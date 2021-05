Le fossé de la diplomatie tchèque

Appuyez sur play pour écouter cet article

Tomáš Valášek, ancien ambassadeur slovaque auprès de l’OTAN, est membre du parlement slovaque.

Les petits pays d’Europe centrale ont-ils moins d’importance que les grands pays occidentaux?

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’empoisonnement par le Kremlin d’un dissident russe au Royaume-Uni en 2018 a suscité une réponse collective beaucoup plus forte qu’un rapport récent selon lequel Moscou était à l’origine d’une explosion en 2014 dans un dépôt de munitions en République tchèque qui a tué deux personnes.

Au moment d’écrire ces lignes, seuls cinq pays de l’UE ont expulsé le personnel russe de leurs ambassades à la demande de Prague, contre 18 (sur 28 à l’époque), qui l’ont fait à la demande de Londres. Cela semble mauvais et semble confirmer l’hypothèse russe selon laquelle les petits pays d’Europe centrale sont des citoyens de seconde zone qui pourraient, dans les bonnes circonstances, être séparés du reste de l’UE.

La vérité est plus compliquée. Plutôt qu’un symptôme d’inégalité au sein de l’UE, le cas tchèque semble être une histoire de timing malheureux et d’opportunités diplomatiques manquées.

Lorsque vous demandez, cela compte autant que quoi et comment. Les Tchèques ont rendu publique leur découverte alors que la plupart des capitales européennes avaient en tête une autre crise russe. Avec des dizaines de milliers de soldats russes apparemment sur le point d’entrer en Ukraine, l’objectif à travers l’Europe était de dissuader la Russie de faire quelque chose d’idiot. Ce n’est pas une critique du timing de la demande tchèque – plus sur le sujet ci-dessous – mais une observation: leur demande d’expulser le personnel russe allait à l’encontre du besoin perçu ailleurs en Europe d’une diplomatie intense avec Moscou.

Pour aggraver les choses, certaines capitales européennes venaient d’expulser les espions russes de leurs capitales. C’était en réponse au piratage «SolarWinds» des serveurs du gouvernement américain. Washington a pris les devants en imposant des sanctions et en expulsant 10 personnes de l’ambassade à Washington; La Pologne a ensuite expulsé trois de Varsovie.

La Pologne serait normalement parmi les premiers pays à répondre positivement à la demande tchèque, mais il y a une limite au nombre de personnes que l’on peut et veut expulser. La règle non écrite est que l’on n’expulse pas les diplomates mais les espions agissant sous couvert diplomatique, et il y en a un nombre limité. La Russie a enfreint cette règle en expulsant de vrais diplomates de l’ambassade tchèque à Moscou, mais l’Europe ne doit pas suivre l’exemple russe; Deux faux ne font pas un vrai.

En diplomatie, on ne contrôle pas toujours le timing. Avec compétence et persuasion, Prague aurait pu neutraliser les inconvénients et, en théorie, susciter une réponse européenne plus forte. Qu’il ne l’ait pas fait est dû à la tourmente de la diplomatie tchèque à l’époque.

Prague est à six mois des élections générales. Les sociaux-démocrates qui contrôlent le ministère des Affaires étrangères sont en baisse dans les sondages et sur le point d’être expulsés du parlement. Un coup d’État raté au sein du parti en avril a conduit au limogeage du ministre des Affaires étrangères de l’époque, Tomáš Petříček, cinq jours seulement avant que les Tchèques n’accusent Moscou de la responsabilité de l’explosion.

Juste au moment où le pays avait le plus besoin de ses diplomates, le ministère des Affaires étrangères était temporairement dirigé par le ministre de l’Intérieur, Jan Hamáček, qui est également le chef du parti social-démocrate. Il n’est pas sans expérience étrangère (il a dirigé la commission des affaires étrangères de la chambre basse du parlement tchèque à un moment de sa carrière), mais Hamáček avait clairement d’autres choses en tête.

Le ministère des Affaires étrangères n’était pas non plus préparé car l’annonce de l’implication de la Russie semble avoir été précipitée. Cela est arrivé, très inhabituellement en politique, un samedi soir, même si le gouvernement était en possession des renseignements depuis un certain temps. Il existe différentes théories expliquant pourquoi cela s’est produit – l’une soutient que c’était pour empêcher une fuite, une autre que les Tchèques ont été «renvoyés» dans l’annonce par la menace des services de renseignement d’un autre pays de divulguer les informations à moins qu’ils ne le fassent d’abord. Quelle qu’en soit la cause, elle est venue si précipitamment que les diplomates tchèques ont été pris au dépourvu.

Normalement, le service extérieur aurait déterminé à l’avance quel type de soutien il demanderait à ses alliés et partenaires, et qui demanderait, où et comment. En fait, le Conseil des affaires étrangères de l’UE se réunissait le lundi suivant et les Tchèques ont naturellement dû soulever officiellement la question, après avoir fait une annonce publique explosive 36 heures plus tôt.

Mais les responsables du gouvernement tchèque à qui j’ai parlé ont déclaré que ce n’est que mardi que leur capitale a demandé aux diplomates du pays de suggérer le type d’expression de solidarité qu’ils peuvent et devraient demander aux autres États membres de l’UE et de l’OTAN. À ce moment-là, leurs alliés quelque peu confus ont entendu les accusations mais n’ont pas entendu une demande claire du type de soutien souhaité. Une occasion de capitaliser sur l’émotion des premiers instants a été perdue. Si les Tchèques avaient adopté une position commune avec la Bulgarie, qui avait soulevé des accusations similaires quelques jours plus tard, la réponse aurait peut-être été plus robuste ailleurs, mais peu de coordination semble avoir eu lieu entre les deux.

Ces petits détails importent beaucoup en diplomatie. Les pays de l’UE ont une vision différente de la Russie; ils ne gravitent pas tous instinctivement vers les sanctions et les expulsions. Il faut des compétences, un bon timing et une bonne cause pour élaborer une réponse commune – il suffit de demander à ceux qui sont impliqués dans la conception et la négociation des sanctions coordonnées UE-États-Unis contre la Russie sur l’annexion de la Crimée.

Enlevez un ou deux de ces ingrédients et vous obtenez ce que les Tchèques ont obtenu: des expressions de solidarité, mais probablement très éloignées de leurs attentes, et une confirmation par inadvertance de leurs soupçons selon lesquels les petits pays de leur région du monde importent peut-être moins que ceux-là. plus à l’ouest. Peut-être – mais, comme le dit le dicton, il n’est jamais sage de blâmer sur le complot ce que l’on peut blâmer sur l’incompétence.