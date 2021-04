Qui est responsable de la violence en Irlande du Nord?

Katy Hayward est professeur de sociologie politique à l’Université Queen’s de Belfast et senior fellow au Royaume-Uni dans une Europe en mutation.

BELFAST – Les «émeutes récréatives» sont un phénomène familier en Irlande du Nord. À tel point que certains pourraient être tentés de se passer de la récente vague de violence due au beau temps, à la consommation d’alcool pendant la journée, à l’ennui et à l’insouciance juvénile. Après tout, la plupart des personnes arrêtées lors des récentes émeutes, au cours desquelles des dizaines de policiers ont été blessés, sont nées après la signature de l’Accord du Vendredi saint de 1998 qui a apporté la paix dans la région.

La vérité est cependant que la violence récente n’est pas simplement récréative. C’est politique. Dans les rues d’Irlande du Nord et dans les couloirs de Stormont, nous voyons les signes d’une crise démocratique croissante sur l’application de l’accord sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Les responsables et les politiciens de Bruxelles et de Londres devraient prendre note de leur responsabilité de le mener à une fin pacifique.

Certes, les personnes impliquées dans les troubles à Londonderry / Derry, Belfast, Carrickfergus et Newtownabbey n’ont pas de plan stratégique derrière leurs actions. Nous pouvons supposer avec certitude que les jeunes émeutiers ne connaissent pas bien le protocole sur l’Irlande du Nord dans l’accord de retrait. Ils ne pouvaient pas non plus expliquer pourquoi une décision des autorités de ne pas poursuivre les personnes en deuil du Sinn Féin qui, au mépris des restrictions relatives aux coronavirus, ont assisté aux funérailles d’un éminent républicain en juin dernier a conduit à des appels des syndicalistes à la démission du chef de la police d’Irlande du Nord.

Ce qu’ils ont, cependant, c’est un sens de la justification – et puissant. En tant que «patriotes loyalistes», ils ont été sollicités via les médias sociaux, généralement par le biais de publications anonymes. «Le moment est venu de se lever et d’être compté», leur dit-on; ne soyez pas «la génération à échouer en Ulster». Une émeute n’a pas besoin d’être stratégiquement astucieuse pour avoir une résonance politique.

Ce ne sont pas seulement les émeutiers qui n’ont pas de stratégie claire. La cause du syndicalisme en Irlande du Nord se trouve en territoire inconnu – frustrée par la «trahison» de Londres, méfiante à l’égard des motivations et du pouvoir de Bruxelles et manque apparemment maintenant de confiance dans la police.

L’accord de 1998 est soumis à une tension incroyable. Les agents communautaires des communautés loyalistes appellent à une peur calme d’être dans une bataille perdue. Les dirigeants des groupements loyalistes ont déjà «temporairement» retiré leur soutien à l’Accord. Et les syndicalistes de tous les horizons exigent que le protocole soit «abandonné».

Derrière tout cela se trouve la perception déconcertante selon laquelle le soi-disant gouvernement conservateur et unioniste de Londres a donné la priorité au Brexit au détriment de «l’intégrité» du syndicat, et ce faisant, a été fortement soutenu par les membres du parti. Dans l’accord qu’il a négocié avec Bruxelles, le Royaume-Uni a accepté de laisser l’Irlande du Nord être un «preneur de règles» de l’UE et d’appliquer les contrôles douaniers et réglementaires sur les marchandises traversant la mer d’Irlande. Cela a entraîné des perturbations et des difficultés – pas toutes encore visibles sur les étagères ou des pertes d’emplois, mais réelles tout de même.

Ce qui aggrave les choses, c’est que les autorités d’Irlande du Nord n’ont pas le pouvoir de résoudre les problèmes sous-jacents. Comme pour la plupart des traités, déterminer ce que le texte juridique signifie dans la pratique est un défi à la fois politique et technique. Dans le cas du protocole, ce processus est entre les mains du Royaume-Uni et de l’UE dans leur rôle décisionnel partagé par le biais du comité mixte institué par l’accord de retrait.

Retravailler le protocole est peut-être une ambition sans espoir (ni Londres ni Bruxelles n’ont envie d’une revanche), mais ce n’est pas inutile. Et réaliste ou pas, la question est assurée de devenir un problème politique de plus en plus brûlant en Irlande du Nord. Le protocole jouera un rôle central lorsque l’Irlande du Nord organisera les élections à l’Assemblée l’année prochaine, étant donné que les membres de l’Assemblée législative seront invités à voter en 2024 pour savoir s’ils «consentent» à l’application continue des règles du protocole sous-tendant la «frontière». dans la mer d’Irlande.

Si le syndicat est considéré comme en jeu, alors bien sûr les syndicalistes se rallieront à la cause. Le protocole restera au premier plan dans leur ligne de mire – et donc une source de tension au sein de l’Assemblée et de l’exécutif – jusque dans l’année prochaine.

Les troubles en Irlande du Nord ne peuvent pas être compris comme une simple question intérieure pour le Royaume-Uni Les craintes unionistes ne peuvent être atténuées par aucune quantité de rhétorique rouge, blanc et bleu – ni par l’assurance de Londres que le protocole ne signifie pas vraiment ce qu’il dit. La stabilité de l’Irlande du Nord est désormais une préoccupation commune du Royaume-Uni et de l’UE. Les deux sont responsables du protocole et, par extension, de la façon dont il est perçu là où il frappe le plus fort. Malheureusement pour eux, il frappe dans une entité fragile, à la limite du dysfonctionnement politique – et au risque d’une véritable escalade de la violence.

Si le protocole ne doit pas devenir le centre d’une plus grande instabilité, Londres et Bruxelles doivent réfléchir sérieusement à la manière de le rendre plus légitime aux yeux des personnes de tous horizons en Irlande du Nord. Les difficultés techniques peuvent être résolues par des mesures convenues et raisonnables. Les difficultés politiques sont complexes et délicates.

Le moment est venu de s’engager directement avec ceux d’Irlande du Nord dont dépendent réellement le fonctionnement de son économie et l’avenir de sa société, et qui osent encore croire que les choses peuvent être meilleures.