Diarmaid Ferriter: Bloody Sunday 1920 a changé l’attitude britannique envers l’Irlande

Avec le meurtre de 32 personnes, Bloody Sunday à Dublin le 21 novembre 1920, était un rappel brutal de multiples thèmes de la guerre d’indépendance: la nature de la violence et de l’espionnage, les pertes militaires et civiles, la prise de risques importants, des batailles de propagande acharnées. et la construction et le maintien de mythes sur des personnes clés.

La crainte de ce jour-là était vivement ressentie; selon les mots de Michael Foley, auteur du Champ ensanglanté, «Cette terreur avait l’impression d’avoir été portée à travers la ville par le vent». Le lendemain du massacre, le Evening Herald a rapporté: «Pas depuis la semaine de Pâques 1916 – et probablement même pas un seul jour n’a-t-il fourni de parallèle – Dublin n’a été le théâtre d’événements aussi sensationnels que hier.

Le meurtre le matin dans leurs appartements, pensions et chambres d’hôtel de 14 agents des renseignements britanniques présumés (19 hommes ont été abattus; cinq ont survécu) a été audacieux, les hommes faisant partie d’une liste plus longue – jusqu’à 35 – que l’IRA et ses directeur du renseignement Michael Collins soupçonné d’être des agents britanniques.

La liste a été réduite à 15 étant donné l’énormité des retombées que l’on croyait provenir du fait de tuer davantage. Mais c’était toujours un grand risque.

En 1919, Collins avait créé deux unités de fonctions spéciales de la brigade de Dublin de l’IRA, qui ont finalement fusionné pour former son «escouade». Ses membres ont été chargés de l’immobilisation des renseignements britanniques par des assassinats brutaux, mais le dimanche sanglant, ils avaient besoin de l’aide d’autres volontaires de l’IRA. Dick McKee, le commandant de la Brigade de Dublin de l’IRA, a articulé la logique froide de la mission: «Si nous ne les obtenons pas, ils nous attraperont.»

Jane Boyle a été abattue et piétinée, sa main glissant de celle de son fiancé. . . elle a été enterrée dans sa robe de mariée le jour même de son mariage.

Les «obtenir» était une entreprise horrible. En 1953, William Stapleton, l’un des membres de l’escouade, a décrit dans une déclaration au Bureau d’histoire militaire ce qui s’était passé lorsqu’ils sont arrivés au 92 Lower Baggot Street pour tirer sur le capitaine William Newberry. Vêtu d’un pyjama, Newberry a tenté de s’échapper par la fenêtre et a été abattu sept fois alors que sa femme très enceinte le regardait «dans un état terrifié et hystérique. . . l’opération a duré environ 15 minutes ». Mme Newberry a par la suite perdu son bébé.

Cet après-midi-là, 90 secondes de tournage par une combinaison d’Auxiliaires, RIC et Black and Tans ont créé une autre sensation. Plutôt que des représailles calculées et coordonnées, le plan initial, semble-t-il, était qu’un officier pénètre dans Croke Park, où un match de football gaélique se jouait entre Dublin et Tipperary, arrête le match et effectue des recherches sur les hommes présents. .

Mais au lieu de cela, la rage, la soif de vengeance ou simplement une rupture complète de la discipline ont pris le dessus. Des camions militaires ont atteint le pont-canal surplombant Croke Park et les hommes ont sauté et se sont dirigés vers le terrain, tandis que d’autres se sont positionnés sur le pont. Certains ont grimpé sur les tourniquets et ont commencé à tirer.

Le rapport officiel britannique a déclaré qu’ils avaient été abattus alors qu’ils tentaient de s’échapper; en vérité, ils ont été torturés et assassinés en représailles pour ce qui s’était passé plus tôt dans la journée

Michael Foley note que John William Scott, 14 ans, qui vivait en face du terrain «a été si gravement blessé à la poitrine que des questions ont été posées à la Chambre des communes la semaine suivante pour savoir s’il avait été tué à la baïonnette.

«Les victimes ont été écrasées, empalées et abattues alors qu’elles quittaient le sol. Jane Boyle a été abattue et piétinée, sa main glissant de celle de son fiancé. . . elle a été enterrée dans sa robe de mariée le jour même de son mariage.

Jerome O’Leary, 10 ans, de Blessington Street a été abattu alors qu’il était assis sur un mur derrière le but de Canal End.

Quatorze ont été tués ou mortellement blessés avec environ 80 autres blessés, et plus tard dans la soirée, deux prisonniers de l’IRA ont également été tués, Dick McKee et Peadar Clancy, ainsi que Conor Clune, un visiteur à Dublin de Clare et tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment. .

