C’est l’année où je … quitte la viande, parle irlandais, démarre une entreprise

Bien que 2020 ait bouleversé bon nombre de nos projets, cela a également incité certaines personnes à changer leur vie. Bien que nous ne soyons peut-être pas encore libérés de Covid, l’expérience a appris à beaucoup à saisir l’opportunité quand elle se présentait, à cesser de remettre les choses à plus tard pour un jour de pluie et à tirer le meilleur parti de chaque moment, de chaque expérience et de chaque personne importante de notre vie .

Dans cet esprit, nous nous sommes entretenus avec plusieurs personnes pour savoir ce que l’année à venir signifiera pour elles et pourquoi 2021 est l’année où elles feront bouger les choses.

« C’est l’année où je deviens un irlandais parlant couramment »

Crossy, (Thomas Crosse), DJ FM104, a décidé que 2021 sera l’année où il perfectionnera sa langue maternelle.

«Je pensais à ça [a goal for 2021] pendant le verrouillage en novembre, car je voulais faire quelque chose qui n’abandonnait pas l’alcool ou n’essayait pas de perdre du poids (car c’est déjà une chose courante) et je me suis souvenu que lorsque j’étais à l’école, je parlais presque couramment l’irlandais.

Puis, pour une raison quelconque, je suis tombé amoureux de la langue. J’ai arrêté de le dire et au moment où j’ai eu 25 ans, c’était un souvenir lointain. J’ai maintenant 33 ans et il y a quelques mois, on m’a demandé de couvrir l’émission en langue irlandaise sur notre station et en la présentant, j’ai senti les mots revenir. Cela m’a fait penser que ce serait formidable d’y revenir.

J’ai donc commencé à regarder TG4 Nuacht et montre que des gens comme Hector [Ó hEochagáin] présent, car je trouve que le fait d’avoir des conversations normales avec des gens et de regarder des émissions normales fait que ça ressemble moins à l’école et plus à la vraie vie. L’idée est que d’ici la fin de 2021, j’aimerais parler couramment la langue et pouvoir en discuter sur mes réseaux sociaux d’une manière qui n’est pas «l’école».

J’aimerais aussi me diriger vers l’ouest et visiter le Gaeltacht et éduquer et encourager des gens comme moi à jeter un coup d’œil sur la langue et à la rendre plus moderne. Je ne pense pas que j’écrirais jamais quoi que ce soit en irlandais, car pour moi, il s’agit plus de pouvoir le parler de manière moderne. Je veux pouvoir entrer dans un magasin et commander un rouleau ou appeler un ami avec des potins en irlandais – cela pourrait être un joli petit défi social.

«C’est l’année où je rentre à la maison»

L’écrivain culinaire et chef Rozanne Stevens déménage son entreprise en ligne et retourne dans son Afrique du Sud natale pour être en famille.

«Depuis 20 ans, j’ai vécu entre l’Afrique du Sud et l’Irlande. Pendant la première décennie, j’étais en grande partie basé en Irlande avec un voyage annuel en Afrique du Sud, mais au cours des dernières années, j’ai partagé le temps de manière égale, travaillant à distance, tirant des livres de cuisine, des vidéos et enseignant dans les écoles de cuisine et les écoles de restauration sud-africaines. . Avoir la liberté de passer plus de temps avec ma famille a toujours été mon rêve, mais je n’avais pas fait grand-chose à ce sujet.

L’année dernière, l’Afrique du Sud a fermé ses frontières aux vols internationaux et j’ai raté le 80e anniversaire de ma mère en mai et le reste du temps que j’aurais passé là-bas. C’est une chose de ne pas voyager, c’est une autre bête qui ne peut absolument pas le faire. Et c’est assez terrifiant de ne pas savoir quand vous reverrez votre famille. Rien d’autre ne compte vraiment une fois que vous le résumez.

