Le jeu d’attente: les papas sont exclus des maternités de Dublin

Les futurs pères ne sont pas autorisés aux rendez-vous de grossesse en raison des restrictions de Covid-19



Les visages anxieux des hommes brillent dans la pénombre de leurs mobiles alors qu’ils sont assis seuls dans des voitures garées le long d’une bande sombre allant du Jardin du Souvenir d’un côté de la place Parnell à Dublin à la Rotonde de l’autre.

Elles sont perdues dans des mondes qui leur sont propres, attendant et voulant que leur téléphone leur apporte des nouvelles de leurs épouses et partenaires à différents stades de leur grossesse à l’intérieur de la maternité.

Dans un autre monde, ces hommes seraient là avec eux, s’émerveillant des scans, murmurant des mots d’encouragement et soutenant les personnes qui leur tiennent le plus à cœur de toutes les manières possibles, quoi qu’il se passe. Ils seraient, en bref, impliqués.

« Elle est tombée enceinte juste avant que Covid ne frappe et je n’ai pas à aller à aucun des scans »

Mais Covid-19 et les restrictions parfois suffocantes et cruelles qu’il a provoquées signifient que depuis mars, les femmes des hôpitaux irlandais doivent se rendre à toutes les analyses, de routine ou non, seules, se rendre seules aux urgences et passer la plupart de leurs travaux seules, sans partenaire pour jurer et pleurer avec et tenir. (Nous publierons des histoires et des expériences de femmes dans les semaines à venir.)

Mais les partenaires doivent jouer le jeu de l’attente dans les parkings et dans les rues de la ville, jamais loin mais jamais assez proches des événements qui se dérouleront qui façonneront le reste de leur vie.

Il est peu de temps après 20 heures un soir de début d’hiver et Steven Harris travaille sur son ordinateur portable. Il sursaute un peu lorsque The europe-infos.fr frappe doucement à la vitre de sa voiture. Il est garé à l’extérieur de la Rotonde depuis 30 minutes ce soir. C’est la deuxième fois qu’il conduit de son domicile de Kinnegad à Dublin aujourd’hui.

Son épouse Marian, à deux jours de son accouchement, avait rendez-vous à l’hôpital ce matin et, dans ce qui est devenu leur routine, il s’est garé et elle est entrée seule. Et il a attendu.

Steven Harris attend devant l’hôpital de la Rotonde pour sa femme, Marian, qui a deux jours de retard sur sa date d’accouchement. Photographie: Nick Bradshaw / The europe-infos.fr



Tout était beau au check-up, alors ils sont rentrés chez eux et ont quelque chose à manger. Puis elle a pensé qu’elle pourrait être en travail alors ils ont déposé leur fils Jacob avec un membre de la famille et sont rentrés.

«Elle est tombée enceinte juste avant que Covid ne frappe et je n’ai pas eu à passer à aucun des scans», dit-il. «Mais mes parents m’ont offert un scan privé en mai pour mon anniversaire. Normalement, ils m’apportent un plateau de Guinness, donc c’était juste un peu différent. Mais je dois dire que c’était génial.

Il dit que la grossesse «a été une expérience complètement différente pour nous cette fois-ci, mais nous avons eu de la chance car elle n’a eu aucun problème».

Il se retourne vers son ordinateur portable et la feuille de calcul complexe à l’écran. «J’ai un peu de travail à faire maintenant, donc cela me tiendra occupé.»

Nous le laissons faire.

« Le premier scan a été annulé car c’était à peu près au moment où Covid est arrivé. C’était bouleversant parce que c’était notre premier enfant et il y avait tellement d’incertitude »

Au coin de la rue et en face du musée des écrivains de Dublin, se trouve un homme à l’air échevelé appuyé contre une voiture et tirant profondément sur une cigarette. Son nom est Phelim Coughlan de Donabate.

«Je n’ai pas fumé depuis un an», dit-il. Mais l’émotion d’un jour qu’il n’oubliera jamais a eu raison de lui.

Sa femme a donné naissance à leur premier enfant, une fille, à 11 h 44, moins de 12 heures plus tôt. «C’était une section et on lui a dit de venir à 8 heures du matin», dit-il. «J’attendais deux heures puis à 10h j’ai reçu l’appel de la sage-femme. J’ai rencontré ma femme avant qu’elle ne soit préparée et c’était vraiment bien parce que c’était tellement bouleversant pour elle. C’était formidable de pouvoir passer même quelques minutes ensemble avant d’être amenée au théâtre.