Le rapport officiel britannique a déclaré qu’ils avaient été abattus alors qu’ils tentaient de s’échapper; en vérité, ils ont été torturés et assassinés en représailles à ce qui s’était passé plus tôt dans la journée.

Les journaux Tipperary, The Tipperary Star and the Nationalist, ont utilisé les mots « Holocauste », « massacre » et « massacre » pour décrire ce qui s’est passé à Croke Park, le Nationaliste suggérant que « le cercle vicieux doit être autorisé à suivre son cours » – une reconnaissance, il semblait que c’était une tragédie déterminante mais pas définitive.

Le fait que les meurtres se soient produits à Croke Park et incluait le meurtre de Mike Hogan, un joueur de l’équipe de Tipperary, a donné un nouveau statut à la relation du GAA avec le républicanisme irlandais, mais cela n’a jamais été simple étant donné le statut du GAA en tant que non politique. organisation et les multiples allégeances et liens de ses membres.

Les meurtres du matin ont également créé un malaise chez certains au sein de l’IRA, y compris le jeune Todd Andrews, qui a suggéré plus tard que certains membres de l’escouade «étaient coupables de se comporter comme Black and Tans».

Le contexte plus large de Bloody Sunday était une guerre d’indépendance qui s’était intensifiée et, à la fin de 1920, a été témoin d’assassinats, de représailles et de contre-représailles et de l’exécution très médiatisée de Kevin Barry, volontaire de l’IRA, âgé de 18 ans, le 1er novembre.

Des témoins oculaires civils ont attesté que la foule avait été tirée dessus sans aucune provocation

Sans aucun doute, l’impact de Bloody Sunday sur le réseau de renseignement britannique a été significatif, mais il s’agissait également de batailles psychologiques, politiques et de propagande et les ramifications de la journée ont peut-être finalement été plus importantes dans ces domaines que dans les domaines militaires ou du renseignement.

L’impact de Bloody Sunday doit également être mis dans le contexte de la rhétorique utilisée par les hauts responsables politiques britanniques et les prétendus cerveaux militaires à la fin de 1920. Le Premier ministre David Lloyd George a qualifié l’IRA de «petit gang de meurtres», et sur Le 9 novembre, lors d’un discours prononcé à Londres, «nous avons un meurtre à la gorge».

La vérité est que le maintien de la loi et de l’ordre s’est effondré depuis longtemps en Irlande et que le château de Dublin a eu du mal à mettre en place un commandement de sécurité efficace et unifié. L’incapacité à saisir l’impact des tirs sur des civils a continué de gâcher l’approche du gouvernement britannique en Irlande pendant des décennies, jusqu’au deuxième dimanche sanglant de janvier 1972.

Il n’y avait pas non plus de preuves crédibles pour étayer l’affirmation officielle en 1920 selon laquelle des hommes armés non identifiés à Croke Park ont ​​tiré les premiers coups de feu; des témoins oculaires civils ont attesté que la foule avait été tirée dessus sans aucune provocation.

Une autre des difficultés pour la Grande-Bretagne à la fin des années 1920 était de perdre le contrôle de l’opinion publique, et cela n’était pas seulement dû au succès des propagandistes du Sinn Féin. Des correspondants et des journalistes britanniques, dont Hugh Martin du Daily News et JL Hammond du Manchester Guardian, envoyaient des rapports objectifs sur ce qui se passait en Irlande en tant que témoins oculaires de scènes suggérant que l’empire était embarrassé par les guérilleros; qu’il y avait manifestement une guerre en cours, malgré les démentis officiels.

Michael Hogan, le joueur de Tipperary qui a été tué à Croke Park le dimanche sanglant.



Ces dernières années, les historiens se sont montrés plus sceptiques face aux affirmations traditionnelles sur l’ampleur des dommages infligés par Michael Collins. Le dimanche sanglant a sans aucun doute contribué à affirmer qu’il était «l’homme qui a gagné la guerre». En vérité, comme le souligne l’un de ses biographes Peter Hart, personne n’a planifié, dirigé et contrôlé la guerre.

Les femmes, dont Lily Mernin, dactylo au château de Dublin, et Evelyn Flanagan de Cumann na mBán, ont joué un rôle essentiel dans la collecte, la communication et le stockage d’informations sur les cibles potentielles. L’historien britannique Charles Townshend souligne que les meurtres du matin n’étaient pas «une démonstration brillante d’assassinats sélectifs ponctuels».