Cela m’a vraiment poussé à déplacer mon entreprise en grande partie en ligne afin que je puisse rentrer chez moi en Afrique du Sud.

Une fois que j’ai pris la décision, j’ai fait don d’une grande partie de mon équipement d’école de cuisine en Irlande à Age Action et aux départements d’économie domestique de quelques écoles. Ensuite, j’ai vendu des appareils tels que des réfrigérateurs, des congélateurs et des fours à vapeur, qui ne se transportent pas bien en raison de la possibilité d’endommager les unités de refroidissement. J’avais aussi une énorme collection d’articles en fonte lourde Le Crueset, alors j’en ai vendu beaucoup et j’ai mis le reste en stock pour le tournage.

J’ai également passé beaucoup de l’année dernière à apprendre à donner des cours de cuisine en ligne et à produire un podcast, à l’aide de cours très coûteux. La diffusion du contenu n’a jamais été un problème car j’aime enseigner et faire de la radio, mais la technologie a toujours été intimidante. Bien que je ne sois toujours pas très à l’aise avec ça, j’y arrive et je me demande ce qui m’a retenu si longtemps.

«C’est l’année où je travaille moins, je vois davantage ma famille»

Diffuseur Dáithí Ó Sé dit que la meilleure partie de 2020 a été de passer du temps avec sa famille, ce qu’il promet de faire davantage dans les mois à venir.

«Depuis 10 ans, je fais du travail de MC le week-end. Je l’ai vraiment apprécié pendant que je le faisais, mais ce travail a disparu depuis mars, alors je passe chaque week-end à la maison depuis.

Et cela m’a fait réaliser à quel point papa vous manque quand vous travaillez, alors à partir de maintenant, je vais être difficile et ne choisir que les événements que je veux vraiment faire. Ce serait un événement très spécial pour me soulager en 2021.

De plus, je remplis généralement les mois d’été de travail car ma femme Rita et mon fils Mícheál partent aux États-Unis pendant quelques semaines chaque année, mais encore une fois, je ne suis pas trop poussé à remplir ce journal non plus et je ne ferai que ce dont j’ai besoin. faire. Il y a des choses plus importantes que le travail et ce n’est que lorsque vous vous arrêtez et regardez autour de vous que vous vous en rendez compte.

Le temps en famille est le meilleur moment et quand cela implique de ne rien faire et de passer du temps, c’est le meilleur de tous. J’adore quand les portes avant sont fermées, que le feu est éteint et que ce n’est que nous trois. Notre salon est l’endroit où vous pouvez lire un livre ou le journal, ou même faire une sieste. C’est là que se trouve vraiment la maison.

Je crois que le moment est venu de faire les choses simples que nous tenions pour acquises. Le doigt long est à court d’espace et je pense que 2020 nous a tous fait penser que maintenant 2021 est le moment de faire.

«C’est l’année où j’obtiens enfin mon diplôme universitaire»

Chris Ledwidge, musicien et tuteur de Limerick, prévoit d’aller à l’université et d’obtenir un diplôme.

«Cette année, je vais aller de l’avant avec la fin du diplôme universitaire que je retarde depuis trop longtemps. J’ai complété certains des modules de mon BA en musique de 2010 à 2012 puis j’ai dû faire une pause. Mais je vais le redémarrer maintenant et je prévois de le terminer d’ici mai 2023. Je serai également une musique auto-libérée que j’ai composée et enregistrée. J’ai eu ces plans depuis si longtemps et 2020 m’a fait réaliser plus que jamais que je dois faire avancer les choses.

Je crois que s’il y a quelque chose que vous avez toujours voulu faire, alors vous devriez commencer. En tant que professeur de musique, je n’ai jamais entendu personne dire qu’il avait regretté d’avoir commencé à apprendre à jouer d’un instrument, seulement qu’il avait abandonné. Et je pense que c’est la même chose pour la plupart des choses que nous aimerions accomplir.

