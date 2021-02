Les arrivées au Royaume-Uni en provenance de points chauds de virus sont mises en quarantaine dans les hôtels à partir du 15 février

Toute personne arrivant au Royaume-Uni à partir d’une liste de pays interdits sera condamnée à une mise en quarantaine dans un hôtel sécurisé à partir du 15 février, ont confirmé les ministres.

Les personnes qui reviennent en Grande-Bretagne de n’importe où dans le monde doivent déjà s’auto-isoler pendant 10 jours après que le pays a resserré ses règles le mois dernier, mais ont jusqu’à présent été en mesure de le faire à n’importe quel endroit spécifié aux autorités, comme une maison familiale.

Mais le Premier ministre Boris Johnson subit une pression politique croissante pour étoffer un plan promis de mise en quarantaine plus stricte de ceux qui arrivent d’une liste de pays interdits qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière.

Le gouvernement britannique a déclaré jeudi soir qu’il avait commencé à demander aux hôtels situés à proximité des ports et des aéroports de préciser comment ils fonctionneraient en tant que «installations de quarantaine gérées» approuvées par le gouvernement à partir du 15 février en échange de contrats avec l’État.

Les personnes figurant sur la liste qui arrivent au Royaume-Uni « devront être mises en quarantaine dans un établissement approuvé par le gouvernement pendant une période de 10 jours », a déclaré le département.

Un nouveau comité du Cabinet dirigé par le secrétaire à la Santé Matt Hancock, avec la contribution de l’ancien vice-chef d’état-major de la Défense Gordon Messenger, supervisera la politique, tandis que le gouvernement a eu des entretiens avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande sur leurs propres mesures de quarantaine.

Mais le parti travailliste d’opposition a déclaré qu’il était « au-delà de la compréhension » que les mesures ne commenceraient pas avant le 15 février, les qualifiant de « trop ​​peu, trop tard » alors que le Royaume-Uni se bat pour contenir une nouvelle souche du virus originaire d’Afrique du Sud.

Le secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a ajouté dans un communiqué: «Nous sommes dans une course contre la montre pour protéger nos frontières contre les nouvelles souches de COVID. Pourtant, la quarantaine dans les hôtels entrera en vigueur plus de 50 jours après la découverte de la souche sud-africaine. «

Vous voulez plus d’analyse de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. Email [email protected] pour demander un essai gratuit.