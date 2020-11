Tipperary et Cavan livrent deux tremblements de terre en une journée

Bloody 2020, hein? En cette année de bizarreries, dans ce championnat des miracles, la course au Sam Maguire est toujours d’actualité. . . vérifie les notes. . . ah oui, Cavan et Tipperary. C’est Cavan, sans championnat d’Ulster depuis 23 ans. Et Tipperary, sans couronne de Munster depuis 1935.

Un tremblement de terre à la fois, les gars.

Entre eux, ils ont réussi un dimanche que nous avions présumé depuis longtemps dépassé le cadre du championnat de football. Cela a commencé avec Tipp, rassemblant tous les brins improbables de leur histoire footballistique pour battre Cork à Páirc Uí Chaoimh par 0-17 à 0-14. Le week-end du centenaire du dimanche sanglant, ils portaient les maillots blancs avec l’espoir vert que leurs ancêtres avaient porté en novembre 1920. Mon garçon, leur ont-ils rendu justice.

«C’est très, très émouvant», a déclaré leur manager David Power par la suite. «Je sais que les 100 ans de Bloody Sunday sont une chose, mais cela fait 85 ans. J’ai toujours cru que ce serait notre journée parce qu’il y avait beaucoup de travail acharné.

«Le football de Tipperary devait remporter un titre senior et nous aurions pu gagner un peu plus parce que nous avons joué un très bon football. Il y avait une croyance intérieure dans le côté. Au cours des deux dernières semaines, nous avons toujours cru que nous pouvions battre Cork. Je n’avais pas à dire ça. Les joueurs le savaient eux-mêmes.

Les planètes s’alignent

Certains jours, les planètes s’alignent. Dans une année ordinaire, la maison de vacances de Colin O’Riordan contre la vie de Sydney Swan ne coïnciderait pas avec une finale de Munster. Il a joué son premier match sous un maillot Tipp depuis 2015 et a attrapé deux kick-outs monumentaux à la fin pour les voir à la maison. Michael Quinlivan et Liam Casey avaient choisi de ne pas faire partie de l’équipe Tipp cette année, fatigués de la route, des coups et du manque de vie. La pandémie les a maintenus à la maison et Quinlivan a surtout joué son meilleur match depuis des années.

Le faire à l’occasion du centenaire du Bloody Sunday est évidemment une bizarrerie du hasard. Le pouvoir est au cœur du football de Tipperary depuis trop longtemps pour attribuer une victoire comme celle-ci à une sorte de magie éthérée qui s’est écroulée au fil des décennies et sur leurs têtes. Il a vu trop de fausses aurores, trop souvent remis à sa place. Dans son propre comté et à l’extérieur.

«Les goûts de Philip Austin, Brian Fox, Conor Sweeney, Alan Campbell sont là depuis des années et c’est formidable pour eux. Aujourd’hui, c’est bien pour l’équipe, mais c’est aussi génial pour le football Tipp en général. Oui, le hurling sera toujours numéro un, mais maintenant les gens voudront jouer au football pour Tipperary.

«Le centenaire n’était qu’un aspect d’aujourd’hui. Mais l’objectif principal était le jeu. C’était un honneur de porter ce maillot vert et blanc, mais nous en sommes restés là. Parce que si nous étions pris dans l’émotion de tout cela, nous aurions pu nous faire prendre. Gagner le week-end qui était dedans est absolument énorme. J’ai trouvé que la cérémonie de samedi soir était fantastique. Cette victoire est géniale pour le football de Tipperary. »

Killian Brady et Jason McLoughlin de Cavan célèbrent la victoire sur Donegal lors de la finale de football de l’Ulster. Photographie: Morgan Treacy / Inpho



À Armagh, la finale d’Ulster n’a pas été moins une poussée d’adrénaline au cœur. Cavan est arrivé comme des outsiders abandonnés jouant leur sixième match en six semaines et apparemment sans tir. Après 70 minutes d’effort, ils sont repartis dans la nuit avec une victoire 1-13 à 0-12, un score qui flattait Donegal. Le but de Conor Madden à la 70e minute a scellé un résultat que leur performance méritait largement.

Les plus gros monstres

«C’est l’année du bouleversement», a déclaré l’arrière Padraig Faulkner. «J’écoutais [Tipperary’s win] à la radio en montant, donc je l’ai su et cela vous donne la foi. Quand Cork a battu Kerry, Kerry était le plus gros monstre censé le mettre à Dublin et Cork est allé et l’a fait. Ce n’est pas bon si vous ne le soutenez pas avec un titre mais que Tipperary les bat aujourd’hui, cela vous incite. S’ils peuvent le faire, n’importe qui peut le faire.

Hé bien oui. En théorie. Mais le championnat de football a été une lumière puissante sur n’importe qui peut le faire depuis un certain temps maintenant. Une équipe de Tipperary avec un pedigree mineur de toute l’Irlande battant une équipe de Cork à venir est tirée par les cheveux, mais c’est dans le domaine de la réalité.

Cavan détruit Donegal quelques heures plus tard, après tant d’années de campagnes vides – eh bien, c’est tout simplement bizarre à l’extrême. Mickey Graham est arrivé au poste de Cavan il y a deux hivers en promettant d’améliorer leur terrible bilan en Ulster. Même lui n’aurait pas pu imaginer qu’ils le feraient si rapidement et avec autant d’insistance.

«Certainement pas», dit-il. « Définitivement pas. Mais soyons honnêtes à ce sujet. Nous avons connu beaucoup de hauts et de bas ces deux dernières années. Tout ce qui pouvait arriver pour essayer de nous empêcher de faire des incursions s’est produit. Entre les joueurs perdants, Covid et l’arrivée de nouveaux joueurs, nous avons fait face à de nombreux défis.

«Mais ce que nous avons maintenant, c’est un panel de joueurs qui sont tous dedans pour les bonnes raisons. Nous avons un groupe de gars qui vont mourir l’un pour l’autre. Vous ne pouvez pas mettre cela dans une équipe. Cela doit venir de l’intérieur.

Mark Twain a déclaré que la différence entre l’écriture de fiction et de non-fiction est que la fiction doit être crédible. Quelle joie de ne pas être confiné par les règles instables du faire semblant.