«C’est l’année où ma famille devient végétarienne»

Ollwyn Moran avec Matthew et Alex



Ollwyn Moran est une thérapeute pour enfants neurodéveloppementale et fondatrice de Cognikids qui veut faire un changement pour ses enfants, sa santé et la planète.

«Cette année, ma famille et moi avons décidé de devenir végétariens. Essayer d’éloigner deux garçons des écrans l’année dernière alors qu’ils ne pouvaient pas jouer à leurs sports habituels ou socialiser avec des amis en raison des restrictions était difficile, donc dans le but de les garder occupés, j’ai eu l’idée de cultiver certains des nôtres. des légumes. Nous avons bientôt eu une parcelle dans le jardin et avec un succès mitigé, nous avons grandi et appris beaucoup de choses sur les légumes.

Nous avions essayé d’élargir notre alimentation pour inclure plus de plats végétariens au cours des deux dernières années et pendant le verrouillage, j’ai vu le cours de cuisine en ligne The Happy Pear comme une occasion d’apprendre à mes fils adolescents comment cuisiner des repas sains, alors nous l’avons tous fait ensemble.

Je pense que la pandémie, comme celle de Greta Thunberg, a vraiment fait prendre conscience aux jeunes de leur propre mortalité et de la vie de la planète. Également grâce à l’un des projets scolaires de mon fils sur la durabilité, nous en avons tous appris davantage sur les avantages d’un régime végétarien sur notre santé et l’environnement.

«De plus, l’année dernière, j’ai reçu un diagnostic de maladie de la thyroïde et j’ai profité de certaines de mes soirées restreintes à Covid pour chercher des moyens d’aider ma situation. J’ai découvert que mon diagnostic pouvait être amélioré avec un régime végétarien composé de légumes-feuilles, de grains entiers, de noix, de graines et de pois riches en zinc, de lentilles, de pois chiches et de haricots. J’espère donc qu’en mangeant régulièrement les bons aliments, mon médecin constatera une amélioration de mon état et soutiendra un changement de médicament – ce qui changerait vraiment ma vie.

«C’est l’année où j’ai créé ma propre entreprise»

David Lynn avec sa femme Lynsey et son fils Max



Le ténor David Lynn a décidé cette année d’abandonner le chant et de créer sa propre académie de musique en Irlande.

«J’étais à Adélaïde, en Australie, le 15 mars de l’année dernière, pour jouer avec le Scottish Opera devant plus de 1 000 personnes au festival international annuel d’opéra. Ensuite, je suis rentré chez moi dans un nouveau monde, sans travail. Comme nous avons atterri à Glasgow [where he had been living with his wife and child], tous nos téléphones sonnaient simultanément; notre prochain contrat de cinq mois a été annulé et au cours de la semaine suivante, j’ai eu 15 mois de travail annulés.

J’ai déménagé en Irlande en mai avec ma jeune famille et j’ai heureusement trouvé du travail en tant qu’opérateur dans une usine. Mais en novembre, j’ai été licencié à cause de Covid – perdre mon emploi deux fois en un an, m’a fait tomber assez mal, et je n’avais vraiment pas l’impression que la chance était de mon côté – mais j’ai eu une lumière brillante. car j’avais commencé à suivre des cours de chant.

J’ai donc décidé que cette année, je vais investir toute mon énergie dans une nouvelle entreprise, la Lynn Academy of Music à Ballina, au nord de Mayo. Il sera en ligne pour le moment, mais cela représente une opportunité unique car je peux enseigner à des gens du monde entier.

Le destin est entre mes mains et si 2020 m’a appris quelque chose, c’est que je devrais prendre le taureau par les cornes, et ne pas compter sur les autres pour ma situation d’emploi. Avec ma nouvelle entreprise, je tiens les cartes et je fais ma propre chance. Parce que si lancer une entreprise dans une pandémie peut être une folie, le seul moyen est de le faire. »