5 Bonnes raisons de raccourcir vos liens pour booster la notoriété de votre marque

La concurrence d’une marque se fait sur plusieurs points et la présence web est sans doute le combat le plus rude ! La notoriété de votre marque sera souvent le levier principal de votre succès. Dès les premiers instants d’une entreprise, il est vital de se faire connaître et de savoir se faire connaitre. Pour cela il faut saisir toutes les occasions de gagner de l’exposition.

Les plus grandes entreprises dépensent des millions et établissent des plans de campagne, tout cela dans un seul but : garantir leur visibilité et leur succès commercial. Et ces stratégies ne sont pas faite au hasard, obtenir le bon type de notoriété signifie faire un pas de plus vers vos clients. Mais peut-être existe-t-il un facteur clé de notoriété marque que beaucoup trop d’entreprises peu renseigné sur le sujet négligent.

Les plus grandes marques l’ont bien compris, le lien court est l’une des clés de la réussite dans sa notoriété. Voyons comment le lien court peut vous aider à obtenir une meilleure visibilité pour votre marque.

Les 5 façons d’employer des liens courts pour augmenter la notoriété de votre marque

Pour commencer et bien commencer, qu’entendons-nous exactement par “notoriété de marque” ? En termes simples, la notoriété de la marque est la mesure de la mémorisation et de la visibilité d’une marque pour son public cible. Les marques utilisent plusieurs plateformes en ligne et hors ligne différentes pour accroître leur notoriété.

Alors, comment exactement les liens courts peuvent-ils augmenter la notoriété de votre marque ? C’est très simple à partir du moment où l’on sait comment procéder. Voici nos cinq principaux conseils pour augmenter la notoriété de votre marque grâce aux liens courts :

Liens 100% personnalisés

Les liens courts sont très flexibles et bien plus qu’on ne pourrait le penser : ils peuvent être raccourcis (ce qui est un peu le cœur d’existence), allongés ou renommés. Cela devient un atout pour diverses raisons : augmenter la notoriété de votre marque, limiter la confusion et donner à vos liens un aspect professionnel.

Pour commencer il est important de réduire ses liens avec votre domaine de marque. Placer le nom de votre marque sur chaque lien que vous diffusez le rend plus familier et plus facilement reconnaissable par votre audience. C’est idéal car l’augmentation de la familiarité de la marque avec le public donne l’impression qu’une marque est plus établie. Naturellement les gens ont tendance à opter pour des marques plus populaires, qu’ils connaissent et reconnaissent.

Éliminer les soupçons

Les URL longues avec un tas de caractères aléatoires et inconnus suscitent de la méfiance et c’est bien compréhensible. Après tout, les milléniaux le savent que trop bien, il est facile d’être exposé à du phishing sur Internet. Et soyons clair, c’est bien la dernière chose à laquelle vous voulez que votre présence en ligne soit associée !

Lorsqu’une marque place son nom sur un lien, vous y ajoutez un peu de confiance. Quelque chose se produit dans le cerveau de vos utilisateurs ; ils reconnaissent inconsciemment que si une marque est prête à placer fièrement son nom sur un lien, la possibilité qu’il s’agisse d’un lien nuisible est peu probable. Pour ce faire il est important d’employer un sous-domaine qui garanti que c’est bien vous qui communiquez et pas quelqu’un de mal intentionné qui endosse votre identité.

Parfait pour les publicités

Toute forme physique de publicité qui porter fièrement votre marque est bon à prendre. Des chemises, casquettes, vestes, tasses et sacs promotionnels aux formes de publicités plus conventionnelles comme les dépliants, les flyers et les cartes de visite, là aussi le lien raccourci a une place à prendre.

