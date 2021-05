L’Espagne a approuvé une loi protégeant les livreurs. Voici ce que vous devez savoir

Une loi controversée réglementant les livreurs, connue sous le nom de ratifié par le cabinet espagnol mardi. Cela nécessite que les plates-formes de livraison en ligne opérant dans le pays classent leurs coursiers en tant qu’employés, plutôt qu’en tant qu’entrepreneurs indépendants.

Malgré les efforts du gouvernement, de nombreux partis, y compris les syndicats, ne sont pas satisfaits de la loi. Certains disent qu’il se déplace trop lentement; d’autres n’en veulent pas du tout. Mais qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir des concerts à la fois dans le pays et à travers l’Europe?

Comment est-ce qu’on est arrivés ici?

Dirigées par la ministre espagnole du Travail, Yolanda Díaz, les négociations ont commencé l’automne dernier. L’objectif était de convertir en loi une décision de la Cour suprême de septembre – selon laquelle un coursier travaillant pour la société de livraison espagnole Glovo était effectivement un employé.

Après plusieurs retards et des discussions tendues, les syndicats et les associations professionnelles sont parvenus à un accord en mars. Les courriers de plate-forme devaient maintenant être reclassés en tant qu’employés, et les syndicats doivent être informés de la manière dont les algorithmes affectent les conditions de travail des courriers.

«Ils sont désormais considérés comme des travailleurs salariés et bénéficieront de toutes les protections pertinentes», a déclaré Díaz dans une allocution télévisée à l’époque.

Tout le monde est-il satisfait?

Non. Des personnalités comme l’Unión General de Trabajadores (UGT) – un important syndicat espagnol qui a participé aux négociations avec l’industrie – et le collectif de courriers Rider X Derechos estiment que la nouvelle loi est trop douce pour l’industrie. Bien qu’ayant été ratifiée aujourd’hui, les entreprises ont trois mois pour se conformer à la loi, que l’UGT juge trop longue. Les plates-formes profiteront du temps pour réduire leur flotte de messagerie avant la date limite, indique-t-il.

Rider X Derechos estime que la loi est trop étroite, car elle ne s’applique qu’aux coursiers et non aux autres travailleurs de chantier – une portée plus large a été écartée pendant les négociations. «Nous insistons à nouveau sur le fait que toute nouvelle réglementation ne se concentre pas uniquement sur les« cavaliers », car le faux travail indépendant va bien au-delà de notre propre secteur», a déclaré le collectif dans un communiqué en février.

Un autre collectif de messagerie, l’Asociación Autónoma de Riders, s’oppose à la loi car il pense que les plateformes les lâcheront afin de réduire la masse salariale. Il a envoyé une lettre au commissaire européen pour l’emploi et les droits sociaux Nicolas Schmit, lui demandant d’intervenir et d’empêcher l’entrée en vigueur du règlement, mais la Commission a peu de pouvoir pour intervenir dans le droit du travail national.

Que disent les entreprises?

La nouvelle loi est en effet en contradiction avec un modèle d’entreprise qui repose sur une vaste flotte de coursiers «flexibles» facilement disponibles. Uber Eats a averti que la loi mettait fin à l’économie des petits boulots en Espagne.

Un porte-parole d’Uber Eats a déclaré que le règlement « nuirait directement à des milliers de coursiers qui utilisent des applications de livraison de nourriture pour des opportunités de revenus flexibles indispensables et a clairement indiqué qu’ils ne souhaitaient pas être classés comme employés ».

« Cela aura également un impact sur les restaurants espagnols qui comptent de plus en plus sur des solutions de livraison pour joindre les deux bouts », a ajouté le porte-parole.

La société indique que des recherches du secteur suggèrent que plus de 75% des 30 000 courriers de plate-forme en Espagne perdraient leur source de revenus. Le rapport Adigital affirme également que les restaurants perdraient 250 millions d’euros de revenus supplémentaires.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’UE?

Avec l’initiative de la Commission européenne sur les conditions de travail des plates-formes à venir plus tard cette année, l’industrie, les syndicats et les décideurs politiques suivent de près l’évolution de l’économie des petits boulots.

La Confédération européenne des syndicats (CES) a déclaré que l’UE « doit » suivre les pas de l’Espagne, un sentiment partagé par l’eurodéputée française Leïla Chaibi, une ardente défenseuse des droits des travailleurs de la plateforme.

Au lieu de se tourner vers l’Espagne, Uber évoque sa politique au Royaume-Uni: à la suite d’une décision de la Cour suprême déclarant que les chauffeurs d’Uber sont des «travailleurs» – une catégorie de travail distincte spécifique à la Grande-Bretagne avec plus de droits que les entrepreneurs indépendants mais moins que les «employés» – le plate-forme engagée à donner à ses chauffeurs des vacances et des droits à la retraite.

Mais la responsable numérique de la Commission, Margrethe Vestager, ne souhaite pas mettre en œuvre une telle politique dans toute l’Europe. «D’après mon expérience, les discussions deviennent extrêmement complexes lorsque vous souhaitez créer une nouvelle catégorie», a-t-elle déclaré à POLITICO en février.

Díaz, le ministre du Travail, a écrit un éditorial conjoint avec le ministre italien du Travail et de la Politique sociale, Andrea Orlando, saluant l’initiative à venir de la Commission, et a mis en garde contre les mesures de récupération du coronavirus qui « tombent dans l’erreur de promouvoir l’emploi grâce à des contrats précaires et à un travail de mauvaise qualité. conditions. »