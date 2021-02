Le député du Parti national écossais limogé au cœur de ses divisions

LONDRES – Elle était le cerveau juridique qui est devenu l’une des figures les plus en vue du Parti national écossais avec son combat contre le Brexit, mais le limogeage sommaire de Joanna Cherry cette semaine a révélé ses amères divisions internes.

Cherry a été larguée lundi en tant que porte-parole de la justice de l’équipe de première instance du parti à Westminster, au milieu de combats acharnés à propos de l’ancien dirigeant Alex Salmond, des droits des transgenres et de la feuille de route pour l’indépendance de l’Écosse.

Les critiques affirment que l’approche combative de Cherry a brûlé trop de ponts avec ses collègues. Mais ses partisans disent que cela révèle une dangereuse centralisation du pouvoir autour du chef du SNP, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon. C’est un style considéré comme particulièrement risqué car une enquête imminente sur le traitement par Sturgeon des plaintes contre son prédécesseur Salmond pourrait constituer une menace sérieuse pour ses dirigeants – et porter un coup dur à la cause séparatiste.

Cherry s’est alliée étroitement à Salmond et contre le leadership de Sturgeon sur les politiques clés. Mais les personnalités comptent autant que la substance en politique, et séparer les deux dans l’amère querelle du SNP est difficile.

Le SNP aborde la politique avec une «vision du monde centrale et à un seul leadership» et préfère «ne pas mener de discussion du tout», a déclaré un allié de Cherry. «C’est pourquoi certaines de ces choses se sont brisées en public.»

Les partisans de Cherry disent que son talent et ses idées ont été ignorés, car Sturgeon cherche à garder une emprise de fer sur la fête. Son renvoi, à leurs yeux, visait à écraser la dissidence. L’allié l’a décrit comme un cas de «syndrome du grand pavot», les dirigeants espérant tuer les critiques avant une montagne russe quelques semaines, ce qui pourrait être décisif pour Sturgeon. D’autres dans le camp pro-Sturgeon soutiennent que Cherry était trop déloyale pour être maintenue à l’avant.

Les députés POLITICO de tous les horizons politiques ont fait l’éloge de l’esprit juridique et du sens politique de Cherry. Elle a joué un rôle déterminant dans deux affaires très médiatisées contre le gouvernement de Westminster à propos du Brexit: une qui a forcé les ministres à demander au Parlement avant de déclencher le compte à rebours du Brexit; et un autre qui a statué que l’administration conservatrice avait agi illégalement en suspendant le Parlement.

«D’après mon expérience de travail avec elle, elle était complètement professionnelle, coopérant avec d’autres partis politiques pour résister à aucun accord [on Brexit] et c’était toujours intéressant à écouter à titre personnel », a déclaré l’ancien ministre conservateur Dominic Grieve, qui s’est associé à Cherry lors des batailles sur le Brexit du parlement précédent. «C’est une forte personnalité, mais elle écoute les autres.»

Alors que le SNP est un parti de centre gauche, Cherry a gagné le respect des autres sur les bancs conservateurs pour son approche du théâtre de la Chambre des communes. «L’une de ses spécialités est de piquer les députés conservateurs», a déclaré un conservateur principal.

Un collègue juridique qui la connaît depuis des décennies a déclaré: «Si vous découvriez qu’elle était votre adversaire, vous saviez qu’elle ne donnerait aucun coup de poing mais qu’elle serait tout à fait raisonnable, et vous seriez normalement en mesure de trouver une sorte d’accord satisfaisant pour toutes les parties. »

«C’est une femme très affirmée qui sait exactement ce qu’elle veut et n’a pas peur de parler de ses opinions», a ajouté un responsable du SNP.

Mais ses ennemis dans le parti sont moins indulgents: la décrivant comme insupportable à travailler avec, et prêts à saboter le projet d’indépendance écossaise si cela signifie gagner des batailles internes et se promouvoir. Un responsable du SNP a déclaré qu’elle était exigeante envers ses collègues et qu’elle voulait toujours suivre son propre chemin. En 2019, elle a été innocentée d’une plainte d’intimidation déposée par le personnel d’un organisme de surveillance parlementaire.

Certains opposants politiques sont cinglants. «Elle est probablement la personne la plus désagréable au parlement ou dans tous les partis pour moi», a déclaré un député du parti travailliste de l’opposition. Ses amis insistent sur le fait qu’elle n’est pas narcissique et qu’elle garde à l’esprit le prix ultime de l’indépendance écossaise dans toutes ses relations.

Pourtant, même ses partisans admettent que le député du sud-ouest d’Édimbourg peut être difficile à gérer. «Elle peut parfois être épineuse, mais il n’y a personne sans défauts personnels», a déclaré un allié. Lorsqu’on lui a demandé s’ils avaient été à la fin de ces piquants, la personne a répondu: «Certainement. Tout le monde l’a fait », mais a insisté sur le fait que le cœur de Cherry était au bon endroit.

Cherry a refusé de répondre aux questions pour cet article.

