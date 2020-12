La pandémie du COVID-19 exercera probablement « une pression à la baisse massive sur les salaires dans un proche avenir », a déclaré l’Organisation internationale du travail dans un rapport publié mercredi.

Certains des impacts se font déjà sentir: les salaires ont chuté ou la croissance des salaires a ralenti au cours des six premiers mois de 2020 dans les deux tiers des pays étudiés, selon l’OIT. Les effets ont été ressentis de manière disproportionnée par les femmes et les moins bien payés, bien qu’ils aient été quelque peu atténués par les filets de protection sociale.

Sur la base des estimations d’un échantillon de 28 pays européens, sans subventions salariales, les femmes auraient perdu 8,1% de leur salaire au second semestre 2020, contre une baisse de 5,4% pour les hommes.

Sur la base du même échantillon, les moins bien payés – parmi lesquels les femmes sont surreprésentées – auraient perdu 6,5% de leur salaire. Le soutien du revenu sous forme de subventions salariales a compensé 40 pour cent de cette baisse.

Le directeur général de l’OIT, Guy Ryder, soutient que les salaires minimums et la politique salariale devraient jouer un rôle clé dans la reprise. « Nous craignons que le COVID-19 ne conduise à une forte augmentation des inégalités et de la pauvreté … Les salaires minimums ont un potentiel important pour réduire à la fois les inégalités de revenus et la pauvreté », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en ligne, ajoutant que ceux-ci devraient être conçus pour atteindre suffisamment de personnes. et être fixé à un niveau adéquat.

Le rapport a également révélé que la croissance des salaires réels a fluctué entre 1,6% et 2,2% dans 136 pays étudiés au cours des quatre années précédant la pandémie, la croissance étant la plus lente en Amérique du Nord et en Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest. À l’inverse, la productivité a dépassé la croissance des salaires.

Le rapport a trouvé « une croissance de la productivité constamment supérieure à la croissance des salaires réels. Cela dit quelque chose d’important sur la répartition des revenus entre le capital et le travail. Ce n’est pas une nouvelle histoire, mais elle se poursuit jusqu’au moment présent », a déclaré Ryder.