Comme Harris, Coughlan a raté tous les scans menant au plus grand des jours. «Le premier scan a été annulé car c’était à peu près au moment où Covid est arrivé. C’était bouleversant parce que c’était notre premier enfant et qu’il y avait tellement d’incertitude », se souvient-il.

Les gens pouvaient « aller dans un pub pendant des heures et boire autant de pintes qu’ils voulaient en grands groupes, mais je ne peux pas voir mon bébé être scanné. C’est difficile à comprendre ‘

Mais ils ont réussi et le soulagement sur son visage est évident lorsqu’il fume. «L’hôpital a des heures de visite strictes entre 17 h et 19 h. J’ai quitté la voiture à 16 h 40 et il y avait une grande file d’attente et j’étais vraiment inquiète de perdre du temps avec notre petite fille mais l’hôpital était génial et a commencé à laisser les gens entrer un peu avant cinq heures, donc j’étais à l’heure. Ils m’ont laissé rester jusqu’à sept heures 20 et c’était génial d’avoir ces quelques minutes supplémentaires. Ma femme est heureuse et je dois dire que les sages-femmes étaient adorables. Et pendant quelques minutes après sa naissance, il n’y avait que nous trois ensemble. C’était très spécial.

Revenez tôt le matin et traversez la ville jusqu’à l’hôpital de Coombe où les jeux d’attente se déroulent de la même manière. C’est, au moins, plus tendu.

Le parking est aussi plein que d’habitude mais toutes les voitures ne sont pas aussi vides que d’habitude. Il y a les hommes assis seuls à regarder leurs téléphones. Un homme a repoussé le siège passager vers l’arrière et dort. Un autre souhaite clairement qu’il l’était. Il a l’air trouble en sirotant du café dans une tasse en argent. Un troisième homme est debout sous la pluie en train de fumer.

Richard Kennedy de Maynooth attend sa femme devant l’hôpital de Coombe. Dans un texte de suivi, il dit que l’analyse «s’est très bien passée». Photographie: Nick Bradshaw / The europe-infos.fr



Richard Kennedy de Maynooth a trouvé une bonne place de parking dans la salle d’attente. «Je suis seulement arrivé ici», dit-il assez vivement. Sa femme venait de lui dire au revoir et se dirigea vers les portes pour un scan.

«C’est un tas de merde, excusez mon langage», dit-il, lorsqu’on lui demande comment il se sent d’être laissé pour compte.

Il fait remarquer qu’avant le deuxième verrouillage, les gens pouvaient «aller dans un pub pendant des heures et boire autant de pintes qu’ils le voulaient dans de grands groupes, mais je ne peux pas voir mon bébé être scanné. C’est difficile à comprendre. »

Kennedy travaille dans la construction et chaque jour, il voit des gens s’entasser dans des fourgons sans masque. «Si j’étais à l’hôpital maintenant, j’aurais tout ce qu’ils voulaient: des masques, des EPI.

« Je n’y suis pas allé une seule fois au cours des six derniers mois et ma grande peur est que si quelque chose ne va pas, je ne serai pas là »

Il dit que sa femme était «nerveuse à l’entrée et qu’elle n’aurait aucune aide en cas de problème. C’est pourquoi je suis si nerveuse, elle est là-dedans seule.

La raison des nerfs devient claire. Bien qu’elle subisse un scan de 12 semaines, c’est sa deuxième visite à l’hôpital. «Nous avons déjà eu un scan, nous pensions qu’elle avait neuf semaines mais ils ont dit que le bébé était trop petit et mesurait pendant environ sept semaines. Quand elle est sortie la dernière fois, elle était tellement bouleversée et il lui a fallu des siècles pour pouvoir me dire ce qui n’allait pas. Il y avait un battement de cœur et tout, mais on nous a dit que nous devions simplement laisser la nature suivre son cours.

Les deux dernières semaines et demie ont été «terrifiantes», dit-il. «Nous avons juste essayé de faire toutes les bonnes choses. C’est tout ce que nous pouvons faire.

Il retourne à son téléphone. Dans un texte de suivi, il contacte le europe-infos.fr avec deux mots sur le résultat de l’analyse. «Je suis allé très bien» est tout ce qu’il a besoin de dire.

Non loin de là se tient un autre homme qui attend des nouvelles d’un autre type de scan. L’épouse de Jonathan McGrane est enceinte de 38 semaines «mais elle mesure deux semaines plus tôt et peut donc accoucher à tout moment». Ce sera son premier enfant. «Je n’y suis pas allé une seule fois au cours des six derniers mois et ma grande crainte est que si quelque chose ne va pas, je ne serai pas là. Elle est juste contrôlée chaque semaine maintenant et c’est une période très nerveuse et aggravée parce qu’elle n’a personne pour la soutenir.

