Le nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse est la «  volonté du pays  », déclare Sturgeon

Lancôme Mascara Hypnôse Mascara Volume Sur Mesure

MASCARA HYPNÔSE, l'icône des mascaras de Lancôme depuis 2004, se réinvente en 2018 pour se parer dun nouveau flacon bijou aux lignes subtilement épurées. Augmentez et maîtrisez le volume de vos cils à volonté avec le mascara Hypnôse: à chaque passage de la brosse, votre regard s'intensifie pour des cils jusqu'à 8 fois plus épais, parfaitement séparés, visiblement recourbés et allongés, sans paquets et sans compromis sur le confort et la tenue. Mélange d'huile de jojoba et de gomme d'acacia, la formule de ce mascara Lancôme enveloppe chaque cils, les nourrit et les protège toute la journée; légèreté, souplesse et douceur d'application garantis ! Amplifiez sans attendre votre pouvoir hypnotique. Un maquillage au résultat hypnôtique plébiscité par les femmes ! 91%* constatent que les cils restent souples 89%* constatent un résultat maquillage précis 79%* constatent un regard plus intense *Test consommateur réalisé sur un panel de 58 femmes de plus de 18 ans sur une durée de 1 semaine. Lancôme la marque française du bonheur depuis 1935.