Miriam Lord: la conversion de Danny Healy-Rae marque un grand jour pour la science

Dans les salles de l’université désertes par la peste, des professeurs solitaires pleuraient de joie sur leurs planches de mortier poussiéreuses.

Les boffins à revêtement blanc ont abandonné les microscopes dans des laboratoires brillants et ont dansé autour des tubes à essai.

En bas de la Suède, la jeune Greta a souri d’un sourire heureux.

Quelle journée pour la planète. Quelle journée.

D’abord le vaccin, et maintenant celui-ci.

Cela aurait pu être parfait.

Mais non, le Taoiseach a dû aller tout gâcher en essayant délibérément de tuer l’Irlande rurale à mort pour l’enfer.

«Arrêtez de clouer le couvercle sur le cercueil de l’Irlande rurale!» a rugi Limerick TD Richard O’Donoghue dans le Dáil mercredi, criant avec horreur à Micheál Martin.

Au moins, ils ne le savaient pas dans les universités, les instituts et les établissements d’enseignement supérieur du monde entier, où les célébrations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit.

La deuxième grande percée est venue de la façon dont ils ont tendance à le faire: inattendue et tout d’un coup.

Cela s’est produit tôt dans l’après-midi du haut d’un balcon dans l’auditorium du centre de contention de Dublin lorsqu’un certain TD indépendant pour Kerry s’est levé et a attaqué le Taoiseach sur la fermeture continue des bières de campagne sous les restrictions de Covid.

‘Preuve scientifique’

«Où sont vos preuves?» beugla Danny Healy-Rae. «Où est votre preuve scientifique que les pubs des régions rurales d’Irlande étaient ou seraient la cause de la transmission du virus?»

Ce serait Danny «Je crois que Dieu d’en haut est responsable du temps» Healy-Rae, célèbre négationniste de la science de «ce truc du changement climatique». Le seul et même Danny – les forts de fées provoquent des creux dans les routes – Healy-Rae, exigeant d’entendre des preuves empiriques de la fermeture des pubs servant de l’alcool sans le lest de nourriture car ils sont censés être plus propices à la propagation du coronavirus que leur imagination -Schmancy cousins ​​gastro.

«Où sont ces preuves, Taoiseach? il a persisté, impatient d’exécuter sa règle à calcul sur les données scientifiques. «Si vous l’avez, présentez-le parce que vous ne l’avez pas encore diffusé.»

La nouvelle choquante de la conversion tardive du député Healy-Rae à la valeur de la science de la preuve a traversé la communauté mondiale de la recherche. Des experts de premier plan ont été en outre applaudis et encouragés lorsqu’ils ont vu des images de l’influenceur autrefois sceptique s’exprimant dans le Dáil – il avait trois biros bien rangés, les casquettes pointant uniformément vers le haut, dans la poche de sa chemise.

L’un des leurs, maintenant.

Dénonçant la décision du gouvernement de garder les pubs «humides» fermés pendant la réouverture partielle des établissements hôteliers à l’approche de Noël, le DHR a accusé le Taoiseach de blesser et de «rabaisser» des milliers de publicains ruraux et leurs clients. Le mouvement était «anti-village» et conduirait à une consommation d’alcool non réglementée où «nous aurons besoin de bonnes jeeps et de véhicules puissants pour les trouver».

Le cri de coeur de Danny faisait écho à un appel antérieur tout aussi passionné de son collègue du Rural Independent Group, Mattie McGrath, qui a réprimandé le Taoiseach pour avoir détruit l’industrie des pubs, de la danse et des arts avec les dernières restrictions de niveau 3.

« Sommairement renvoyé »

Malgré d’énormes efforts pour se conformer aux directives lors du récent verrouillage, ils ont été «sommairement renvoyés» et ont reçu l’ordre de ne pas rouvrir.

«Je veux que vous deveniez réel et que vous nous disiez ce que vous avez contre les pubs… les écoles de danse et les artistes. Ce que vous faites est totalement illogique et injuste.

Micheál Martin l’aura eu dans le cou de ses propres députés d’arrière-ban du Fianna Fáil ces dernières semaines à cause de la fermeture continue de ces auberges, ses partenaires de la coalition Fine Gael n’étant pas non plus derrière la porte pour faire connaître leur point de vue. Il avait l’air complètement dégoûté au moment où Mattie a commencé à se plaindre au Dáil.