«Je ne pense pas que ce soit juste. Même s’ils n’étaient autorisés à passer le grand scan qu’à 20 semaines. Ils sont très contrariés par celui-là. Ce sont aussi des parents ‘

Le couple est rentré de chez eux à Tallaght et il attend depuis près d’une heure et s’installe pour quelques autres. «Le parking ici est un désastre et lors de la plupart des visites, je passe mon temps à le contourner à la recherche d’un espace et à attendre que ma femme me dise ce qui se passe.» Il joue aussi «beaucoup de matchs de football» sur son téléphone.

Sur le sentier à l’extérieur, il y a plus d’hommes qui attendent. «Ma femme n’est qu’à quatre jours de sa date d’accouchement», déclare Mossabber Hossain de Newcastle, Co Dublin. «Je suis très excité. C’est notre premier bébé, nous avons un fils. «

Il n’a jamais été à l’intérieur de l’hôpital où son fils va naître mais accepte les règles telles qu’elles sont. «J’aurais aimé pouvoir entrer, je pense que c’est très difficile pour elle. Je reste assis ici et j’attends les nouvelles. »

En face de l’hôpital se trouve la boutique Mad Barber. «Je reçois environ quatre ou cinq des gars qui arrivent chaque jour», dit Karl McDonald. «Ils traînent et s’ennuient alors ils entrent. La plupart d’entre eux pensent que les règles sont injustes et ils semblent assez ennuyés. Dans l’ensemble, ils comprennent je suppose, mais c’est un bagage à main fou, ils sont juste assis dans leur voiture. Je ne pense pas que ce soit juste. Même s’ils n’étaient autorisés à passer le grand scan qu’à 20 semaines. Ils sont très contrariés par celui-là. Ce sont aussi des parents.

Avancez rapidement et revenez à travers la ville jusqu’à Harris qui bricole sa feuille de calcul à l’extérieur de la rotonde. Il n’a aucune idée de ce qui va se passer ensuite.

«Après vous avoir parlé, j’étais dans la voiture en train d’attendre quand Marian a sonné pour dire qu’elle était définitivement en travail et que je pouvais entrer à minuit quand ils la conduisaient à la salle d’accouchement», se souvient-il.

Avec quelques heures d’attente, il a terminé son travail et est allé se promener dans le centre-ville. «Il n’y avait absolument rien ouvert, c’était très bizarre», dit-il.

‘Je pensais que je serais autorisé à aller dans la salle pour m’assurer qu’ils s’installaient mais la sage-femme a dit: « C’est là que nous nous séparons »‘

Puis 20 minutes avant minuit, un autre message de sa femme a allumé son téléphone. «Elle m’a envoyé un texto pour me dire qu’elle voulait des sucettes alors je suis allé les chercher. J’ai trouvé un magasin ouvert sur O’Connell Street et j’ai eu les sucettes. J’ai reçu un autre texto alors me demandant où j’étais. Je suis arrivé à l’hôpital à 23h56. C’était un bon moment pour moi et normalement je suis en retard. Si on me dit d’être quelque part [at 12] J’y serais généralement à 12h15. »

Pas cette fois. «J’ai de la chance d’être revenu quand je l’ai fait», dit-il. «Je pensais que nous allions occuper un emploi toute la nuit, mais huit minutes après mon arrivée à l’hôpital, Hailey est né. Elle est née à exactement quatre minutes après minuit.

Marian et Steven Harris accueillent leur nouvelle petite fille, Hailey, ainsi que leur fils de cinq ans, Jacob. Photographie: Nick Bradshaw / The europe-infos.fr



Il a été autorisé à rester pour «le café et le pain grillé pendant que le bébé était nettoyé».

Puis Marian et Hailey ont été transférées de la salle d’accouchement à une salle. «J’ai dû les laisser dans l’ascenseur. Je n’ai même pas pu descendre dans la salle », dit-il.

«C’était environ la moitié à l’époque. Je pensais que je serais autorisé à me rendre au service pour m’assurer qu’ils s’installaient, mais la sage-femme a dit: «C’est là que nous nous séparons». Je n’oublierai jamais ça. Tels étaient les vrais mots: «Vous pouvez descendre dans l’ascenseur avec nous, mais vous ne pouvez pas descendre dans les salles. C’est là que nous nous séparons. J’ai trouvé que c’était très triste.