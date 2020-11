Le ministre du Logement va interdire les nouveaux développements de co-living

Le ministre du Logement, Darragh O’Brien, émettra aujourd’hui une interdiction de facto sur les nouveaux projets de cohabitation, dont le Taoiseach a précédemment averti qu’ils pourraient devenir «un logement glorifié».

M. O’Brien a déclaré aux responsables qu’il était préoccupé par le volume de projets de cohabitation dans le pipeline et les emplacements prévus, ainsi que par leur potentiel de saper les politiques de logement du gouvernement et d’exercer une pression à la hausse sur les prix des terrains.

Il a pris la décision après avoir reçu un examen des lignes directrices pour le co-living, publiées en 2018 par l’ancien ministre, Eoghan Murphy du Fine Gael.

Dans un courrier électronique adressé aux responsables, vu par The europe-infos.fr, M. O’Brien a déclaré qu’il avait décidé de modifier les lignes directrices de 2018 «pour chercher à restreindre tout développement futur de cohabitation commerciale en Irlande».

Les lignes directrices ont été largement critiquées, y compris par M. O’Brien lorsqu’il était le porte-parole du Fianna Fáil pour le logement, bien que les partisans du co-living soutiennent que cela pourrait alléger la pression sur le système de logement et répondre à un créneau démographique particulier.

Les lignes directrices autorisaient des chambres de 12 m² – plus petites qu’un espace de stationnement pour personnes handicapées – bien que la plupart des lits envisagés dans les demandes de planification déposées jusqu’à présent soient plus grands.

M. O’Brien a écrit: «Compte tenu de la nature sans précédent de ces développements, je crains que l’ampleur des développements s’éloigne de la quantité de niche d’unités que le concept visait à l’origine pour un rôle beaucoup plus important dans le système de logement.»

Il a déclaré que le nombre d’unités dans le pipeline était similaire à la limite imposée dans la grande région de Manchester, au prorata. Les développements autorisés et ceux déjà soumis ne seront pas affectés par la nouvelle politique.

L’emplacement des aménagements proposés, a-t-il déclaré, «n’était pas conforme aux centres urbains à haute densité initialement envisagés», tandis que «des emplacements inappropriés loin du centre-ville ont sapé le concept».

Jusqu’à présent, il y a eu 14 demandes de colocation: cinq approuvées et deux refusées. Sept autres sont à l’étude. Au total, 1 670 lits ont été approuvés ou sont en cours de planification.

M. O’Brien a déclaré aux responsables que la cohabitation pourrait «potentiellement avoir un impact négatif» sur le programme des objectifs du gouvernement de construire 50 000 foyers sociaux, et se concentrer davantage sur les modèles d’accession à la propriété et de location au coût. Il y avait aussi un risque qu’en raison du nombre de lits dans un seul développement et du nombre de demandes, les prix des terrains puissent être poussés à la hausse par les développements.

M. O’Brien signera aujourd’hui des règlements pour donner effet à sa décision, sous la forme d’une exigence de politique d’aménagement spécifique avec une présomption contre l’octroi d’une autorisation de cohabitation ou de développement partagé.