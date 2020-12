Brexit: Taoiseach rencontre les représentants de la pêche sur l’impact de l’accord

Taoiseach Micheál Martin a eu des entretiens avec des représentants des organisations de pêche sur les implications de l’accord commercial post-Brexit pour l’industrie

Le Taoiseach, le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney et le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Marine Charlie McConalogue ont tous pris part à la discussion, qui s’est tenue avant une réunion spécialement convoquée du Cabinet tard lundi après-midi où les soutiens à la pêche seront explorés.

Le Taoiseach, a déclaré son porte-parole, a reconnu le grave impact que le résultat des négociations sur le Brexit aurait sur l’industrie de la pêche en Irlande et la déception exprimée par les organes représentatifs.

Son porte-parole a déclaré que le gouvernement était pleinement déterminé à s’engager avec les organes représentatifs et à travailler avec et pour le secteur et les communautés côtières dans la période à venir.

«Le gouvernement aura une première discussion sur la question lors de sa réunion d’aujourd’hui. Le Taoiseach a confirmé que toutes les voies possibles pour soutenir le secteur seraient examinées et qu’un plan global serait élaboré en consultation avec les organes représentatifs », a déclaré le porte-parole.

La réunion était initialement prévue pour demain mais a été reportée. Le parlement de Westminster devrait ratifier l’accord mercredi. Le parlement britannique se réunira mercredi pour voter sur l’accord.

Lors d’une réunion des ambassadeurs à Bruxelles lundi, les 27 Etats membres ont apporté leur soutien au traité de 1 246 pages à «appliquer provisoirement» à la fin de l’année.

Plus tôt lundi, le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que le Brexit entraînerait une croissance de l’économie irlandaise de 2 ou 3% de moins qu’elle ne l’aurait fait au cours des 10 prochaines années, mais qu’il ne provoquerait pas de récession,

Le Tánaiste a déclaré que des perturbations dans les ports, en Irlande à Holyhead et à Douvres, sont attendues lorsque le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière de l’UE le 1er janvier. M. Varadkar a déclaré que les entreprises devraient être préparées à la «paperasserie» concernant les déclarations en douane et les contrôles.

M. Varadkar a déclaré à Morning Ireland de RTÉ que s’il y aurait des perturbations, la situation aurait pu être pire.

«Pensez simplement à quel point cela aurait pu être différent. Il y a quatre ans et demi, lorsque le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l’Union européenne, nous nous inquiétions d’une frontière dure entre le Nord et le Sud. Nous craignions que nos entreprises – nos agriculteurs, notre secteur agroalimentaire – puissent faire face à des droits de douane sur le commerce avec la Grande-Bretagne.

« Il s’agit d’un Brexit beaucoup plus doux que celui que nous craignions il y a quatre ans et demi. »

Interrogé sur les pertes d’emplois potentielles, M. Varadkar a déclaré qu’il y avait des soutiens en place pour divers secteurs. Il a déclaré qu’une approbation devait être approuvée aujourd’hui pour un programme de 100 millions d’euros destiné à aider le secteur alimentaire à s’adapter, qui sera géré par Enterprise Ireland.

Il y a également 5 milliards d’euros disponibles sur le fonds de réserve d’ajustement du Brexit de l’UE, dont certains seront utilisés pour aider le secteur irlandais de la pêche, a-t-il déclaré.

«En termes d’impact sur l’économie, nous estimons que ce que nous verrons au cours des 10 prochaines années est la croissance de l’économie. . . de 2 ou 3% de moins qu’elle ne le ferait, mais sans provoquer de récession », a déclaré M. Varadkar.

Économie

La réunion du Cabinet de lundi intervient alors que des personnalités politiques et industrielles de haut niveau ont averti que des secteurs clés de l’économie seraient confrontés à des perturbations malgré l’accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

M. McConalogue a déclaré qu’il n’y avait «aucun doute» que l’accord commercial aurait un impact négatif sur l’industrie de la pêche. Bien qu’il ait salué l’accord, affirmant qu’il avait évité les pires effets du non-accord, il a déclaré que «cela signifiera des réductions des niveaux de quotas pour certaines espèces à partir d’avril».

«Le gouvernement évalue pleinement le résultat de l’accord du point de vue de la pêche et est déterminé à s’assurer que le secteur est pleinement soutenu», a-t-il déclaré. «Les travaux sur l’évaluation complète des résultats se poursuivront au cours des prochains jours.»

À court terme, les pêcheurs pourront continuer à pêcher dans le cadre des accords de quotas existants du 1er janvier à la fin mars.

Des sources gouvernementales ont déclaré que si Covid-19 et le programme de vaccination de l’État seraient probablement discutés lundi, le principal point à l’ordre du jour serait les termes de l’accord sur le Brexit.

Alors que différents secteurs continuent d’analyser l’accord, Aidan Flynn, directeur général de la Freight Transport Association Ireland, a déclaré que le «pont terrestre» britannique était «toujours compromis».

M. Flynn a déclaré que même si les premiers jours de janvier étaient généralement calmes, les volumes augmenteraient en janvier et février. «Au fur et à mesure qu’elles augmentent, les exigences de conformité vont entraîner des retards, ce qui nous préoccupe bien sûr.»