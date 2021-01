Élections européennes à surveiller en 2021

Appuyez sur play pour écouter cet article

Les électeurs devraient voter à travers l’Europe en 2021 lors d’élections susceptibles de bouleverser le paysage politique du continent alors qu’il émerge d’une année marquée par la crise des coronavirus.

La pandémie pourrait continuer à perturber les votes à venir, comme elle l’a fait en 2020, mais certaines choses sont encore certaines: Angela Merkel, la dirigeante de longue date de l’Allemagne et à bien des égards de l’Europe, est sur le point de démissionner, tandis que d’autres hauts responsables politiques font face ce qui sera essentiellement des référendums sur leur leadership pendant la pandémie.

Voici le guide POLITICO des principaux votes de cette année (avec leurs dates prévues).

Élection présidentielle portugaise – 24 janvier

Ce qui est en jeu: Les sondages donnent au sortant de centre droit Marcelo Rebelo de Sousa plus de 60% de soutien, assez pour gagner. Pourtant, ses deux plus proches prétendants attirent beaucoup l’attention des médias: l’ancienne eurodéputée socialiste Ana Gomes et l’extrême droite André Ventura, qui n’a fondé le parti Chega (ce qui signifie «assez») qu’en 2019. Les performances de Ventura aux élections le seront être un indicateur de soutien à l’extrême droite, qui jusqu’à récemment n’a pas été une force majeure au Portugal. Gomes interroge actuellement environ 13% et Ventura 10%.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU PORTUGAL SONDAGE DES SONDAGES Pour plus de données de sondage de toute l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Élection générale néerlandaise – 15-17 mars

Ce qui est en jeu: Le Premier ministre Mark Rutte a fait l’objet d’un examen international pour avoir initialement choisi d’éviter les verrouillages stricts contre les coronavirus comme ses voisins, préconisant plutôt un soi-disant «verrouillage intelligent», qui n’empêchait pas les gens de sortir. Mais alors que cette approche plus douce s’est avérée populaire à la maison, où son parti a bondi dans les sondages, Rutte a depuis cédé et imposé des mesures plus sévères, le plus récemment avec une fermeture totale des magasins et des écoles qui durera au moins jusqu’à la mi-janvier. Le Premier ministre et ses alliés de centre-droit espéreront que cette popularité se traduira par le retour de leur majorité à la Chambre des représentants lors de cette élection, qu’ils ont perdue en 2019 lorsqu’un membre a été expulsé – la même année, le bloc a également perdu sa majorité au Sénat. .

Qui regarder: Rutte, l’un des dirigeants européens les plus anciens, a déclaré qu’il se présentait pour un quatrième mandat. Son Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) est en tête des sondages avec environ 37% de soutien – un bond de près de 17 points de pourcentage par rapport à ses résultats de la course de 2017. La dernière fois, des résultats fragmentés signifiaient que les pourparlers de coalition s’étalaient sur des mois avec de multiples tentatives infructueuses de formation d’un gouvernement. Le VVD a finalement dû rassembler une faible majorité avec trois autres partis: le conservateur Christian Democratic Appeal, le social-libéral D66 et l’Union chrétienne conservatrice-verte. Le VVD pourrait avoir plus de facilité à former une coalition cette fois.

Les partis d’extrême droite du pays sont également à surveiller: le parti Forum pour la démocratie est apparu sur la scène politique en 2016 et a marqué gros aux élections provinciales de 2019 et aux élections au Parlement européen la même année. Mais la popularité du parti a chuté ces derniers mois au milieu d’une longue dispute de racisme et de lutte pour le pouvoir qui a vu de nombreux membres éminents quitter le navire. Le Parti d’extrême droite pour la liberté, le plus établi, dirigé par Geert Wilders, a quant à lui gagné en popularité, actuellement deuxième derrière le VVD de Rutte avec environ 25%.

SONDAGE DES ÉLECTIONS AU PARLEMENT NATIONAL DES PAYS-BAS

Élection parlementaire bulgare – mars 28

Ce qui est en jeu: Les élections législatives bulgares interviendront après des mois de manifestations antigouvernementales appelant le Premier ministre Boyko Borissov à démissionner en raison d’allégations de corruption et des liens opaques entre le gouvernement, les oligarques, la justice et les services de sécurité. Mis à part un remaniement ministériel, Borissov a refusé de bouger, suscitant plutôt la peur de la perspective de la prise de pouvoir de ses opposants socialistes.

L’enjeu de ce vote ne se limite pas à la Bulgarie: pour assurer le soutien d’un petit parti nationaliste de sa coalition au pouvoir, Borissov a jeté un obstacle sur le chemin de la Macédoine du Nord vers l’adhésion à l’UE, pressant Skopje de reconnaître l’opinion de Sofia selon laquelle la langue parlée en Macédoine du Nord est un dialecte régional du bulgare.

