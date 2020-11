Erdoğan insiste sur le fait que la Turquie fait partie de l’Europe, mais ne tolérera pas les «  attaques  »

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré qu’il considérait la Turquie comme faisant partie de l’Europe, mais a souligné qu’Ankara ne cédera pas aux «attaques» et aux «doubles poids», au milieu de mois de tensions avec Bruxelles.

« Nous nous considérons comme une partie inséparable de l’Europe … Cependant, cela ne signifie pas que nous nous inclinerons devant les attaques manifestes contre notre pays et notre nation, les injustices voilées et les doubles standards », a déclaré Erdoğan dimanche dans un discours aux membres de son parti AK. selon Reuters.

Il a ajouté dans des remarques plus conciliantes que «nous ne pensons pas avoir de problèmes avec des pays ou des institutions qui ne peuvent être résolus par la politique, le dialogue et les négociations».

La Turquie est toujours officiellement candidate à devenir membre de l’UE, bien que les ministres des Affaires étrangères et de l’UE aient décidé de geler effectivement les négociations d’adhésion en juin 2018.

Plus récemment, les tensions entre l’UE et Ankara ont augmenté au sujet des activités de forage de la Turquie en Méditerranée orientale à la recherche de gaz naturel dans les eaux contestées également revendiquées par la Grèce et Chypre. Au début de ce mois, l’UE a prolongé ses sanctions d’un an sur ce qu’elle a décrit comme «les activités de forage non autorisées de la Turquie en Méditerranée orientale» et les dirigeants européens discuteront de l’opportunité d’imposer de nouvelles sanctions lors d’une réunion le mois prochain.

Alimentant davantage le conflit, Erdoğan a appelé dimanche dernier à une solution «à deux États» à Chypre lors d’une visite de haut niveau dans le nord chypriote turco de l’île, qui a été divisé depuis l’invasion de la Turquie en 1974.

Le principal diplomate de l’UE, Josep Borrell, a répondu jeudi dernier: « Il est important que la Turquie comprenne que son comportement élargit sa séparation de l’Union européenne. »