(Pas une autre) Date limite du Brexit de l’UE

L’UE et le Royaume-Uni doivent finaliser leur accord commercial sur le Brexit d’ici le 23 décembre – ou risquer de ne pas avoir d’accord après la fin de l’année, ont déclaré lundi des diplomates européens.

Cependant, les responsables admettent que le nouvel ultimatum pourrait à nouveau être brisé, comme de nombreuses échéances précédentes, ce qui signifierait que Bruxelles et Londres pourraient entrer dans une situation de non-accord «contrôlée» en janvier, en vertu de laquelle un accord potentiel pourrait encore être ratifié avec quelques-uns. retard de plusieurs jours.

Bien que la date limite du 23 décembre ne soit pas officiellement prononcée par Bruxelles, trois diplomates ont déclaré que, pour des raisons pratiques et constitutionnelles, les négociateurs n’ont plus que deux jours – jusqu’à la fin de mercredi – pour parvenir à un accord. Par la suite, il sera « très, très difficile » d’approuver encore un accord potentiel du côté de l’UE, a déclaré un diplomate – même en utilisant la soi-disant « application provisoire », qui ne nécessiterait que le consentement des pays de l’UE et donnerait Les députés voteront rétrospectivement une fois l’accord mis en œuvre à titre provisoire.

Certains pays, comme la Suède, ne peuvent pas approuver un accord sans consulter au préalable leurs parlements nationaux, ce qui devrait prendre quelques jours. Un accord d’ici le 23 décembre permettrait à cette procédure de commencer le 24 décembre, juste avant Noël, alors que tout texte arrivant après les vacances serait probablement trop tard pour être approuvé avant la fin des années, ont déclaré les diplomates.

« Pour approuver un accord sur le Brexit au Conseil de l’UE, le gouvernement suédois a besoin d’un accord formel du parlement suédois », a déclaré un diplomate suédois.

Un autre diplomate a déclaré qu’outre les préoccupations concernant les parlements nationaux, les capitales de l’UE auraient besoin de quelques jours pour lire attentivement le texte d’un accord final avant de vouloir l’approuver.

Les négociations de onzième heure se poursuivent sur un accord régissant les futures relations commerciales UE-Royaume-Uni, la pêche étant le principal point de friction. Les ambassadeurs de l’UE devraient discuter du Brexit mardi après-midi.

Les négociateurs ont manqué dimanche leur dernière échéance pour le Brexit, dernier jour au cours duquel le Parlement européen pouvait ratifier l’accord avant son entrée en vigueur.

Deux diplomates européens ont déclaré qu’il était encore possible pour Bruxelles et Londres de parvenir à un accord plus tard ce mois-ci, même si cela signifierait qu’il ne pourrait probablement plus être ratifié avant la fin des années. Dans un tel scénario, les deux parties recourraient aux règles commerciales défavorables de l’Organisation mondiale du commerce le 1er janvier jusqu’à ce qu’un accord puisse être ratifié.

Jacopo Barigazzi et Maïa de La Baume ont contribué au reportage.