après avoir été renversé de cheval alors qu’il tentait d’imposer un ordre, a déclaré le ministre.

Mme McEntee a déclaré qu’elle était réticente «à se laisser prendre à la question de savoir qui était impliqué» dans les violences, mais a déclaré que le commissaire de la Garda, Drew Harris, avait clarifié les commentaires précédents dans lesquels il suggérait que des membres de l’extrême gauche avaient pris part. Elle a admis que ce n’était pas le cas.

Elle a déclaré que beaucoup de ceux du centre-ville de Dublin s’étaient rendus dans la ville en violation des directives de verrouillage et seraient donc frappés de pénalités de préavis fixes.

Mme McEntee a évoqué le fait que la manifestation qui a conduit à la violence semblait avoir été organisée sur des plateformes de médias sociaux et a déclaré que les personnes responsables «de répandre la haine» devraient être contestées.

«Nous sommes tous frustrés par Covid-19 mais nous ne descendons pas dans la rue pour attaquer les membres de la Garda», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’acceptait pas que quiconque ait assisté à l’événement à Dublin «sous une bannière de frustration».

Elle a également déclaré qu’en tant que Ministre de la justice, ce n’était pas son rôle de déterminer comment et quand les membres de la force seraient vaccinés contre Covid-19, mais a exprimé l’espoir que cela se produirait le plus rapidement possible.

La réponse du ministre sur la vaccination a été qualifiée de «vague» par la secrétaire générale de l’Association des sergents et inspecteurs de la Garda, Antoinette Cunningham.

‘Émeute’

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré dimanche que les troubles étaient une «émeute» et qu’il était «chanceux que quelqu’un n’ait pas été gravement blessé ou tué».

S’exprimant dimanche matin, M. Varadkar a déclaré à Newstalk On The Record avec Gavan Reilly que «ce n’était pas une manifestation, c’était une émeute».

«Il n’y a aucune excuse pour utiliser ce type de violence pour faire avancer une cause politique, quelle qu’en soit la cause.» Il a félicité Gardaí pour son intervention et la rapidité à porter plainte contre 13 personnes résultant des incidents, affirmant que c’était «un très bon exemple de maintien de l’ordre très rapide et très efficace».

Le ministre des Affaires a déclaré qu’il était «un grand partisan de la liberté d’expression», mais que les rassemblements tels que ceux de samedi ne sont pas autorisés dans le verrouillage de niveau 5.

Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que les gens avaient le droit de manifester, mais a dénoncé la manifestation de samedi comme illégitime.

S’exprimant sur la semaine en politique de RTÉ, M. Coveney a déclaré que les restrictions de Covid-19 avaient provoqué beaucoup d’angoisse, mais a déclaré que ce qui s’était passé à Dublin samedi était une «brutalité».

«Hier n’était pas une protestation légitime. C’étaient des gens qui étaient résolus à la brutalité, à la violence et à l’intimidation des gardiens et de l’État. Quand quelqu’un tire une roquette ou un feu d’artifice à quelques mètres des gardes, ce n’est pas approprié », a-t-il dit.

Dans le même programme, le Sinn Féin TD pour Dublin Fingal, Louise O’Reilly a déclaré que la manifestation était une action d’extrême droite et une «gifle pour les travailleurs de première ligne».

Denis Naughten, le DT indépendant de Roscommon-Galway, a déclaré au programme que ce qui s’était passé était une «énorme insulte à chaque travailleur de première ligne».

Groupes d’extrême droite

Dimanche matin, le commissaire de la Garda, Drew Harris, a déclaré que la grande majorité de ceux qui ont pris part à la manifestation «appartiennent à un certain nombre de factions, y compris des manifestants anti-vaccin, anti-masque et anti-lockdown, des groupes d’extrême droite et ceux qui ont l’intention de le faire. trouble et désordre ».

Le commissaire clarifiait les déclarations qu’il a faites samedi, dans lesquelles il a déclaré que les groupes impliqués formaient un mélange comprenant «l’extrême gauche». «Malgré les premières indications, après une enquête plus approfondie, il n’y a aucune preuve corroborée de l’implication de factions d’extrême gauche», a-t-il déclaré dimanche. Il a également remercié le public pour ses messages de bonne volonté envers les gardaí qui ont surveillé la manifestation.

Samedi soir, M. Harris a déclaré qu’une personne qui avait lancé un feu d’artifice en direction de gardaí pendant les troubles ferait désormais l’objet d’une enquête criminelle et qu’un enquêteur serait nommé.

Le Taoiseach Micheál Martin a condamné samedi soir la manifestation «qui posait un risque inacceptable tant pour le public que pour la garde».

M. Varadkar a déclaré que les reportages sur les croyances de certains de ceux qui ont assisté à la manifestation indiquaient que ces croyances n’étaient pas loin des théories du complot qui sont devenues importantes dans la politique américaine ces dernières années.

Interrogé sur le rôle des médias sociaux dans la diffusion ou l’hébergement de fausses informations, M. Varadkar a déclaré qu’une fois qu’un commissaire à la sécurité en ligne serait établi – sur lequel travaille actuellement la ministre de la Culture Catherine Martin – il serait possible d’ordonner aux entreprises de supprimer les contenus préjudiciables. .

«Je pense que certaines des plateformes de médias sociaux ont également la responsabilité de faire exactement la même chose», a-t-il déclaré. Alors que de nombreux réseaux utilisés pour organiser le rassemblement de samedi n’étaient pas réglementés en Irlande, les réseaux grand public qui se permettent d’être utilisés comme un véhicule pour annoncer des rassemblements illégaux ont la responsabilité d’interdire ce type de contenu.

Il a également dit qu’il y avait un «populisme extrême» qui devait être repoussé, qui apparaît également dans la politique dominante.