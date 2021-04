L’Europe n’a aucune excuse pour laisser la Russie la surprendre à nouveau

Appuyez sur play pour écouter cet article

Christoph Meyer est professeur au King’s College de Londres et co-auteur de «Warning about War: Conflict, Persuasion and Foreign Policy». Ses travaux ont été financés par les Conseils de recherche européens et britanniques (ERC et ESRC).

«La Russie ne pourra plus surprendre personne», a récemment déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba à Bruxelles.

Kubela doit être optimiste. En fait, de nombreux dirigeants européens n’ont pas encore tiré les leçons de la guerre de 2008 de la Russie en Géorgie et de sa guerre non déclarée contre l’Ukraine et de l’annexion de la Crimée en 2014.

Alors que la rhétorique se réchauffe à nouveau et que les troupes russes se massent à la frontière de l’Ukraine, les chances restent élevées que Moscou surprenne une fois de plus l’Europe par surprise. Les dommages aux intérêts européens seraient énormes. Cette fois, les dirigeants occidentaux n’auraient aucune excuse pour se tromper.

La surprise est un multiplicateur de force – et elle est essentielle à la stratégie du Kremlin. L’économie de la Russie n’est pas plus grande que celle de l’Italie, et ses dépenses militaires nominales ne représentent qu’un quart des dépenses européennes combinées. Bien que Moscou ait investi massivement dans les forces armées depuis 2009, elle doit encore laisser les gens deviner ses plans.

Le Kremlin a fait preuve d’habileté à exploiter l’asymétrie d’information entre lui-même et l’Occident. Il est assez facile pour Moscou de rassembler des informations de haute qualité sur les principaux dirigeants européens à partir de sources ouvertes et d’anticiper comment ils sont susceptibles de se pencher dans différents scénarios ukrainiens. Les responsables russes opèrent dans le cadre d’un secret bien plus efficace et d’un meilleur contre-espionnage. La prise de décision est concentrée autour du président Vladimir Poutine et d’un petit cercle de conseillers de confiance, que les services de renseignement occidentaux ont eu du mal à pénétrer.

En conséquence, les responsables occidentaux ne savent souvent pas qui écouter en Russie. Par exemple, avant la guerre de 2014 de la Russie contre l’Ukraine et l’annexion de la Crimée, le conseiller de Poutine Sergey Glazyev a déclaré que la Russie ne pouvait plus garantir le statut de l’Ukraine en tant qu’État et pourrait éventuellement intervenir si les régions pro-russes du pays faisaient appel directement à Moscou.

Plutôt que de tenir compte de cet avertissement, la plupart des responsables européens ont complètement manqué ou ont rejeté les commentaires de Glazyev comme manquant de crédibilité. Au lieu de cela, ils ont accepté les assurances du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. «Nous sommes des gens sérieux, nous ne sommes pas paranoïaques», a déclaré Lavrov, promettant de «calmer les têtes brûlées».

Aujourd’hui, alors que les troupes russes se massent à la frontière ukrainienne, un autre responsable du Kremlin, Dimitrij Kozak, chef adjoint de l’administration présidentielle, a parlé du «début de la fin» de l’Ukraine. Quiconque cible les Russes de souche dans la région du Donbass ne sera pas «touché à la jambe, mais au visage», a-t-il averti. Cette fois-ci, les dirigeants européens feraient bien de ne pas rejeter de tels commentaires comme étant uniquement destinés à un public russe national – comme si préparer l’opinion russe à la guerre n’était pas assez sérieux.

De même, les mouvements de troupes russes ne doivent pas être ignorés. Dans la période qui a précédé la guerre de Géorgie de 2008, les observateurs européens ont vu des mouvements de troupes et des provocations militaires similaires dans les provinces séparatistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie comme ils le voient aujourd’hui en Russie et en Crimée. À l’époque, Moscou masquait ses offensives imminentes en disant qu’elle ne faisait que des «manœuvres» normales. Aujourd’hui, il cite un «entraînement au combat» non spécifié pour justifier l’afflux de troupes à la frontière ukrainienne.

Dans ses tentatives de surprise, Moscou peut compter sur une aide cohérente d’une source improbable: de nombreux experts et décideurs occidentaux sont tous enclins à se leurrer sur les intentions de la Russie.

Lorsque les analystes manquent d’informations fiables, ils se livrent souvent à ce que Robert Jervis a appelé l’imagerie miroir: quelle serait une réaction rationnelle de mon gouvernement face à cette situation? Ils ont plus de mal à imaginer que les dirigeants oseraient mentir ou déchirer de manière flagrante le droit international fondamental – y compris en violant les frontières d’un pays souverain et en annexant un territoire comme le leur.

Du point de vue occidental, une invasion russe semble irrationnelle. Une enquête menée auprès de 905 experts des relations internationales a montré que seulement 14% prévoyaient une intervention militaire russe en Ukraine, quelques jours à peine avant la dernière.

Cette approche sous-estime les pressions et les incitations nationales auxquelles sont confrontés les dirigeants autoritaires et les interprétations erronées qui détiennent réellement le pouvoir. Dans le cas de la Géorgie en 2008, les analystes occidentaux pensaient qu’il était impossible que le président géorgien Mikheil Saakashvili soit «assez fou» pour lancer une attaque militaire préventive, étant donné la probabilité d’une réponse russe écrasante. Il s’avère que, pour des raisons internes – il avait promis de rétablir le contrôle sur les États séparatistes – il l’était.

L’opinion publique est souvent perçue, à tort, comme une autre contrainte pour Moscou, comme c’était le cas il y a des années à la veille de l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie. En 2013, les analystes occidentaux s’attendaient à une punition russe de l’Ukraine, mais n’ont pas envisagé une intervention militaire pure et simple – et encore moins une annexion. Les quelques avertissements qui ont été communiqués par les ministres des Affaires étrangères de la Pologne et de la Suède n’ont pas été pris au sérieux car ils semblaient à certains comme biaisés contre la Russie compte tenu de leurs opinions connues.

Les avertissements sont faciles à ignorer lorsqu’ils révèlent des failles dans les hypothèses fondamentales qui sous-tendent les approches de politique étrangère et les accords économiques de l’Europe. Dans le cas de la Géorgie 2008, ils ont révélé comment l’OTAN avait mal géré l’adhésion du pays au sommet de Bucarest, entraînant des conséquences néfastes et involontaires. Dans le cas de l’Ukraine 2014, il a révélé des angles morts géopolitiques dans la politique de voisinage de l’UE et le partenariat oriental. Aujourd’hui, cela remettrait en cause le projet de pipeline Nord Stream 2 de l’Allemagne, ou la stratégie de réinitialisation diplomatique de la France.

Accepter les avertissements est psychologiquement stressant pour les décideurs. Il les confronte à des choix difficiles sur les valeurs et les intérêts. Pourtant, si l’histoire est un guide, l’inaction ne fait que rendre ces choix plus difficiles. C’est aussi vrai aujourd’hui que c’était la dernière fois.

Les dirigeants occidentaux devraient-ils convenir d’un règlement diplomatique qui donnerait à la Russie un veto de facto sur la voie future de l’Ukraine? Ou sont-ils prêts à apporter un soutien tangible à l’Ukraine et à concevoir des sanctions crédibles pour dissuader la Russie, évitant ainsi le pire des cas? Ce sont des questions auxquelles il serait préférable de répondre avant, plutôt qu’après, une invasion.

Les dirigeants occidentaux pourraient être pardonnés d’avoir été surpris en 2008 et 2014. Ils n’auront aucune excuse s’ils se laissent encore berner.