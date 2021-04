Le manager de Dublin Dessie Farrell suspendu pour 12 semaines

Le manager senior du football de Dublin, Dessie Farrell, a été suspendu pendant 12 semaines à la suite des révélations de jeudi selon lesquelles un certain nombre de joueurs de Dublin avaient été photographiés lors d’une séance d’entraînement sans contact au club Innisfails dans le nord de Dublin.

La décision semble avoir été prise par le comité de gestion du comté de Dublin plutôt que par le GAA. Plus tôt dans la journée, la GAA a déclaré qu’elle «poursuivrait les allégations avec les unités en question dans les plus brefs délais et invoquerait toutes les procédures disciplinaires nécessaires, le cas échéant.

La réunion a eu lieu quelques heures après que la GAA a reçu le feu vert du gouvernement pour procéder à une formation inter-pays à partir du 19 avril.

Une déclaration du conseil du comté jeudi après-midi disait:

«Le GAA de Dublin reconnaît qu’à la suite d’une enquête menée cet après-midi, il y a eu une violation des directives de Covid-19 hier matin.

«Le comité de gestion du comté a suspendu le manager senior du football de Dublin Dessie Farrell pour 12 semaines avec effet immédiat.

«La haute direction du football de Dublin et les joueurs reconnaissent qu’il s’agissait d’une grave erreur de jugement et s’excusent sans réserve pour leurs actions.»

Les infractions en janvier, lorsque les footballeurs de Cork et Down se sont réunis, ont entraîné des sanctions, les managers Ronan McCarthy et Paddy Tally obtenant des suspensions de 12 et huit semaines.