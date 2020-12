Le PPE sanctionne le chef des députés européens de Viktor Orbán

Le Parti populaire européen a décidé de sanctionner mais de ne pas expulser le chef du parti hongrois au pouvoir Fidesz au Parlement européen après avoir fait des commentaires critiques à l’égard du chef du bloc de centre-droit.

Le PPE a déclaré dans un communiqué après la décision de mercredi soir que le groupe «condamne fermement» les déclarations du député européen Tamás Deutsch, qu’il a qualifiées de «contradiction manifeste avec la démocratie chrétienne européenne et les valeurs du PPE».

Deutsch avait suscité l’indignation parmi ses collègues membres du groupe PPE en comparant les commentaires du chef du groupe parlementaire Manfred Weber aux slogans de la Gestapo et de la police secrète hongroise de l’époque communiste.

Un groupe de près de 40 autres membres du PPE, dirigé par l’eurodéputé autrichien Othmar Karas, avait poussé à expulser Deutsch du groupe en conséquence.

Selon la déclaration de mercredi, Deutsch se verra refuser tout droit au temps de parole en plénière au nom du PPE, et se verra interdire d’occuper des positions formelles au nom du groupe, comme le rapporteur, «jusqu’à ce que de nouvelles décisions soient prises».

Les sanctions s’arrêtent avant l’expulsion totale que Karas et d’autres avaient demandée, qui aurait nécessité une majorité des deux tiers et aurait pu inciter les autres députés du Fidesz à quitter également le PPE. Mais le communiqué du PPE indique que la lettre de Karas «reste sur la table».

«Mon initiative a eu un impact: Tamas Deutsch vient d’être suspendu», Karas tweeté. «Je suis heureux que ma motion ait déclenché ce débat, que le groupe PPE ait également condamné ses comparaisons indicibles et qu’il y ait désormais des conséquences.»

La déclaration adoptée par le groupe donne également un coup de fouet à la question plus large de savoir si le Fidesz devrait rester au PPE: le groupe avait fait face à une pression croissante pour expulser officiellement le Fidesz compte tenu des tensions de longue date et des accusations selon lesquelles la Hongrie reviendrait au pouvoir. des normes juridiques, aboutissant à la suspension du groupe des rangs du parti l’année dernière.

Mais les membres allemands ont été réticents à aller aussi loin et ont proposé la suspension plus légère.

La déclaration adoptée par le groupe – avec 133 voix pour, 6 contre et 3 abstentions – indique que le PPE doit «prendre une décision finale sur l’adhésion au Fidesz immédiatement lorsque les conditions de santé le permettront». Il appelle également les députés du Fidesz à «réfléchir à la compatibilité de leurs convictions politiques fondamentales avec les valeurs et le contenu central du Groupe PPE».

L’eurodéputée polonaise Róża Thun a déclaré qu’elle était l’une des six députés à voter contre la déclaration, tweeter: «Chers faiseurs d’opinion, si vous avez l’intention de marteler #EPP demain, je vous informe gentiment que je me suis battu pour expulser #TamasDeutsch et que j’ai voté contre le texte reportant la décision jusqu’à ce que «les conditions de santé le permettent». J’ai perdu. Et #Orban a ouvert un autre champagne! »

En réponse directe au tweet de Thoune, Deutsch m’a dit: « Sans commentaire. C’est ça. »

S’exprimant sur Hír TV hongrois plus tôt mercredi soir, Deutsch a reconnu qu’il s’était excusé auprès de ses collègues du PPE. Il a également dit qu’en ce qui concerne les critiques qui lui sont adressées, il fallait «s’élever au-dessus» avec «un cœur calme et souriant». Citant les conseils d’un ami, le politicien hongrois a déclaré que «le sage est offensé non pas quand il est blessé, mais quand c’est dans son intérêt».

Des initiés ont déclaré que l’expulsion de Deutsch aurait également pu avoir des implications plus importantes pour l’Allemagne au-delà du Parlement, la chancelière Angela Merkel étant probablement réticente à mettre Orbán sur la touche après avoir atteint un compromis avec la Hongrie et la Pologne sur le lien entre les paiements de l’UE et le respect de l’État de droit afin que les dirigeants de l’UE puissent adopter un accord. paquet historique de 1,8 billion d’euros de budget et de récupération la semaine dernière.

Avant la décision de mercredi, Karas a déclaré que Fidesz «nous divisait au sein du groupe parlementaire» et qu’il espérait que sa motion ramènerait le groupe.

« Les sanctions contre M. Deutsch à elles seules ne résolvent pas le problème du Fidesz au PPE », a déclaré Karas avant la décision. «Il est important pour moi que nous ne retournions pas aux affaires comme d’habitude maintenant.»

Hans von der Burchard et Lili Bayer ont contribué au reportage.