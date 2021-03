Miriam Lord: les marchands de bonnes nouvelles FF sautent le pistolet pour commencer la fête

Quel est l’intérêt d’avoir des ministres du gouvernement dans votre coin si vous ne pouvez pas les utiliser pour voler une marche sur des rivaux politiques?

Les détails des principaux investissements en capital sont censés rester secrets jusqu’à la grande annonce, mais les ministres transmettent régulièrement des informations aux membres du parti à l’avance afin qu’ils puissent annoncer la bonne nouvelle avant la compétition.

Le ministre de l’Environnement, Darragh O’Brien, devait se rendre dans sa circonscription de Fingal à 11 heures vendredi pour annoncer le financement de huit projets de régénération urbaine dans la ville et le comté de Dublin. Avec 430 millions d’euros à dépenser lors de la deuxième série de décaissements dans le cadre de ce programme, certains collègues du ministre ont tenu à faire passer le message rapidement pour impressionner les électeurs.

Parmi eux, les sénateurs Catherine Ardagh et Mary Fitzpatrick, qui ont raté de peu les sièges du Dáil lors de la dernière élection. Les deux politiciens du Fianna Fáil étaient si impatients de répandre la bonne nouvelle qu’ils se sont adressés aux médias sociaux dès vendredi matin, avant que le ministre ne prenne la parole.

“Des nouvelles fantastiques! 174 millions d’euros pour Dublin City Projects! » trompa Mary.

«Ravie de voir un investissement aussi énorme annoncé pour le sud-ouest de la ville intérieure», s’est exclamée Catherine, avec «53 millions d’euros» au-dessus de sa tête.

Mais leur joie, malheureusement, est restée confinée quand le quartier général leur a dit qu’ils avaient sauté le fusil. Les messages ont été rapidement supprimés. Mais ils étaient à nouveau debout dès que Darragh ouvrit la bouche à Balbriggan.

Pendant ce temps, le sénateur Aidan Davitt, basé à Westmeath, a également été le porteur de bonnes nouvelles cette semaine, envoyant un courrier électronique aux conseillers de comté de tout le pays avec une mise à jour sur l’augmentation de salaire proposée pour les membres des autorités locales.

Dans son message intitulé «Engagement du ministre McGrath sur le rapport Moorhead», Davitt «Travailler avec les conseillers pour les conseillers» a déclaré qu’une motion qui devait être discutée à la réunion du parti parlementaire Fianna Fáil de cette semaine avait été reportée.

«Je comprends de mon collègue, le sénateur Diarmuid Wilson, qu’il s’est entretenu avec le ministre Michael McGrath hier soir et que le ministre a indiqué qu’il avait l’intention que cette question soit portée devant le gouvernement dans les prochaines semaines en vue de sa mise en œuvre d’ici juin 2021 comme promis dans le programme pour le gouvernement. »

Le Cabinet en a convenu le mois dernier.

«J’espère sincèrement que cette question aboutira maintenant à une conclusion satisfaisante», a écrit Davitt, qui devrait être bien entendu avec le ministre car il était le porte-parole du Fianna Fáil Seanad sur les dépenses publiques et la réforme jusqu’à ce qu’il perde le whip après sa participation à l’année dernière. Dîner de Golfgate. Heureusement, il a été restauré en janvier après cinq mois dans le désert.

++++++

Il est généralement admis que le Parti travailliste a amélioré son jeu ces derniers mois. Le leader Alan Kelly, tout en étant encore un martyr de la dramaturgie amateur, a sensiblement assoupli la histrionique et a adopté une approche plus réfléchie et conciliante lors de ses sorties au Dáil.

Malgré ses circonstances réduites (seulement six DT et cinq sénateurs), le parti se comporte bien sur les grandes questions. La qualité des contributions du Dáil lors des grands débats a attiré une attention médiatique favorable et généré une publicité bienvenue. Les discours alliant critique du gouvernement et suggestions constructives témoignent d’une bonne volonté de ne pas sacrifier la substance au profit de l’expression sonore.

