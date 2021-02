Miriam Lord: Zoom sur et hors de la réalité au Comité des comptes publics

« Je confirme que je suis à Leinster House », a annoncé Brendan Howlin, de son bureau. « Il neige dehors », a-t-il ajouté pour établir davantage où il se trouvait, bien qu’il ne semble pas y avoir de chute derrière la fenêtre derrière lui. «J’espère pouvoir retourner à Wexford.»

En ce qui concerne les réunions du comité Oireachtas en ligne, les politiciens sont tenus par la Constitution de rester dans l’enceinte de Leinster House pour y participer.

Le fait d’être à l’intérieur du cordon de sécurité d’Oireachtas garantit également un privilège parlementaire absolu aux participants francs.

Un grand nombre de comités ont siégé mardi, mais seuls les présidents et le personnel de soutien ont été autorisés à entrer dans les salles d’audience avec des DT et des sénateurs dispersés sur le campus à la merci de leurs moniteurs et de leurs ordinateurs portables.

Certains présidents de commission ont demandé aux membres de confirmer leur présence physique dans le complexe, d’où le signal de localisation de Howlin depuis les salles du travail jusqu’à la session des affaires européennes.

Un peu comme Who Wants To Be A Millionaire? lorsque le concurrent téléphone à un ami et que celui qui répond doit confirmer qu’un observateur est dans la pièce pour s’assurer qu’aucune triche ne se produit.

Le comité des affaires publiques, généralement animé, a commencé à l’heure du déjeuner avec une sélection du Conseil national de développement des hôpitaux pédiatriques et du ministère de la Santé à griller. Est-ce que la réunion à distance gâcherait son style robuste?

Brian Stanley du Sinn Féin, remis de sa récente erreur sur Twitter, était à la présidence. Le premier témoin était l’officier en chef du NPHDB, David Gunning. Peut-être pas le meilleur nom de famille que Stanley rencontre si tôt après ses difficultés, étant donné que le tweet offensif qui lui a causé tant d’ennuis concernait une embuscade de l’IRA.

Les choses sont-elles si mauvaises à Baggot Street qu’ils mettent les mandarins dans un type de programme de protection des témoins?

Gunning est apparu à l’écran et a commencé à parler. Rien.

«Eh, je pense que vous êtes muet», dit Stanley au grand écran accroché au mur dans la pièce presque vide.

Gunning a tripoté l’écran, puis s’est mis à livrer la mauvaise nouvelle sans surprise: les choses ne sont pas des procédures aussi bien qu’elles le souhaiteraient. Une nouvelle encore pire a été la réalisation rapide que le directeur général n’allait pas donner au comité des chiffres à jour sur les retards et les dépassements parce que son conseil, en collaboration avec le ministère, met la dernière main à un examen majeur du projet et il doit aller au gouvernement dans quelques semaines.

Date d’achèvement

Alors que les membres essayaient de lui faire dire quelle pourrait être la facture astronomique finale de l’hôpital (après plus de randonnées qu’An Óige), et le pressaient sur la probabilité croissante que la date d’achèvement soit repoussée jusqu’en 2024, il n’a pas repoussé .

Au lieu de cela, il a adopté la vieille approche «vous pourriez dire cela mais je ne pourrais pas faire de commentaires», suspendant l’examen imminent devant eux mais ne divulguant rien.

Ensuite, Greg Dempsey, secrétaire général adjoint du ministère de la Santé. Même sans la tristement célèbre description de Brian Cowen comme «Angola», tout le monde sait que ce département est une tâche difficile.

Mais quand même, les choses sont-elles si mauvaises dans Baggot Street qu’ils mettent les mandarins dans un type de programme de protection des témoins pour cacher leur identité? Que pourrions-nous penser de plus lorsque Dempsey est apparu à l’écran, s’est découpé dans le noir et a commencé à parler?

C’était un soulagement quand quelqu’un a allumé une lumière et que nous pouvions le voir correctement. Jusqu’à ce qu’il soit replongé dans les ténèbres.

Imelda Munster du Sinn Féin a été la première à interroger les grandes perruques managériales sur leur gestion du développement de l’hôpital et de ses entrepreneurs très difficiles et exigeants.

Munster est un inquisiteur acéré. Ses rencontres avec Shane Ross au comité des transports sous le dernier gouvernement valaient toujours le coup d’œil.

