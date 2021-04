«Chaque jour, une nouvelle personne émerge comme un héros magnifique ou un méchant écœurant», a écrit Jon Ronson avec une prescience étrange dans So You’ve Been Publicly Shamed. Il parlait spécifiquement de l’appétit pour les «drames artificiels constants» qui avaient émergé sur les médias sociaux.

«Tout cela est très radical et ce n’est pas la façon dont nous sommes réellement en tant que personnes», a-t-il poursuivi, une déclaration qui aurait pu être vraie lorsqu’elle a été publiée en 2015, mais qui ne l’est plus. Faire honte aux gens est la seule forme de sport en salle approuvée pour une pandémie, et l’Irlande est en lice pour la coupe du monde.

Les «méchants écoeurants» de cette semaine – qui suivent les traces des skieurs italiens écoeurants, des amateurs de Cheltenham, des fêtards adolescents et des funérailles – ne sont pas les habituels réceptacles amorphes et anonymes pour la colère, mais deux jeunes femmes, Niamh Mulreany et Kirstie McGrath. Ils se sont rendus à Dubaï pour ce que la juge Miriam Walsh a dit «qu’on appelait familièrement un boulot», ont passé deux jours à l’aéroport là-bas alors qu’ils ne pouvaient pas se permettre de payer à l’avance pour la quarantaine, puis auraient refusé d’entrer dans le système lorsqu’ils est revenu. Par la suite, ils sont allés en quarantaine.

Voyager à l’étranger pour une chirurgie esthétique et résister à la quarantaine à votre retour ne vous fera pas beaucoup d’amis dans un pays qui le maintient à peine ensemble dans le plus long verrouillage du monde. Mais ce n’est pas leur déficit perçu de responsabilité sociale qui les a amenés dans les pages du New York Post («Deux mères irlandaises auraient été arrêtées à l’aéroport de Dublin pour avoir refusé de se mettre en quarantaine après avoir voyagé à Dubaï pour des boulots.»)

Les patrons du Beacon ou du Coombe, qui ont été accusés de considérer les vaccins « de rechange » comme leurs biens personnels à distribuer en conséquence, pourraient bien être des cibles plus valables pour le vitriol

L’orgie d’indignation était due au fait que le soi-disant «Dubaï Two» remplissait la carte de bingo des ressentiments mijotés et des préjugés paresseux sur les mères célibataires et sur les jeunes bénéficiaires de l’aide sociale et les jeunes de certains codes d’adresse de Dublin et les jeunes femmes qui se soucient trop, ou pas assez, sur leur apparence. Et ainsi de suite. Même l’équipage du Golfgate n’a pas été soumis à un tel examen. Je ne me souviens pas des questions sur la façon dont ils pourraient se permettre d’y aller; combien d’enfants ils avaient ou qui les gardait; s’ils y avaient déjà été; pourquoi ils n’étaient pas au travail.

«Pourquoi sont-ils présentés comme des exemples et pourquoi pas ceux qui ont administré des vaccins à des personnes qui n’y avaient pas encore droit?» demanda Sabrina Mulreany, la mère de l’une des femmes, non sans raison. Les patrons du Beacon ou du Coombe, qui ont été accusés de considérer les vaccins «de rechange» comme leurs biens personnels à distribuer en conséquence, pourraient bien être des cibles plus valables pour le vitriol. Ou même les membres du conseil d’administration non de première ligne de l’hôpital Mater, dont certains, a-t-on rapporté cette semaine, ont accepté l’offre de vaccins dès les premiers stades de leur déploiement. Cela au moins compterait comme un «coup de poing», le feuillet d’autorisation incontournable pour tous ceux qui veulent se sentir bien de participer au dernier empilement. Mais il y a quelque chose chez les jeunes femmes qui enfreignent les règles qui semble toujours faire ressortir le pire en nous. Les médias étaient tellement bouleversés par ce que Mulreany a décrit comme «le cirque», il restait peu d’énergie pour d’autres questions – comme pourquoi cinq personnes ont déjà réussi à se promener aux portes de notre quarantaine à la frontière douce.

Aucune explication convaincante n’a été fournie par le gouvernement pour justifier la décision de ne pas faire contrôler le système par la gardaí. Il ne semble pas non plus y avoir de volonté de tirer les leçons d’autres endroits. Un exemple instructif est l’État australien de Victoria, qui a publié un long rapport sur les défaillances de son système de quarantaine qui étaient directement responsables de sa deuxième vague. La décision de s’appuyer sur des prestataires de sécurité privés plutôt que sur la police a pris beaucoup de temps lors de l’enquête. Personne, note le rapport, ne voulait en assumer la responsabilité. «Le commissaire en chef de la police de l’époque a été consulté et a exprimé sa préférence pour que la sécurité privée remplisse ce rôle et que la police de Victoria fournisse le« renfort »», constate le rapport, et tout le monde a simplement accepté. Il se lit comme un manuel pour tout ce que l’Irlande ne devrait pas faire.

Ici, le ministre de la Santé Stephen Donnelly a demandé le soutien de la gardaí pour l’application de la quarantaine, mais sa demande aurait été rejetée en faveur de la laisser aux forces de défense, qui n’ont pas de pouvoirs de détention. Pendant ce temps, 10 voyageurs sur les 419 enregistrés dans notre propre version fuyante de la quarantaine d’hôtel avaient été testés positifs au moment de la rédaction de cet article. Espérons qu’aucun d’eux ne décide de se promener.

Citoyens irlandais

Les raisons avancées par certains membres du gouvernement pour justifier leur réticence initiale à étendre la quarantaine obligatoire aux pays de l’UE autres que l’Autriche n’ont pas non plus été examinées de près. Sur Highland Radio, le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré qu ‘«il y a 20 000 Irlandais vivant en France… est-il raisonnable de mettre ces gens, pendant deux semaines, dans un hôtel, s’ils ont une maison où aller?»

Il a poursuivi: «il ne s’agit pas principalement de personnes non irlandaises qui viennent en Irlande pendant leurs vacances … Il s’agit principalement d’Irlandais qui rentrent chez eux», une position qui risquait de donner l’impression que nous n’essayons pas seulement de protéger les Irlandais des non -Les Irlandais, mais aussi les Irlandais des pays non membres de l’UE. Le tánaiste Leo Varadkar a fait écho à la même réflexion sur le Six One de RTÉ. «Il y a des centaines de milliers de citoyens irlandais vivant en France, vivant en Amérique, ils n’ont peut-être pas l’argent, ni les deux semaines pour pouvoir rentrer chez eux selon ces règles», a-t-il déclaré. Les autorités de santé publique ne se lassent jamais de nous dire que le virus ne se soucie pas de savoir si nous en avons marre, mais cela ne se soucie certainement pas de ce qui se trouve sur votre passeport ou du temps écoulé depuis que vous êtes à la maison.

Le rapport sur le fiasco de la quarantaine victorienne montre que son programme a été développé sous «des pressions extraordinaires» et en l’espace d’environ 36 heures. Nous avons eu 13 mois. Il est peu probable que les rapports futurs sur ce qui a mal tourné ici soient aussi indulgents.