Mais cette nouvelle énergie et cet engagement ne se traduisent pas par une augmentation du soutien. Le parti reste plongé dans le marasme des sondages d’opinion. Que faire?

Il y a des rumeurs autour de Leinster House selon lesquelles le parti travailliste prévoit une grande relance à l’automne. Cependant, un porte-parole a écarté la suggestion, affirmant qu’ils se concentraient sur le recrutement de nouveaux membres et la réorganisation à travers le pays.

Ce week-end voit le lancement d’une campagne d’un mois «Inscrivez-vous une sœur» où les membres existants sont invités à encourager les femmes à s’impliquer davantage dans la politique et à s’inscrire gratuitement au Parti travailliste. Lundi, les sénateurs lancent un manifeste des femmes pour la Journée internationale de la femme.

Et tandis que le siège dit qu’il n’y a pas de plans pour une relance à l’automne, une source travailliste de haut niveau nous dit que c’est définitivement sur les cartes.

«Vous auriez raison à ce sujet. Je ne sais pas exactement ce qui est envisagé, mais c’est l’une des nombreuses choses que nous faisons, comme la reconstruction dans tout le pays et l’amélioration de notre production sur les médias sociaux.

«Le parti a obtenu une excellente couverture, mais cela n’apparaît pas dans les sondages. Tout le monde sait que la fête a besoin d’un rafraîchissement. Il est devenu figé et périmé, et nous devons nous regrouper et continuer à avancer.

Le nouveau directeur politique Cónán Ó Broin et la secrétaire générale récemment nommée Billie Sparks font avancer les choses.

Le parti travailliste n’a pas pu organiser sa conférence annuelle ce mois-ci et espère la tenir à l’automne. Ce sera la première conférence d’Alan Kelly en tant que leader, et le moment idéal pour dévoiler le nouveau look.

Sera-ce un changement de marque complet? L’emblème de la rose rouge disparaîtra-t-il?

«Plus d’un rafraîchissement. Nous ne perdrons pas la rose. Nous faisons maintenant des choses qui résonnent avec beaucoup de gens, et il y a un grand esprit de corps parmi les DT et les sénateurs, en particulier les nouveaux sénateurs. Nous savons tous que nous devons maintenir cet esprit et pousser bien au-delà des six sièges aux prochaines élections, sinon nous serons partis.

«Il ne sert à rien de suivre des programmes que les gens ne comprennent pas du tout. Nous ne faisons pas de signalisation de vertu comme nos cousins ​​des Soc Dems.

L’ancien sénateur Kevin Humphreys, qui est le nouvel organisateur national, a déclaré que les travaillistes travaillaient dur sur le terrain. «Nous sommes de nouveau opérationnels dans des endroits qui nous ont quittés depuis 2012. Les chiffres des membres sont bien en hausse.»

Ils garderont un œil attentif sur les développements à travers l’eau où les détails ont émergé cette semaine d’une revue commandée par le parti travailliste britannique qui recommandait un changement radical de l’image du parti pour reconquérir les anciens électeurs.

Le leader Sir Keir Starmer, bien que considéré par les groupes de discussion comme un atout positif, était également considéré comme un leader qui aime «s’asseoir sur la clôture».

La stratégie, que Starmer n’a pas approuvée, suggère que le parti travailliste devrait apparaître plus patriotique, faisant plus «usage du drapeau, des vétérans et s’habillant intelligemment» dans un effort pour éloigner le parti de sa performance désastreuse sous la direction de Jeremy Corbyn.

++++++

Ce n’est pas souvent que les politiciens s’en sortent en jurant dans la chambre du Dáil, mais Aengus Ó Snodaigh du Sinn Féin a réussi à rendre l’air bleu mardi après-midi lors d’une séance quelque peu soporifique du comité Oireachtas sur la langue irlandaise et le Gaeltacht.

Dara Calleary, de Fianna Fáil, était à la présidence alors que le comité s’engageait dans une longue discussion sur le projet de loi sur les langues officielles qui vise à améliorer et à renforcer la prestation des services publics en irlandais. Il y a eu plus de 300 amendements et plus de 90 d’entre eux ont été déclarés irrecevables. C’était difficile.