Avec la fonction pratique d’être raccourci et de renommer le chemin, vous pouvez facilement publier une phrase brève et accrocheuse dans un lien et la coller pratiquement n’importe où. Imaginons mamaque.fre/ecoloetfier permet de communiquer sur votre marque et le message que vous souhaitez soutenir pour travailler votre image et votre notoriété

En communiquant ainsi, cela servira d’annonces itinérantes, et la portée de votre marque s’agrandira naturellement. Les clients potentiels ne tapent pas nécessairement votre lien, mais votre marque étant plus familière, la possibilité de choisir la vôtre plutôt que celle de vos concurrents augmente et vous gagnerez ainsi des parts de marchés.

Suivi UTM

Une grande partie de l’augmentation de la notoriété de la marque consiste à savoir quelles plateformes vous servent le mieux. Lorsqu’une entreprise ne sait pas quelles plateformes génèrent le plus de trafic et le plus d’engagement, elle ne peut que gaspiller ses efforts et de l’argent. C’est pourquoi les paramètres de suivi UTM sont important.

Le suivi UTM est une fonctionnalité disponible dans un lien court. En plaçant des balises sur chaque lien, les trackers UTM peuvent vous dire comment les utilisateurs sont arrivés sur votre site et combien d’utilisateurs chaque plate-forme attire. Avec cette connaissance, vous pouvez prendre des décisions plus sages et plus éclairées concernant quelle plateforme favoriser et la plate-forme sur laquelle concentrer vos efforts.

Par exemple, si Instagram n’apporte pas suffisamment de trafic, vous pouvez choisir de dépenser de l’argent pour atteindre davantage d’utilisateurs ou décider de changer de réseau social pour votre communiquer. Lors de la prise de ces décisions sensibles, il est essentiel de disposer d’informations précises et pertinentes.

Collecte de données

Un lien court peut être fonctionnel doit être évidemment le plus court possible, mais il cache plusieurs fonctionnalités importantes entre ses quelques caractères. La collecte de données est sans aucun doute l’une des fonctionnalités les plus utiles et les plus impressionnantes dans un lien court. Soyez en conscient ; votre lien court est votre propre espion personnel.

Chaque lien cliqué contient des informations nécessaires sur vos utilisateurs. Vous pouvez apprendre beaucoup sur votre audience, mais parmi les plus pertinentes information figurent avant tout la région géographique, les appareils utilisés et les heures de pointe de clic. Ces trois éléments sont tous des informations clés lors de la promotion d’une marque.

La région géographique peut vous indiquer où résident la plupart de vos clients, et avec cela, vous pouvez ajuster vos annonces à leurs préférences culturelles. Vous pouvez même faire suffisamment de recherches pour prédire les tendances et déterminer quel moment est idéal pour communiquer et quoi communiquer pour mieux cibler votre marché.

Les appareils utilisés peuvent vous dire si vos utilisateurs accèdent à votre site Web avec un smartphone ou un PC et, dans une certaine mesure, leur pouvoir d’achat. Les heures de pointe et les heures creuses de votre site Web peuvent déterminer le meilleur moment pour lancer des publications, faire de grandes annonces ou mettre en œuvre des modifications et effectuer des maintenances sur votre site.

Les liens courts peuvent être votre principal partenaire du succès

Le lien court est là pour vous aider à faire connaître votre nom de la meilleure façon possible. Avec toutes ses fonctionnalités, accroître la notoriété de votre marque devient une tâche plus accessible et plus efficace. Cependant, ce n’est que l’un des domaines dans lesquels un lien court est efficace.

Les liens courts contiennent des fonctionnalités qui vous aident à chaque étape du processus, des premiers jours de votre entreprise aux plus actifs. Se renseigner sur tous les avantages qu’il présente ne peut qu’aider votre marque à prospérer. A quel raccourcisseur de lien faire confiance ? En France le leader est lc.cx (lien à mettre vers https://lc.cx/), ils accompagnent les plus grandes entreprises et seront également à même de vous renseigner en fonction de vos questions. Pour finir, ne négligez pas les liens courts, ils pourraient vous surprendre sur biens des points !