Il y a aussi une élection présidentielle plus tard dans l’année, prévue à l’automne. Aucun candidat ne s’est encore déclaré, mais le président sortant aligné sur les socialistes Rumen Radev – qui a affronté Borissov au milieu des manifestations – est rééligible.

Qui regarder: Il reste à voir si une nouvelle coalition émergera dans la course parlementaire après les troubles de 2020, mais pour l’instant, le parti au pouvoir de Borissov, Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB), est en tête des sondages avec 28% de soutien. Le Parti socialiste, dirigé par Korneliya Ninova, arrive en deuxième position derrière le groupe de Borissov avec environ 25%. Pour écarter le blâme au milieu des manifestations, Borissov a concentré son attention sur les propres scandales de corruption des socialistes et sur l’échec de la lutte contre le crime organisé, qui ont limité l’accès de la Bulgarie aux fonds de l’UE en 2008. Le GERB accuse également les socialistes de liens étroits avec le Kremlin, bien que Borissov ait a également entretenu des relations agréables avec Moscou.

Aucun candidat n’a été officiellement déclaré pour la course à la présidentielle, mais Borissov avait envisagé il y a plusieurs années une course à la présidentielle. Cela pourrait signifier affronter son rival acharné, Radev, qui a saisi les manifestations de 2020 comme une chance d’essayer de briser l’emprise de Borissov sur l’État.

SONDAGE DES SONDAGES ÉLECTORAUX AU PARLEMENT NATIONAL DE BULGARIE

Élections parlementaires écossaises et galloises et scrutins locaux anglais – 6 mai

Ce qui est en jeu: La course parlementaire en Écosse sera à surveiller en particulier: la première ministre Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle ferait campagne pour obtenir un mandat pour tenir un vote sur l’indépendance, ouvrant la voie à une confrontation avec le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson. L’Écosse a voté pour rester au Royaume-Uni par une marge de 55% à 45% lors d’un référendum sur l’indépendance en 2014, mais Sturgeon estime que le mécontentement écossais face au Brexit et le soutien croissant à la sécession conduiront à un résultat différent.

Des votes sont également prévus pour le parlement gallois, les conseils locaux anglais et un certain nombre de maires élus au suffrage direct en Angleterre.

Qui regarder: Le Parti national écossais de Sturgeon vote actuellement loin devant tous les autres, avec 54% pour le vote au siège de la circonscription et 43% pour le vote de liste régionale.

Au Pays de Galles, Mark Drakeford du Labour est candidat à la réélection en tant que premier ministre, bien qu’il ait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de servir tout le prochain mandat s’il gagne. Drakeford a cherché à se distinguer de Johnson dans sa gestion de la crise des coronavirus avec des restrictions plus strictes, ce qui est susceptible de se produire lors de la campagne.

Londres organisera également sa course à la mairie en mai, après avoir été reportée d’un an en raison de la pandémie. Sadiq Khan, du parti travailliste, cherche à être réélu et semble être le favori pour gagner. Son rival conservateur Shaun Bailey est à la deuxième place dans les sondages et a tenté de combler cet écart, mais traîne toujours environ 20 points de pourcentage.

Élections régionales françaises – éventuellement en juin

Ce qui est en jeu: La date exacte des élections est toujours en suspens après que le gouvernement a proposé de la repousser de mars à juin 2021 en raison de la pandémie pour éviter une répétition des élections municipales perturbées de 2020. Ce seront les premiers votes régionaux et départementaux depuis que le président Emmanuel Macron a lancé son mouvement centriste La République en marche en 2016. Il offrira donc un instantané du soutien du parti avant la présidentielle de 2022 – au milieu des effets dévastateurs du coronavirus sur le pays, qui a été parmi les plus touchés d’Europe.

Qui regarder: Le LREM de Macron fait face à une bataille difficile, étant donné les liens étroits que les partis les plus établis entretiennent dans les 13 régions administratives du continent. Une personne à surveiller est Xavier Bertrand, ancien membre du conservateur Les Républicains et président sortant du conseil régional des Hauts-de-France, la région la plus septentrionale de la France. Bertrand a exprimé son intérêt pour défier Macron lors de la course à la présidentielle de 2022, et gagner sa réélection pourrait faire de lui le candidat «naturel» que son ancien parti a dit qu’il recherchait.

Le parti de Macron n’a pas encore révélé sa liste des principaux candidats, qui pourraient inclure des membres du propre cabinet du président, comme le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer pour l’Île-de-France.

