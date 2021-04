Biden se rendra au Royaume-Uni et en Belgique en juin

Joe Biden se rendra en Europe pour son premier voyage à l’étranger en tant que président, a annoncé vendredi la Maison Blanche, se rendant à la mi-juin au Royaume-Uni et en Belgique.

Pendant le voyage, Biden participera à des sommets internationaux, y compris le sommet du G-7 à Cornwall, en Angleterre, du 11 au 13 juin, puis le sommet de l’OTAN du 14 juin à Bruxelles. À Bruxelles, Biden participera également à un sommet entre les États-Unis et l’UE, a déclaré la Maison Blanche.

« Ce voyage soulignera son engagement à restaurer nos alliances, à revitaliser les relations transatlantiques et à travailler en étroite coopération avec nos alliés et partenaires multilatéraux pour relever les défis mondiaux et mieux protéger les intérêts de l’Amérique », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans un communiqué.