L’Australien Mathias Cormann choisi comme prochain chef de l’OCDE

L’Australien Mathias Cormann a été sélectionné vendredi à la tête de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), devançant la Suédoise Cecilia Malmström, ancienne déléguée commerciale de l’UE.

Cormann, un ancien ministre australien des Finances né en Belgique, a été choisi lors d’un processus de sélection à huis clos et succédera au mexicain Ángel Gurría le 1er juin. Cormann et Malmström étaient les deux derniers à rester debout après un concours qui a débuté avec 10 candidats en novembre dernier.

L’OCDE n’a pas eu de dirigeant européen depuis un quart de siècle – même si 25 des 37 membres de l’OCDE sont originaires de l’UE ou de l’Espace économique européen – et n’a jamais été dirigée par une femme.

La position de Cormann sur le changement climatique avait été une préoccupation à l’approche du vote. La semaine dernière, plusieurs groupes internationaux de lutte contre le changement climatique ont écrit à l’OCDE pour exprimer de «graves préoccupations» à propos de Cormann, affirmant que son rôle en tant que ministre australien des Finances entre 2013 et 2020 rendait «hautement improbable» qu’il puisse jouer un rôle efficace en poussant à une action ambitieuse de réduction émissions.

Basée à Paris, l’OCDE en est venue à jouer un rôle croissant dans les questions de coopération internationale telles que la politique fiscale. Ces derniers mois, les dirigeants politiques se sont tournés vers l’OCDE pour aider à négocier un compromis dans un débat controversé sur la taxation des géants du numérique, qui a opposé Bruxelles et Washington.

La course à la direction s’est également concentrée sur d’autres questions en ébullition, notamment le changement climatique et la Chine.

Mais la question la plus urgente pour le prochain responsable de l’OCDE sera peut-être le grondement transatlantique sur la façon de taxer des entreprises telles que Google et Facebook – des négociations qui sont devenues tendues. Si l’OCDE ne peut pas faciliter un accord, l’UE a menacé d’aller de l’avant et d’imposer sa propre taxe – probablement malgré les objections américaines.