Il vaut également la peine de garder un œil sur les Verts, qui espèrent répéter la vague de succès qu’ils ont remportée aux élections locales de 2020, notamment en Nouvelle-Aquitaine, la plus grande région administrative de France. Les Verts ont repris la capitale de la région Bordeaux en 2020.

Élection générale allemande – 26 septembre

Ce qui est en jeu: Ce sera la première élection dans laquelle Angela Merkel ne se présente pas à la chancelière depuis 2005. Le leader de longue date se prépare à la retraite et a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle ne chercherait pas un autre rôle politique. Qui remplira ses chaussures est la grande question, non seulement pour l’Allemagne mais aussi pour l’Europe, où elle a longtemps été considérée comme le leader et le porte-étendard le plus puissant du continent.

Qui regarder: Les partenaires juniors actuels de la coalition de Merkel, les sociaux-démocrates (SPD), sont les seuls à ce jour à déclarer un candidat à la chancelière: le ministre des Finances Olaf Scholz.

Une course à la direction pour déterminer le prochain chef de l’Union chrétienne-démocrate de Merkel – et donc le candidat probable du parti à la chancelière – a été reportée à deux reprises en raison de la pandémie et est actuellement prévue pour les 15 et 16 janvier. Trois candidats sont en lice: Armin Laschet, premier ministre de l’état de Rhénanie du Nord-Westphalie; Norbert Röttgen, qui préside la commission des affaires étrangères du Bundestag; et l’avocat d’entreprise Friedrich Merz.

Quelqu’un d’autre à surveiller est Markus Söder, le chef de la Bavière et du parti frère de Merkel, la CSU, qui dirige traditionnellement un candidat à la chancelière commune avec la plus grande CDU. Il a reçu des notes particulièrement élevées pour sa gestion de la crise des coronavirus dans son État et il y a de grandes spéculations qu’il pourrait courir pour succéder à Merkel, bien qu’il ait insisté sur le fait que ce n’est pas son ambition. S’il avait l’œil sur la chancellerie, son plus grand défi serait de convaincre la CDU.

Les Verts seront également un parti à surveiller: il fait actuellement partie des plus petits partis du Bundestag, mais son soutien a grimpé en flèche depuis les dernières élections, le plaçant à la deuxième place des sondages d’opinion, derrière la CDU de Merkel et au-dessus du SPD en troisième. Les Verts n’ont jamais formé de coalition avec la CDU au niveau fédéral et étaient les derniers au gouvernement avec le SPD sous Gerhard Schröder, le prédécesseur de Merkel.

SONDAGE DES SONDAGES ÉLECTORAUX DU PARLEMENT NATIONAL D’ALLEMAGNE

Élections législatives tchèques – du 8 au 9 octobre

Ce qui est en jeu: Le Premier ministre Andrej Babiš est à la recherche d’un autre mandat après son entrée en fonction en 2017. Babiš dirige un gouvernement minoritaire avec le Parti social-démocrate junior et le soutien du Parti communiste, mais son parti ANO ne semble pas prêt à augmenter son pouvoir: les sondages montrent que ANO perd votes par rapport aux dernières élections à 27% contre 29,6%.

Babiš a fait face à un premier mandat difficile, avec des manifestations antigouvernementales historiquement importantes appelant à sa démission en 2019, et des erreurs de coronavirus: le ministre de la Santé a été contraint de démissionner en octobre après avoir été photographié en train de violer ses propres règles, et Babiš a également été critiqué pour ses vacances en Crète pendant l’été tout en exhortant les Tchèques à rester à la maison.

Qui regarder: Trois partis de centre-droit – les démocrates civiques, les démocrates-chrétiens et TOP 09 – se sont regroupés en 2020 pour former une alliance contre Babiš, appelée Let’s Go Into It Together (SPOLU), sous Petr Fiala. «Nous voulons donner aux gens l’espoir que le populisme, les paroles creuses et les mensonges ne dirigeront pas ce pays», a déclaré Fiala à l’époque. Ensemble, ils sondent à 20 pour cent, derrière ANO à 27 pour cent. Le Parti pirate d’Ivan Bartoš a également gagné du terrain depuis les dernières élections, maintenant à 17% contre 10,8% auparavant.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE NATIONAL PARLEMENT ÉLECTORAL SONDAGE DES SONDAGES Pour plus de données de sondage de toute l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Autres élections à venir en Europe (dates prévues):

Élection régionale de Catalogne – 14 février

Élection parlementaire albanaise – 25 avril

Élection législative chypriote – mai 23

Élection parlementaire norvégienne – 13 septembre

Élection législative russe – 19 septembre

Paul Ames, Eline Schaart et Jules Darmanin ont contribué au reportage.