Caroline Woodcock, l’épouse de l’un des hommes abattus qui ont survécu, a rappelé que «les meurtriers avaient été tellement paniqués eux-mêmes et leurs mains si tremblantes que leurs tirs avaient été féroces à l’extrême». Tous ces tirs n’étaient pas impliqués dans le travail de renseignement; certains d’entre eux étaient, comme Collins l’a décrit, «juste des officiers réguliers»; ils étaient des cibles faciles car ils n’avaient jamais envisagé de telles attaques, car auparavant aucun espion n’avait été tué à l’intérieur de leurs résidences.

Comme le dit Anne Dolan, professeure agrégée d’histoire moderne irlandaise au Trinity College: «Admettre que des erreurs ont été commises ne saurait être toléré par certains. . . Les morts étaient tous des espions car le meurtre ne pouvait pas faire partie du mythe fondateur de la nation.

La réaction à court terme de Bloody Sunday n’était pas aussi importante que le fait qu’aucune des deux parties ne pouvait se permettre une répétition d’événements de cette ampleur.

À court terme, le contrecoup de Bloody Sunday a laissé l’IRA sous le choc à la suite de l’internement sans procès et de l’imposition de la loi martiale, bien qu’il soit révélateur que la loi martiale introduite était une version diluée de ce que voulaient les chefs militaires.

L’effort de renseignement britannique a été réorganisé, amélioré et remis sur les rails. L’IRA a récupéré aussi; sa robustesse est discutable, mais on peut affirmer que dans l’ensemble, dans le domaine des «services secrets», l’IRA a fait mieux et son réseau d’espionnage n’a pas été complètement pénétré.

Mais non plus, en termes de renseignement général, l’IRA n’était infaillible et le renseignement britannique au sens large valait mieux qu’il ne le mérite.

Mais la politique importait toujours. Au moment du Bloody Sunday, certains au sein du mouvement républicain pensaient en termes de durée du conflit et de voies de communication possibles avec l’ennemi. La réaction à court terme à Bloody Sunday n’était pas aussi importante que le fait qu’aucune des deux parties ne pouvait se permettre une répétition d’événements de cette ampleur. L’historien Michael Hopkinson a utilisé une expression moderne – «processus de paix» – pour décrire ce qui était en train d’émerger à la fin des années 1920 et elle a pris de l’ampleur à la suite de Bloody Sunday.

Michael Collins lance la balle pour commencer un match de hurling à Croke Park, Dublin. Photographie: Hogan / Hulton Archive / Getty Images



Le statut de l’empire britannique, semblait-il, serait mieux servi en quittant le sud de l’Irlande par le biais d’un compromis politique, et surtout, l’IRA était une coalition assez large pour envisager cela.

Hopkinson suggère, par exemple, que Collins était prêt à convenir d’une trêve en décembre 1920, mais cela ne se produisit pas pendant encore sept mois parce que Lloyd-George se laissa convaincre par les faucons qui avaient son oreille. Mais un début avait été fait avant le Bloody Sunday, et cette volonté de travailler à une trêve a été renforcée par les événements de novembre 1920.

Deux jours avant Bloody Sunday, Arthur Griffith du Sinn Féin avait communiqué avec les Britanniques sur les modalités possibles des négociations et CJ Phillips, du ministère britannique des Affaires étrangères, a évoqué le «maillon mince qui a été établi». Les progrès ont été lents en raison des préoccupations des deux parties selon lesquelles parler d’une trêve était un signe de faiblesse, mais en fin de compte, il faudrait une réponse politique à une impasse militaire, car une victoire militaire décisive était impossible pour l’une ou l’autre des parties.

Hopkinson suggère que l’importance du dimanche sanglant de 1920 était à égalité avec l’événement de 1972: un moment déterminant dans le changement des attitudes britanniques à l’égard de l’indépendance irlandaise; son ampleur oblige à réévaluer la nature et les objectifs à long terme de la guerre.

Nous avons maintenant beaucoup plus d’appréciation des impacts psychologiques à long terme des événements de la journée sur les tueurs et les endeuillés. Beaucoup ont subi un traumatisme intériorisé pendant des décennies. Comme l’historien Paul Rouse l’a également noté, en réfléchissant l’année dernière au dévoilement de pierres tombales par le GAA pour Jerome O’Leary, Patrick O’Dowd et Michael Feery, trois victimes du massacre de Croke Park qui étaient restées dans des tombes anonymes pendant 99 ans. , «Il est essentiel que toutes les victimes innocentes du jour soient rappelées, et dans ce souvenir, la vérité brute de la douleur et de la perte irrémédiable».