Imelda? Venez à Imelda! Et elle est partie, parlant. Rien.

«Activez simplement votre microphone. Le microphone est coupé », marmonna le président. (Nous y avons tous été.)

Alors Munster se lève et commence à jouer avec l’ordinateur, qui est placé au-dessus du niveau des yeux. On a une vue rapprochée des boutons sur le revers de sa veste lilas. Puis elle vérifie une autre partie, cette fois se penchant jusqu’à ce que son visage interrogateur remplisse l’écran, une étude de concentration.

Toujours rien.

Stanley et le greffier du comité regardent silencieusement le coude de Munster monter et descendre. L’écran se réduit à une courtepointe en patchwork de certaines des personnes participantes.

Et regarde. Il y a Dempsey du ministère de la Santé, en haut à gauche, à nouveau dans l’obscurité.

Gunning, l’officier en chef, semble chuchoter quelque chose dans son micro, car il porte un casque approprié. Cela le fait ressembler à un pilote d’hélicoptère car il est assis devant une vue aérienne de l’hôpital pour enfants à moitié construit.

Neasa Hourigan des Verts porte également un casque. Elle a une belle impression de Frida Kahlo parmi les livres et les plantes en pot sur la belle étagère blanche de son bureau.

MacSharry, son visage flottant quelque part à Sligo Bay mais remplissant la moitié de l’écran, a repris là où elle s’était arrêtée

Verona Murphy se matérialise devant une grande photographie de Leinster House avec des lignes de géraniums rouges flamboyants de chaque côté du socle. Seán Sherlock de Labour, quand son écran n’est pas noir et, pour une raison quelconque, montrant les initiales «SO» pulsant dans un cercle blanc, présente la même photographie d’établissement.

Cette photo a été prise en été. Sont-ils là dans l’enceinte?

Pour autant que le comité le sache, Murphy pourrait être en train de vérifier les ferries à Rosslare et Sherlock pourrait se cacher dans l’ouest de Cork.

Pendant ce temps, Catherine Murphy du social-démocrate a une guirlande de Noël en guirlandes rouges en arrière-plan. Et, hourra. Qui avons-nous dans le coin inférieur gauche, seulement Marc MacSharry, entouré d’eau et regardant de dessous Ben Bulben comme la créature du lagon sombre.

Preuve de MacSharry que lui aussi était dans l’enceinte sacrée. Oh, merci mon Dieu.

Deux mains désincarnées

«Je l’ai maintenant!» crie Munster. «Vous êtes dedans» soupire Stanley, soulagé.

Le TD commence son interrogatoire sur Gunning tandis que l’écran montre deux mains désincarnées en train de mélanger des morceaux de papier. Elle réapparaît enfin. Vous ne pouvez voir que la moitié supérieure de la tête de Munster, mais elle fait du bon travail.

Sa conclusion est que son conseil d’administration a «fait une haine complète» de l’exercice jusqu’à présent et que «la gestion du projet a été une pure pagaille».

MacSharry, son visage flottant quelque part à Sligo Bay mais remplissant la moitié de l’écran, reprit là où elle s’était arrêtée. Il ne pouvait pas comprendre comment l’État attribuerait un énorme contrat à une société qui a été en litige avec lui sur neuf autres projets (et qui lutte maintenant contre des centaines de réclamations sur l’hôpital valant des millions).

Si quelqu’un qui construisait sa maison le poursuivait, il ne leur demanderait pas de construire la sienne suivante. «Pourquoi irions-nous avec quelqu’un qui a la forme et qui nous poursuit à gauche, à droite et au centre tels qu’ils sont?» il demande.

Pendant ce temps, Sherlock est assis devant Leinster House et a plaidé pour une réponse simple. « Où sommes-nous? » Il parlait des travaux de construction. Quel est son statut?

«Le statut est que je ne peux pas commenter la soumission la plus récente car elle est toujours en cours de révision par nos experts», déclare Gunning.

Qu’en est-il «une hypothèse de travail» du coût final, a dit Murphy. Pas de joie.

Stanley a eu une dernière chance. Gunning est-il « convaincu que le chiffre final ne dépassera pas deux milliards? »

«Nous sommes convaincus que nous aurons une réponse», a-t-il répondu.

Quand le fameux rapport est publié. Cherchez-le dans la section horreur.