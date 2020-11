Le Royaume-Uni et le Canada s’engagent à conclure un accord commercial post-Brexit

La Grande-Bretagne et le Canada ont décidé samedi de négocier un nouvel accord commercial bilatéral en 2021, reportant les termes de l’accord commercial CETA de l’UE avec le Canada.

Les premiers ministres Boris Johnson et Justin Trudeau ont scellé le pacte de roulement lors d’un appel vidéo tôt ce matin. La secrétaire britannique au commerce, Liz Truss, et son homologue canadienne, la ministre du Commerce, Mary Ng, se sont également jointes à l’appel.

L’accord garantira que près de 20 milliards de livres sterling d’échanges annuels entre les pays continueront de couler après le départ de la Grande-Bretagne de l’UE le 1er janvier 2021. Les entreprises britanniques exportent pour 11,4 milliards de livres sterling de biens et services au Canada chaque année. Les secteurs susceptibles de prospérer grâce à la poursuite du commerce au Royaume-Uni comprennent les constructeurs automobiles et les industries des produits alimentaires et des boissons.

Les entreprises britanniques ont célébré la nouvelle. «Le nouvel accord est une bonne nouvelle pour les exportations de Scotch Whisky», a déclaré un porte-parole de la Scotch Whisky Association (SWA) à propos de l’accord de principe. Ils ont souligné qu’il «vise à assurer un accès plus équitable du whisky écossais au marché canadien» par des engagements qui visent les pratiques des régies des alcools provinciales au Canada qui limitent l’accès au marché.

«Cet accord ne confirme pas seulement la suppression continue des tarifs, mais nous donne des bases et des mécanismes supplémentaires pour dialoguer avec les Canadiens sur leur marché complexe de l’alcool, qui est contrôlé au niveau provincial», a déclaré Miles Beale, directeur général de la Association du commerce des vins et spiritueux.

L’accord doit maintenant faire son chemin dans les deux chambres du Parlement canadien avant les vacances de Noël le 11 décembre.

Le Royaume-Uni et le Canada sont également déterminés à négocier un nouvel accord commercial sur mesure l’année prochaine avec l’ambition de pousser à une coopération plus approfondie sur le commerce numérique et l’environnement.