Le virus tue des gens et la seule motivation derrière les mesures prises par son gouvernement est de protéger des vies.

«Vous avez tort, député, de faire de la politique avec lui en posant la question rhétorique:« Qu’avez-vous contre les pubs? »»

En tant que Fianna Fáil TD de la vieille école, Micheál a organisé des cliniques de circonscription dans des maisons publiques de la longueur et de la largeur de sa circonscription bien avant que le gastro-pub ne devienne une chose. Son irritation avec la question et son implication qu’il l’a pour publicains était palpable.

«Je n’ai absolument rien contre les pubs», a-t-il protesté. «Ne sois pas si stupide. Pour l’amour de Dieu, c’est un problème trop grave pour le réduire à cela. La mesure a été prise pour des raisons de santé publique car des vies sont en danger.

«Le gouvernement a ruiné les pubs», a déclaré Michael Collins, l’un des acolytes de Mattie’s Rural Independent.

Collins est revenu à la ruine des pubs de campagne après la décision touchante de Danny Healy-Rae de sortir du placard scientifique.

«Il est tout à fait évident que vous protégez les pubs de Dublin», a déclaré le Cork South West Independent – une allégation choquante à l’encontre d’un Cork South Central Taoiseach.

Michael Collins disait cyniquement ce qu’il veut que ses électeurs entendent, mais s’il se tient le nez et se promène dans Dublin – ou dans toute autre partie de l’Irlande urbaine – il découvrira que la souffrance et l’angoisse sont loin d’être confinées aux propriétaires de bar-salon. hors des sentiers battus.

‘Homme très stupide’

«Il ne sera jamais oublié dans chaque ville et village de l’Irlande rurale pour ce que vous avez fait à ces pubs. Je peux vous assurer Taoiseach si vous pensez qu’il sera oublié, vous êtes un homme très insensé à cette heure de votre vie », écuma le fulminant Collins.

Il a été suivi par un quatrième membre du RIG, Richard O’Donoghue du comté de Limerick, qui a dénoncé les noms des villages dans un rayon de 15 miles de chez lui à Granagh, où aucun pub n’est ouvert. «Vous les poussez dans les villes s’ils veulent rencontrer quelqu’un.»

Comme Danny Healy-Rae, il se demandait qui contrôlerait les fêtes lorsque les gens se rassemblaient en privé à la place.

Ce truc de boisson est très déroutant. Une minute, tout tourne autour des gars solitaires qui veulent juste un verre de stout et un peu de compagnie avant de rentrer chez eux dans la voiture d’un soir, et maintenant, il s’agit d’eux de se battre avec des cintreuses toute la nuit alimentées en alcool parce que le local est fermé .

Cela ne fait qu’empirer parce que les gastro-pubs sont aussi un problème. Il n’y a pas si longtemps, Danny s’opposait au nouveau projet de loi visant à resserrer les lois sur l’alcool au volant et affirmant, entre autres, que prendre un gros repas avant de conduire est presque aussi mauvais que de se gargariser.

«Si vous mangez trop et prenez le volant d’une voiture, alors vous êtes un danger sur la route car vous risquez de vous endormir après avoir mangé un gros repas», a-t-il déclaré à un comité Oireachtas chargé d’examiner la législation.

Même s’il n’y avait pas de pandémie, vous auriez presque peur de quitter la maison après y avoir pensé. En toute honnêteté, c’était avant que Danny n’embrasse la science.

Le Taoiseach a insisté avec lassitude auprès des RIGers sur le fait qu’il n’était ni anti-rural, ni anti-village, ni anti-emploi. La situation actuelle n’est la faute de personne, a-t-il dit. C’est la faute d’un virus, d’une pandémie mondiale.

Ce qui, bien sûr, est totalement faux. C’est clairement la faute de Dem Above à Dublin.

L’homme sensé du thé vert, Micheál, poussa le soupir le plus lourd. «Il n’y a rien que je voudrais mieux en ce moment qu’une pinte dans un pub rural dans un village idyllique de l’ouest de l’Irlande.»

Il était une heure de l’après-midi.

Qui pourrait lui en vouloir.