Feux d’artifice SNP

Le drame de cette semaine survient alors que Sturgeon est sur les cordes pour sa gestion des allégations d’abus sexuels contre son prédécesseur et ancien mentor, Salmond. Il a été innocenté par les tribunaux l’année dernière pour de multiples accusations d’agression, mais les retombées ont provoqué de nombreuses luttes intestines.

La première ministre a été confrontée à des questions sur le moment où elle a eu connaissance des allégations, ainsi que sur les allégations qu’elle a induit en erreur le Parlement écossais dans des preuves écrites qu’elle a fournies, ce qui équivaudrait à une violation du code ministériel écossais – et pourrait justifier sa démission.

Salmond comparaît devant une enquête Holyrood sur la question la semaine prochaine, et a promis de présenter de nouvelles preuves accablantes contre le premier ministre. L’esturgeon apparaîtra la semaine suivante.

Cherry est une amie de Salmond – bien que ses alliés insistent sur le fait qu’elle n’aime pas être décrite comme une salmondite ou une sturgeonite et qu’elle est avant tout membre du SNP. Les responsables du SNP l’accusent de rendre la vie difficile à la direction en agitant pour l’ancien dirigeant.

Le leader travailliste cité ci-dessus a déclaré: «Il y a une bataille toute-puissante qui fait rage depuis un certain nombre d’années pour savoir si vous soutenez Salmond ou Sturgeon. Cela atteint son paroxysme avec les allégations et demandes reconventionnelles émanant de l’enquête parlementaire écossaise. »

Ensuite, il y a la question des droits des trans. Cherry s’est prononcée contre les projets du gouvernement écossais visant à renforcer les droits et les protections des personnes trans, affirmant qu’ils érodaient les droits des femmes.

Le mois dernier, elle s’est affrontée Twitter avec l’ancienne chef adjointe du SNP à Westminster, Kirsty Blackman, la qualifiant de «jeune hétéro privilégiée» (Cherry se décrit comme une «féministe lesbienne») et accusant Blackman d’avoir enfreint le code de conduite du parti dans ses propres commentaires attaquant Cherry.

Blackman a déclaré à POLITICO: «Le parti s’est engagé à reconnaître une définition de la transphobie et je pense que les personnes transphobes devraient être expulsées du parti», bien qu’elle ait refusé d’être directement attirée par Cherry.

«Les partis doivent faire preuve de discipline», a déclaré un autre député du SNP qui pense que Cherry est du mauvais côté du débat trans. «Le SNP laisse une grande marge de manœuvre aux élus. Mais il doit y avoir des limites. Cherry a attiré des abus en ligne pour sa position sur les droits des trans et se sentirait abandonnée par Sturgeon, qui, selon ses alliés, n’est jamais venue à sa défense.

Route vers une nouvelle nation

Un autre grand combat – et qui est au cœur du parti – concerne la voie de l’indépendance écossaise. Cherry a vivement préconisé la tenue d’un référendum sur l’indépendance, que le gouvernement de Boris Johnson à Westminster accorde ou non l’autorisation – ce qu’il refuse actuellement de faire. Elle soutient que sa légalité peut être testée devant les tribunaux. Sturgeon, en revanche, a longtemps défendu la voie la plus prudente consistant à attendre jusqu’à ce que Westminster donne à un autre vote sa bénédiction, pour s’assurer qu’un référendum est juridiquement étanche.

Les alliés de Cherry estiment qu’elle a gagné dans le débat, après que le SNP a publié sa feuille de route vers l’indépendance, et a suggéré qu’il pourrait aller de l’avant même sans l’approbation de Westminster. Mais en signe de son éloignement de la direction d’Edimbourg, Cherry n’a pas été consultée lors de l’élaboration du plan.

Cherry s’est rapprochée d’une position de leader du SNP dans le passé. Lors de l’élection de 2017 pour le chef du parti à Westminster, elle était à quelques voix de battre son rival Ian Blackford. Les collègues pensent que Cherry ne gagnerait probablement pas à nouveau le même soutien, tel est le mauvais sang maintenant. Deux députés seulement ont pris sa défense en public après son limogeage: Angus MacNeil et Kenny MacAskill – les deux seuls autres à se voir refuser des rôles de premier plan dans le remaniement dans lequel Cherry a été expulsée.

Mais le député conservateur a cité plus tôt l’accusé Cherry de «vanité» – soulignant que peu de personnes licenciées d’un rôle de front tweeter sur leur «travail acharné, leurs résultats et une solide réputation», comme l’a fait Cherry, puis appelez leur parti à repenser son approche.

Alors que l’attention se tourne vers le drame d’Édimbourg la semaine prochaine et si Sturgeon pourrait être renversé par le scandale Salmond, les alliés de Cherry la vantent comme un successeur possible, le porte-étendard de la faction anti-Sturgeon. «Quelqu’un émergera en tant que leader si Nicola est démolie», a déclaré l’amie qui l’a décrite comme «épineuse» ci-dessus. «Et elle a presque oint Jo Cherry.

Alasdair Lane a contribué au reportage.