Treize autres décès et 2944 cas de Covid-19 signalés par Nphet

Treize autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), portant à 2 608 le nombre total de décès dans la République pendant la pandémie.

Le Nphet a également signalé 2 944 autres cas confirmés de la maladie, portant à 172 726 le nombre total de cas dans la République.

Dimanche soir, le médecin-chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré que la situation dans nos hôpitaux était difficile. «Nous voyons des personnes de tous âges admises à l’hôpital et emmenées dans des unités de soins intensifs. Les niveaux d’infection sont tels que vos chances de transmettre ou de contracter Covid-19 sont très élevées, et nous savons qu’une proportion de ces cas entraînera une maladie grave et la mortalité.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré samedi que si les augmentations de cas semblent avoir stagné, les niveaux d’infection sont toujours «bien trop élevés». Photographie: Collins



«Aucun groupe ne devrait penser que les conseils de santé publique ne s’appliquent pas à eux. Ce n’est que si nous agissons ensemble que nous pouvons assurer la sécurité de nous-mêmes, de nos proches et des établissements de santé et de soins sociaux. »

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré aujourd’hui que la flambée de Covid-19 dans les hôpitaux devrait culminer «dans la semaine ou deux à venir» et que le nombre de patients dans les unités de soins intensifs continuera d’augmenter jusque-là. Son commentaire intervient alors que le nombre de patients en soins intensifs atteints de Covid-19 est passé à 196 ce soir, contre 191 samedi soir.

Le système hospitalier continuerait à «subir une pression très importante pendant les deux prochaines semaines», mais il a déclaré que beaucoup de travail avait été fait depuis la première vague du virus.

«Plus important encore, nous avons le personnel», a-t-il souligné, ajoutant qu’il y avait une capacité de pointe de 350 lits de soins intensifs, avec des accords en place avec les hôpitaux privés pour 40 ou 50 lits. Des ventilateurs suffisants étaient en place et «environ 1 500 infirmières ont été formées en réanimation».

Nouvelle variante

Le virologue Dr Cillian De Gascun, qui est directeur du National Virus Reference Laboratory, a mis en évidence la menace posée par la nouvelle variante détectée pour la première fois au Royaume-Uni. Il a dit qu’il était inévitable que cela devienne la variante dominante en Irlande.

«En raison de la nature de la mutation trouvée dans la variante britannique du virus, il est inévitable qu’elle devienne la variante dominante ici en Irlande au fil du temps», a-t-il déclaré samedi. «La variante britannique s’est adaptée à nous: en termes simples, il est préférable de passer d’une personne à l’autre lorsque nous entrons en contact.

La pression monte dans les hôpitaux alors que les efforts de déploiement du vaccin en Irlande se poursuivent. Au cours du week-end, environ 1 800 médecins généralistes, infirmières et autres personnels de santé ont reçu des vaccins Moderna dans des centres de vaccination de masse à Dublin, Galway et Portlaoise.

Médecin généraliste Dr Michelle Byrne, Portlaoise, à la clinique de vaccination de masse de Portlaoise, Co Laois samedi où les médecins généralistes et le personnel de soins primaires ont été vaccinés. Photographie: Dara Mac Dónaill



M. Donnelly a déclaré que tous les résidents des foyers de soins auront reçu leur première dose de vaccination d’ici ce jour la semaine prochaine.

Il a déclaré que 140 000 doses auraient été administrées d’ici la fin de la semaine prochaine, réparties à 50/50 entre les résidents des foyers de soins et les travailleurs de première ligne.

M. Donnelly a déclaré qu’il avait demandé au HSE et au gouvernement de chercher à s’approvisionner en vaccin AstraZeneca dans l’État avant l’approbation du vaccin. Cela permettrait à l’utilisation du vaccin de commencer immédiatement après son approbation.

S’exprimant dans le cadre du programme This Week de RTÉ, le ministre a déclaré que «chaque jour compte» pour ce qui est de faire vacciner les personnes vulnérables, mais qu’il «y a des problèmes de réglementation» et que la coopération de l’entreprise était nécessaire pour les satisfaire.

Balise

Il a défendu la vaccination de certains membres du personnel de santé privé après avoir critiqué le fait que les travailleurs de l’hôpital Beacon étaient vaccinés alors que les travailleurs de première ligne des hôpitaux publics confrontés à une augmentation importante des cas de Covid-19 ne l’étaient pas.

M. Donnelly a déclaré qu’il n’y avait aucune différence entre une infirmière ou un médecin travaillant dans un hôpital privé ou public, s’ils travaillent dans des rôles «face aux patients».

S’exprimant sur On the Record de Newstalk avec Gavan Reilly, M. Donnelly a appelé l’hôpital Beacon à souscrire au même contrat que les autres hôpitaux privés. Ce serait «très regrettable» si l’hôpital refusait de s’inscrire.

Il a déclaré que le Beacon avait mis en place un centre de vaccination de masse «de son propre chef» que le HSE avait examiné favorablement, et qu’il avait vacciné plus de 1000 membres du personnel HSE qui, autrement, devraient se rendre à l’hôpital St James, qui s’occupait du Covid. crise.

Le ministre a également déclaré qu’il examinerait à nouveau les avantages de mettre une période de quarantaine de 14 jours pour les arrivées récentes dans l’État sur une base statutaire dans le contexte des préoccupations concernant les nouvelles variantes du virus.

«Je voudrais voir – étant donné la variante britannique et les énormes dégâts qu’elle cause – est-ce que c’est quelque chose que nous pourrions maintenant examiner?»

Il y a eu beaucoup de resserrement des restrictions sur les voyages, a-t-il noté. Toute personne entrant dans le pays devra subir un test PCR négatif trois jours avant le voyage. À l’arrivée, les passagers doivent restreindre leurs mouvements pendant 14 jours à moins qu’ils ne passent un deuxième test après cinq jours, mais les 14 jours de restrictions demeurent pour ceux qui voyagent depuis l’Afrique du Sud et la Grande-Bretagne.

Le ministre a également défendu le projet controversé d’augmentation de salaire de 81 000 € du nouveau secrétaire général du ministère de la Santé, le portant à 292 000 €.

Il a dit que le salaire n’était pas pour une personne en particulier mais pour le rôle du secrétaire général.

«Cela reflète la charge de travail supplémentaire très importante qu’est la réalité d’être secrétaire général à la santé avec un budget de 22 milliards d’euros.

Joe O’Brien vote au Skerries Community Centre lors de l’élection partielle de Dublin Fingal. Photographie: Alan Betson / The europe-infos.fr



Le service de santé est potentiellement confronté à la semaine la plus difficile de son histoire, a déclaré le ministre d’État au ministère du Développement rural et communautaire, Joe O’Brien.

Selon les estimations, 6500 membres du personnel HSE sont actuellement malades du Covid-19 et la formation d’hier soir des étudiants infirmiers et sages-femmes a été suspendue pendant deux semaines initiales, de sorte que plus de 100 membres du personnel infirmier expérimentés impliqués dans la formation puissent retourner dans les services.