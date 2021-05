Le secrétaire d’État américain salue l’alliance britannique mais souligne le besoin de stabilité en Irlande du Nord

LONDRES – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a salué le Royaume-Uni comme l’allié le plus proche de son pays avant le voyage du président Joe Biden en Europe le mois prochain, bien qu’il ait gentiment encouragé ses hôtes à donner la priorité à la « stabilité » en Irlande du Nord au milieu des tensions sur l’impact. du Brexit.

Blinken a tenu une conférence de presse conjointe lundi avec Dominic Raab, le ministre britannique des Affaires étrangères, alors que les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissaient pour des réunions à Londres.

Faisant référence à l’Afghanistan, Blinken a déclaré aux journalistes: «Nous sommes côte à côte depuis près de 20 ans, partageant une mission et nous soutenant mutuellement. Nous ne l’oublierons jamais.

« Les États-Unis n’ont pas d’allié plus proche, pas de partenaire plus proche que le Royaume-Uni, et je suis heureux d’avoir l’occasion de le répéter ici aujourd’hui. »

Les deux hommes ont présenté un front uni alors qu’ils étaient confrontés à d’éventuelles différences d’approche concernant le retrait des troupes d’Afghanistan et la mise en œuvre du soi-disant protocole d’Irlande du Nord – la section de l’accord sur le Brexit avec l’UE qui vise à empêcher le nécessité d’une frontière dure avec la République d’Irlande au sud.

Raab a déclaré que le Royaume-Uni «reconnaît et apprécie» la contribution américaine à l’Accord du Vendredi Saint – l’accord de 1998 qui a mis fin à des décennies de violence sectaire généralisée – et a souligné que le Protocole d’Irlande du Nord serait promulgué de manière «équilibrée».

Pendant ce temps, Blinken a fait allusion à certains des problèmes associés aux arrangements frontaliers jusqu’à présent, déclarant aux journalistes: «Alors que les dispositions relatives au Brexit du protocole d’Irlande du Nord commenceront à être mises en œuvre, nous continuerons d’encourager le Royaume-Uni à donner la priorité à la stabilité politique et économique.»

Biden a risqué des relations tendues avec le gouvernement britannique pendant sa campagne présidentielle lorsqu’il a mis en garde dans un tweeter que le GFA pourrait devenir une «victime du Brexit».

Sur un autre point de tension potentiel, on a demandé à Raab si les États-Unis avaient écarté les préoccupations exprimées par les militaires britanniques sur l’Afghanistan. «Nous ne nous sentons pas ignorés, et notre objectif en attendant est de protéger nos troupes», tandis que Blinken a souligné que Washington respecterait le principe «ensemble, s’adapter ensemble, sortir ensemble», a-t-il déclaré.

Le Royaume-Uni et les États-Unis s’efforcent de souligner leur solidarité depuis que Biden a pris ses fonctions, et sa visite au Royaume-Uni pour le sommet du G7 le mois prochain fera partie de son premier voyage à l’étranger en tant que président.

Alors que les deux ministres des Affaires étrangères ont condamné la détention par l’Iran de citoyens britanniques et américains, Raab n’a pas été en mesure d’offrir un nouvel espoir de la libération de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, emprisonnée là-bas depuis 2016. Il a déclaré que les informations selon lesquelles elle était sur le point d’être libérée n’étaient « pas exactes. ».

Raab a également mis l’accent sur une approche partagée de la Chine, promettant de «tenir tête» à Pékin sur les droits de l’homme en même temps que de s’engager sur le changement climatique.