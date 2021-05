Augmentation du droit de timbre pour les gros acheteurs de maisons qui doivent être approuvées par le Dáil

Le gouvernement a pris des mesures pour réprimer l’achat en gros de nouvelles maisons avec un droit de timbre augmenté de 10 pour cent sur certains achats de maisons multiples qui doivent être approuvés par le Dáil aujourd’hui.

En vertu des mesures convenues par le Cabinet mardi soir, le taux de droit de timbre plus élevé s’appliquera à l’achat de plus de 10 maisons sur une période de 12 mois.

Les appartements seront exonérés du tarif plus élevé, tout comme les achats effectués par les autorités locales et les organismes de logement agréés.

Le nouveau taux devrait entrer en vigueur à partir de jeudi après un vote au Dáil qui est prévu aujourd’hui.

De plus, de nouvelles directives de planification indiqueront que toutes les maisons et tous les duplex devraient être disponibles à la vente aux acheteurs individuels non commerciaux pendant au moins deux ans après leur construction. Si une autorité locale est alors convaincue qu’un marché n’a pas émergé, les maisons seront à nouveau ouvertes aux fonds et autres acheteurs.

La circulaire, qui devait être envoyée aux autorités locales mardi soir, indique que les promoteurs de cinq unités ou plus doivent conclure un accord avec l’autorité locale compétente qui limitera les ventes aux acheteurs individuels.

Pendant ce temps, le ministre du Logement, Darragh O’Brien, a déclaré qu’il prévoyait d’adopter une nouvelle législation qui donnera aux autorités locales le pouvoir discrétionnaire de décider de la part d’un nouveau développement de maisons et de duplex qui devrait être réservée aux propriétaires-occupants ou aux primo-accédants. Cela irait de zéro à 50 pour cent.

«Ce que nous faisons, c’est donner aux autorités locales la possibilité de prendre cette décision sur un lotissement particulier. Nous devons être en mesure de leur donner le pouvoir discrétionnaire, car ils prennent les décisions sur l’application de la planification », a déclaré M. O’Brien.

Résistance importante

Il est entendu que certains éléments des réformes proposées ont rencontré une résistance significative de la part des membres Verts du Cabinet. Des sources ont déclaré que les trois ministres verts ont exprimé des inquiétudes concernant l’exemption pour les achats groupés d’appartements.

M. O’Brien a insisté sur le fait que le gouvernement était «unifié dans son approche».

Le ministre des Finances, Paschal Donohoe, a déclaré que les lotissements d’appartements «sont confrontés à des défis de viabilité importants et il y a des indications claires que toute charge de coût supplémentaire dans les lotissements d’appartements aurait des conséquences négatives importantes sur l’offre, et par conséquent un impact sur notre futur modèle de logement, en particulier pour la vie urbaine» .

La dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a déclaré que le droit de timbre facturé pour plusieurs maisons devrait être augmenté à au moins 15%, car la Grande-Bretagne l’avait fixé à ce taux et devait ensuite l’augmenter à nouveau.

Mais M. Donohoe a déclaré mardi soir qu’il avait reçu «de solides conseils de la part de mes fonctionnaires et du ministère selon lequel le taux de 10% est celui qui découragera vraiment les achats que nous cherchons à réduire sur notre marché du logement».

Pendant ce temps, le Dáil a adopté mardi soir de manière inattendue une motion du Sinn Féin appelant à la livraison de logements abordables à un prix maximum de 230000 € à Dublin et moins en dehors de la capitale et avec des coûts de location compris entre 700 et 900 € par mois dans la capitale. .

La motion a été adoptée après que le gouvernement ait semblé oublier de soutenir sa propre contre-motion. Un vote formel devait avoir lieu, mais lorsque le Ceann Comhairle a appelé à l’assentiment ou à la dissidence, la partie gouvernementale n’a apparemment pas répondu.