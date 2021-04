Le DUP va-t-il basculer vers la droite après le départ de Foster?

Le coup d’État au sein du Parti unioniste démocratique qui a fait tomber Arlene Foster est-il une embardée du parti de droite?

Elle a survécu à l’effondrement de l’exécutif du partage du pouvoir en Irlande du Nord en 2017, à la perte de la majorité syndicaliste à Stormont et à l’examen minutieux d’une enquête judiciaire examinant sa gestion du programme défectueux d’incitation à la chaleur renouvelable. Cependant, la direction du DUP par Arlene Foster n’a pas pu survivre à sa décision de s’abstenir, plutôt que de voter contre, une motion de Stormont condamnant les thérapies de «conversion gay» très controversées. Même en tenant compte des origines paisleyites du DUP, cela semblait une paille surprenante pour briser le dos du chameau DUP.

Cela présage-t-il un virage à droite, alors que le parti tente de renouer avec sa base? Peut-être: une lettre des conseillers du DUP contestant les cinq années de leadership de Mme Foster exigeait un «retour aux valeurs unionistes et chrétiennes de notre parti». Les presbytériens libres qui formaient le noyau de la base politique du fondateur du DUP, Ian Paisley, n’ont jamais pleinement fait confiance au député de l’Église d’Irlande de Fermanagh lorsqu’il s’agissait de questions comme l’avortement ou les droits des homosexuels, soupçonnant que, si l’occasion se présentait, elle abandonnerait le bagage évangélique du DUP en la poursuite des électeurs au sol du centre syndicaliste. Cette méfiance s’est aggravée lorsque le parti qui avait défendu la campagne «Save Ulster From Sodomy» dans les années 1970 a renvoyé son premier conseiller ouvertement gay aux élections locales de mai 2019.

Mais d’autres préviennent qu’il est incorrect de considérer ce coup d’État anti-Arlène comme une croisade morale. Un ancien initié du DUP m’a dit qu’il était «désastreux» qu’un débat sur la conversion des homosexuels ait prouvé la «goutte d’eau finale», mais a prédit que «certains des problèmes utilisés pour expulser Arlene disparaîtront une fois que le parti déterminera qui il veut. prendre les choses d’ici ».

Un autre vétéran du DUP insiste sur le fait que la pression exercée sur la dirigeante «s’intensifiait depuis un certain temps», alors qu’elle se détachait de plus en plus de son équipe de l’Assemblée et de la base syndicaliste au sens large. Les règles du parti prévoient une élection à la direction tous les 30 avril (normalement une formalité). Cela a concentré les esprits, aux côtés de l’irritation de nombreux députés face à la gestion par Mme Foster du vote de conversion gay.

Le vétéran insiste sur le fait que «le gros problème était le protocole de l’Irlande du Nord», l’élément de l’accord de retrait du Royaume-Uni avec l’UE qui a provoqué la colère de nombreux syndicalistes en créant une nouvelle frontière économique en mer d’Irlande. Parallèlement aux inquiétudes concernant la police, l’anxiété à propos du protocole commercial a contribué à alimenter le récent désordre grave dans les zones loyalistes.

Pendant les émeutes, «le nom d’Arlene Foster n’était pas bon sur le terrain», explique le vétéran. Il y avait une impression que Mme Foster «avait été retournée par (Boris) Johnson et ne l’avait pas vue venir». Le dirigeant du DUP a d’abord parlé de tirer le meilleur parti des opportunités offertes par le protocole aux entreprises d’Irlande du Nord, avant de passer à la demande, il doit être abandonné. Ensuite, elle a semblé approuver un boycott de courte durée des réunions nord-sud pour protester contre le protocole, avant de succomber à la pression et d’approuver la présence de sa ministre de l’Économie Diane Dodds à ​​une telle réunion.

Un député estime que la chance d’élire un nouveau chef, un chef adjoint et un premier ministre sera une «expérience libératrice» pour le DUP. Cependant, l’ancien initié du parti craint que «celui qui prend le relais maintenant ait un terrible héritage». Les craintes du DUP ont été soulevées par un sondage d’opinion publié dans le Belfast Telegraph en février, qui suggérait que le parti manifestait un soutien hémorragique à la fois à la ligne extrémiste Traditional Unionist Voice et au parti de l’Alliance du centre. Le cauchemar du DUP est qu’en mai prochain, quand une nouvelle élection à l’Assemblée est prévue, les syndicalistes resteront minoritaires à Stormont et le Sinn Féin deviendra le plus grand parti, avec Michelle O’Neill sur le point de devenir Premier ministre.

Les noms sur les lèvres de la plupart des gens pour remplacer Mme Foster sont ceux du ministre de l’Environnement Edwin Poots, du chef de Westminster Sir Jeffrey Donaldson et du député de l’est de Belfast Gavin Robinson. M. Poots coche les bonnes cases pour la droite chrétienne du DUP, bien que le chef du TUV Jim Allister n’ait pas tardé à le qualifier de «chef de la mise en œuvre» du protocole en raison du rôle que ses fonctionnaires ont joué dans la mise en place de contrôles à l’importation dans les ports d’Irlande du Nord. Sir Jeffrey Donaldson a quitté les unionistes d’Ulster en même temps que Mme Foster et a longtemps été supposé nourrir des ambitions non seulement de diriger le DUP mais aussi d’unir le syndicalisme. Gavin Robinson représenterait un changement de génération, mais pourrait être considéré comme trop libéral pour bénéficier d’un coup d’État associé à un retour aux valeurs fondamentalistes du DUP.

On parle de plus en plus de répartir les responsabilités de leadership entre Westminster et Stormont, avec un chef à un endroit et un premier ministre à l’autre. Dans cet esprit, M. Poots et Sir Jeffrey sont habitués à travailler ensemble en tant que collègues représentants dans la circonscription de Lagan Valley. Mais la vallée de Lagan est un endroit où, en décembre 2019, la candidate de l’Alliance Sorcha Eastwood a pris une part massive de la majorité du DUP. Si ce coup d’État est considéré comme ramenant le DUP à son passé fondamentaliste, Mme Eastwood sent une autre opportunité électorale. Elle pense que Lagan Valley ne soutiendra pas «les gens qui se sont vantés de nier leurs droits à autrui» et que ses rivaux DUP chasseront un «bassin décroissant» d’électeurs.

Le politicien qui succède à Arlene Foster est plus susceptible de présenter son leadership comme un protocole commercial que de mener une croisade morale. En ce qui concerne le Brexit, Mme Eastwood dit que l’expérience du référendum et ses conséquences ont «laissé un mauvais goût» dans la bouche de ses électeurs de la vallée de Lagan parce qu’ils «ont vu le DUP soutenir le mauvais cheval et au lieu d’admettre qu’ils ont gâché le parti. est revenu plein de bombast ». Que la bataille soit engagée sur le protocole du Brexit ou sur des questions sociales, culturelles et morales plus larges, la prochaine élection de Stormont (actuellement prévue en mai de l’année prochaine) semble être un test difficile pour celui que le DUP choisira comme nouveau chef du parti.