Un Ó Snodaigh à l’air fatigué était assis entouré de pages de documents et de notes alors que Calleary disait qu’il passait à l’amendement 88.

Clair comme le jour, le TD de Dublin South Central expira profondément et soupira bruyamment «putain de roi!»

Personne ne semblait s’en apercevoir dans l’hémicycle ou à l’extérieur, mais un journaliste alerte du journal en ligne Tuairisc a entendu le cri de douleur du député.

Certains auraient pu supposer que la raison de sa frustration était la nature fastidieuse du débat, mais le porte-parole du Sinn Féin en langue irlandaise a expliqué par la suite qu’il était ennuyé parce que des documents ne cessaient de tomber de ses dossiers.

«Je dois faire attention, les microphones du Dáil sont évidemment très sensibles.»

Aengus était un peu ennuyé contre lui-même. «Si vous devez maudire du tout, vous devriez maudire en irlandais!»

++++++

Pour tous ceux qui rentrent tout juste d’un voyage sur Mars et qui ne connaissent pas l’actualité, c’est lundi la Journée internationale de la femme.

Inutile de dire que les politiciens sont devenus fous marquant l’occasion avec des événements en ligne pour battre le groupe, des discours dans le Dáil et Seanad, et toutes sortes d’annonces socialement distantes sur le socle.

Et où serait Mná na hÉireann sans «tables rondes virtuelles»?

La Journée internationale de la femme dure plus d’une semaine. Le ministre de la Justice a lancé une pléthore d’engagements vendredi matin avec un discours vidéo à l’occasion de la Journée internationale de la femme de l’ambassade de Pologne.

Le discours d’Helen McEntee s’adressait à «toutes les femmes polonaises vivant en Irlande», mais elle avait une mention spéciale pour celles qui relèvent de la compétence de son département.

«Nous avons la chance d’avoir un certain nombre de collègues polonais qualifiés et dévoués qui travaillent dans divers domaines, y compris dans les emplois de première ligne à An Garda Síochána, l’unité de gestion des frontières et le service pénitentiaire irlandais.

«Je tiens à les remercier personnellement pour leur dévouement et leur engagement, en particulier au cours de l’année écoulée, lorsque nos services de première ligne ont été confrontés à d’immenses défis.»

Lundi, la Pologne figure à nouveau lorsque des membres du groupe multipartite Oireachtas sur la santé et les droits sexuels et reproductifs se rendent au socle de Leinster House pour appeler la Pologne à réformer sa loi sur l’avortement. Le groupe de 26 membres sera représenté par les sénateurs Alice Mary Higgins (NUI), Lorraine Clifford-Lee (FF), Annie Hoey (travailliste) et la social-démocrate TD Holly Cairns.

La ministre a déclaré que son discours de vendredi s’adressait à la communauté polonaise d’ici et qu’elle soutient pleinement la position de ses collègues d’Oireachtas.

À peu près au même moment, elle participera lundi à une table ronde virtuelle sur «L’égalité des sexes dans le secteur de la justice: point de vue des hauts dirigeants».

C’est une formation de grande puissance comprenant Oonagh McPhillips, secrétaire général du ministère de la Justice; Anne Marie McMahon, commissaire adjointe d’An Garda Síochána; Angela Denning, directrice générale du service des tribunaux; Maeve Hogan, PDG de la Property Services Regulatory Authority; et Linda Mulligan, pathologiste en chef de l’État.

L’événement, qui est ouvert au public, commence à 13 heures et sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux du département.

Et puis ce sera sur l’événement en ligne de la Journée internationale de la femme organisé par les Sœurs musulmanes d’Éire, où les orateurs incluent le ministre des Enfants Roderic O’Gorman, la sénatrice Eileen Flynn et la dirigeante du Sinn Féin Mary Lou McDonald.

Le thème est imparable: l’amour en temps de pandémie.