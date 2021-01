Les «événements choquants» à Washington «doivent être un signal d’alarme» pour les défenseurs de la démocratie du monde entier, a déclaré dimanche le haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, en réponse au siège meurtrier du Capitole.

«Les événements déconcertants de mercredi montrent à quel point la société américaine est endommagée et divisée après quatre ans d’administration Trump», a écrit Borrell dans un article de blog.

Le politicien espagnol s’est dit choqué par «la foule qui a attaqué le Capitole» à Washington la semaine dernière et a rappelé une tentative de coup d’État dans son pays d’origine en 1981, lorsque le lieutenant-colonel Antonio Tejero a conduit 200 officiers armés de la Garde civile au Congrès lors d’un vote. pour élire un Premier ministre.

Tout en notant que les événements dans la capitale américaine «ne peuvent pas être comparés à l’assaut contre le Congrès espagnol», Borrell a déclaré que «on ne peut sous-estimer l’importance de ce qui s’est passé et du désastre potentiel causé si l’affaire avait déraillé encore plus».

« Ce que nous avons vu mercredi n’était que l’apogée de développements très inquiétants qui se sont produits dans le monde ces dernières années », a déclaré Borrell.

Pour éviter une nouvelle érosion des valeurs et des institutions démocratiques, Borrell a déclaré: «Nous devons nous dresser immédiatement contre toute violation de l’indépendance des institutions démocratiques… à chaque discours incendiaire et haineux de démagogues, à chaque campagne de désinformation et à toute fake news.

Borrell a appelé à une réflexion sur «les causes profondes» qui alimentent ces forces, citant les «dysfonctionnements de nos économies», notamment l’évasion fiscale, «l’affaiblissement de la capacité de réglementer les grandes entreprises multinationales» et le chômage élevé, et a appelé à une coopération mondiale accrue.