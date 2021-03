Le chef allemand de la CDU, Laschet, se dispute avec Merkel sur les protocoles de pandémie

Armin Laschet, l’un des principaux candidats à la présidence de la chancelière allemande plus tard cette année, est sorti lundi après que la dirigeante allemande en exercice, Angela Merkel, ait critiqué sa gestion de la pandémie en tant que Premier ministre de la Rhénanie du Nord-Westphalie.

Merkel a déclaré dimanche soir que cela ne la « remplissait pas de joie » que certains des 16 premiers ministres des États allemands refusent de réintroduire des restrictions plus strictes, malgré les données épidémiologiques du pays les obligeant à le faire dans le cadre d’un plan convenu plus tôt ce mois-ci.

Elle a nommé Laschet comme l’un des délinquants.

Laschet a repoussé lundi, affirmant qu’il avait déjà appliqué les mesures requises – connues sous le nom de « frein d’urgence » – pour freiner les nouvelles infections à coronavirus dans son état.

« La Rhénanie du Nord-Westphalie a mis en œuvre le frein d’urgence de manière complète pour tous les districts par décret », a déclaré Laschet lors d’une conférence de presse à la suite d’une réunion virtuelle du comité exécutif de l’Union chrétienne-démocrate (CDU). Mais, a-t-il ajouté, son état permet toujours aux gens de « prendre rendez-vous dans un magasin avec un test certifié ».

Le crachat se démarque parce que Laschet est en lice pour remplacer Merkel, qui démissionnera après les élections nationales allemandes en septembre. Laschet a été nommé chef de la CDU de Merkel en janvier et est considéré comme l’un des deux candidats susceptibles de devenir le candidat du parti conservateur à la chancelière en septembre – l’autre est Markus Söder, Premier ministre bavarois et chef du parti régional frère de la CDU, l’Union chrétienne-sociale. .

La CDU a été en difficulté dans les sondages d’opinion récemment, mais reste en première place, ce qui donne à son candidat à la chancelière une forte chance de prendre la tête de l’Allemagne dans six mois.

Alors que la course se réchauffe, la réponse de Laschet à des défis comme les commentaires de Merkel pourrait déterminer s’il monte ou descend.

Selon le système de freinage d’urgence du plan allemand, certaines restrictions relatives aux coronavirus ne peuvent être levées que dans les endroits où le taux d’incidence du COVID est inférieur à 100 nouvelles infections pour 100000 personnes, mais elles doivent être rétablies lorsque le taux dépasse 100.

Parmi les restrictions, il y a la fermeture de la plupart des magasins, une disposition qui semble faire du plan de Laschet de garder les magasins ouverts aux personnes ayant des tests de coronavirus négatifs et des rendez-vous une violation du système.

Lorsqu’on lui a demandé dimanche si Laschet avait violé l’accord, Merkel a répondu: « Oui, mais il n’est pas le seul ».

Merkel a également suggéré que Berlin pourrait se voir attribuer un rôle plus puissant dans la gestion de la pandémie en Allemagne, bien que cela nécessiterait des modifications de la loi sur la protection contre les infections du pays, qui devrait être adoptée à la fois par le Parlement et la Chambre haute du Bundesrat, qui représente les gouvernements des États.

«Une possibilité est de s’attaquer à nouveau à la loi sur la protection contre les infections et de dire spécifiquement ce qui doit se passer, auquel cas», a-t-elle déclaré, ajoutant: «Nous sommes obligés par la loi de contenir l’incidence des infections, et pour le moment, le confinement ne l’est pas. là. »

Lundi, le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer, qui a été ministre allemand de la Santé dans les années 1990, s’est prononcé en faveur de la suggestion de Merkel.

« Nous devons agir en tant que gouvernement fédéral », a déclaré Seehofer à la Süddeutsche Zeitung, arguant que Berlin a « toujours eu une compétence législative dans ce domaine » et devrait donc en faire usage.

Söder, le rival de Laschet pour le hochement de tête en tant que candidat à la chancelière de la CDU / CSU, s’est également rangé du côté de Merkel.

« J’ai toujours dit que j’aurais pu imaginer plus d’autorité fédérale via la loi sur la protection contre les infections, ce qui pourrait forcer les États à avoir des règles claires », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était « très favorable à cela ».

À seulement une semaine de Pâques, les différents postes de Laschet et de Söder ont attiré l’attention des médias allemands, étant donné que les deux ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils décideraient après les vacances lequel d’entre eux se présenterait à la chancelière.

Lundi, le magazine Der Spiegel a rapporté que plusieurs législateurs de la CDU se sont manifestés ce week-end en tant que partisans d’une candidature Söder, citant sa meilleure performance dans les sondages d’opinion que Laschet.

Selon un récent sondage, 41% des Allemands souhaiteraient que Söder devienne candidat à la CDU / CSU, contre à peine 14% qui étaient en faveur de Laschet.

En tant que dirigeants des deux plus grands États d’Allemagne, Laschet et Söder ont été des membres éminents des fréquentes conférences de Merkel sur les coronavirus avec les premiers ministres des États, qui ont suscité des critiques pour s’être déroulées à huis clos et pour avoir produit des politiques déroutantes.

La semaine dernière, Merkel a été obligée de présenter des excuses et de reprendre les plans pour un verrouillage de Pâques, une décision prise lors de la dernière conférence des dirigeants. Elle a admis que cette décision avait été mal conçue, ce qui a encore nui à la réputation de la gestion de la pandémie par les gouvernements fédéral et des États.

Pendant ce temps, un scandale de corruption entourant les contrats de l’ère COVID pour les masques faciaux a terni à la fois la CDU et la CSU, augmentant encore les enjeux pour Laschet et Söder.

