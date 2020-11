Crise de Covid: les restaurants et les pubs au cœur des discussions sur la sortie du lock-out

Les restrictions sur les restaurants et les pubs devraient être au cœur des discussions entre le gouvernement et les responsables de la santé publique la semaine prochaine, alors que le plan de sortie du verrouillage est finalisé.

Les sources principales impliquées ont décrit l’hospitalité intérieure comme «un champ de bataille clé» dans les discussions à venir. Celles-ci sont susceptibles d’être définies par des experts de la santé publique qui recommandent la prudence, tandis que certaines personnalités du gouvernement poussent à une réouverture aussi large que possible, selon plusieurs personnes impliquées.

Taoiseach Micheál Martin a déclaré qu’il souhaitait que l’Irlande quitte le niveau 5 des restrictions de Covid-19 le 1er décembre.

Cependant, il a dit que ce Noël sera très différent des précédents dans la mesure où les grands groupes de personnes ne pourraient pas se rassembler dans les pubs ou autres lieux.

«Cela nous posera des défis. Ce ne sera pas un Noël normal, mais il peut toujours être un Noël sûr et agréable si nous nous soucions de nous-mêmes et si nous nous soucions des autres », a-t-il déclaré à Virgin Media News.

Interrogé sur l’assouplissement des restrictions de voyage, il a répondu: «Nous aimerions voir un relâchement de 5 km et des frontières du comté.»

Il est prévu que le gouvernement finalisera le plan de sortie du verrouillage et de gestion de la pandémie en décembre et au-delà d’ici la fin de la semaine prochaine.

Le Cabinet se réunira mardi et il y aura des réunions en cours du groupe de surveillance. Le sous-comité du Cabinet se réunira également pour discuter de la sortie du verrouillage. Une deuxième réunion du Cabinet pourrait avoir lieu plus tard dans la semaine, selon des sources gouvernementales.

La propagation du virus dans des environnements intérieurs et non contrôlés, en particulier lorsque de l’alcool est consommé, est une préoccupation importante pour l’équipe nationale d’urgence de la santé publique, comprend l’europe-infos.fr.

Il y aura probablement moins de résistance à l’assouplissement de certaines restrictions sur les restaurants ou les pubs gastronomiques, mais des préoccupations importantes subsistent concernant les pubs qui offrent une offre alimentaire symbolique pour se conformer à la réglementation.

L’équipe a eu des discussions approfondies jeudi sur les mesures proposées pour la saison de Noël. Bien qu’aucune décision finale n’ait été prise, on pense que le conseil le plus probable au gouvernement sera de passer à une version améliorée du niveau 3 en décembre. Cependant, il est de plus en plus admis qu’une certaine forme d’ensemble de restrictions sur mesure pour Noël lui-même sera nécessaire, ce qui ira de pair avec des messages forts sur la responsabilité personnelle.

Mais il n’y aura plus de restrictions ou d’action de la Garda sur les pubs servant des boissons à emporter ou les personnes qui les consomment, à la suite d’une réunion entre le Taoiseach, les ministres et le commissaire de la Garda, Drew Harris, hier.

M. Harris a déclaré au Taoiseach que le public se conformait aux restrictions de niveau 5 à un «niveau élevé» lors de la réunion dans les bâtiments gouvernementaux pour discuter de l’application des règles, règlements et directives découlant de la pandémie.

Le Taoiseach était accompagné de la ministre de la Justice Helen McEntee et du ministre de la Santé Stephen Donnelly.

La réunion a été convoquée à la suite des événements du week-end dernier, où des foules de gens ont été filmées en train de boire de l’alcool à emporter dans le centre-ville de Dublin. Le gouvernement a déclaré au départ qu’il interdirait la pratique, mais a ensuite fait marche arrière et a déclaré qu’il discuterait de la question avec la Garda.

Une porte-parole du gouvernement a déclaré qu’aucune nouvelle action ou mesure ne résulterait de la réunion d’hier qu’elle a qualifiée de «positive et constructive».

Huit décès, 330 nouveaux cas

Pendant ce temps, huit autres décès et 330 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés par l’équipe vendredi.

Cela porte à 2 018 le nombre total de décès et à 69 802 cas confirmés de Covid-19 en République d’Irlande.

De nouveaux chiffres suggèrent également que le nombre de travailleurs de la santé contractant Covid-19 dans la deuxième vague du virus est considérablement inférieur à celui de la première vague, selon un rapport du Health Protection Surveillance Center.

Fin mars et début avril, les travailleurs de la santé représentaient environ 40 pour cent des cas positifs de Covid-19, le pourcentage du total des cas atteignant un sommet en mai lorsqu’il atteignait près de 45 pour cent.

Cependant, au cours de la semaine se terminant le 14 novembre, les travailleurs de la santé représentaient environ 15 pour cent du total des cas, bien que ce chiffre augmente, ayant été aussi bas que 5 pour cent à la fin octobre.

Ailleurs, la première réunion du groupe de travail sur le vaccin Covid de l’État est prévue au début de la semaine prochaine, est-il entendu. Le groupe de travail devrait se concentrer sur les problèmes liés au déploiement prévu du vaccin, y compris les exigences logistiques associées au stockage des médicaments tels que le vaccin Pfizer, qui doivent être conservés à une température ultra-basse.