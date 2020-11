Le défi européen de Biden: réparer les liens transatlantiques en lambeaux

Pat Cox est un ancien président du Parlement européen.

DUBLIN – La lourde insurrection signalée par l’élection de Donald Trump à la présidence américaine en 2016 a eu des retentissements dans le monde entier, peut-être nulle part plus que parmi les alliés européens de l’Amérique.

Au cours des quatre années suivantes, les relations euro-atlantiques se sont détériorées à un niveau sans précédent alors que le président américain a embrassé le Brexit, abandonné les accords de Paris sur le climat et condamné l’Union européenne comme un «ennemi». Les Européens ont vu avec consternation Trump faire exploser l’accord avec l’Iran, rabaisser les alliés de l’OTAN, paralyser l’Organisation mondiale du commerce et abandonner l’Organisation mondiale de la santé au milieu d’une pandémie mondiale.

Pendant ce temps, une assemblée variée de cinquièmes chroniqueurs trumpiens comprenant des diplomates douteux, des sbires en quête de conspiration et des acolytes onctueux a répandu l’évangile du mécontentement en Europe avec une ferveur évangélique.

Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi la perspective d’une présidence Joe Biden a été accueillie avec un tel soulagement parmi les dirigeants européens. Une administration américaine qui n’est pas résolue à saper et à détruire le tissu du multilatéralisme mondial offre un répit, une pause pour une réflexion et un engagement mutuellement respectueux.

Et pourtant, il est peut-être trop tôt pour célébrer. Les problèmes politiques qui ont creusé un fossé entre l’Europe et l’Amérique de Trump ne disparaîtront pas du jour au lendemain, pas plus que la ferveur anti-établissement que le président américain a inspirée à certains.

Les plus grandes pom-pom girls européennes de Trump étaient les jumeaux gênants de l’UE, la Hongrie et la Pologne – en particulier le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et le dirigeant de facto de la Pologne Jaroslaw Kaczynski, qui ont trouvé du secours dans leur compatibilité idéologique.

Orbán, avec justification, a fait valoir qu’il était le Trump de l’Europe avant Trump. Sa propension à enfreindre les normes démocratiques, à revenir sur l’état de droit, à se livrer au capitalisme de copinage, ainsi qu’à son hostilité envers les médias, son aversion pour les immigrants – les musulmans en particulier – et son antagonisme aux attitudes libérales concernant les droits des homosexuels et l’avortement les ont fait compagnons de lit faciles. La Pologne, quant à elle, a profité du renforcement de l’OTAN de son flanc oriental et du soutien américain contre Nord Stream 2, le projet de gazoduc russe.

Ces postures politiques spécifiques devraient perdurer malgré le changement d’administration aux États-Unis, même si Budapest et Varsovie seront bien en dehors de leur zone de confort avec les valeurs que le président élu Biden apporte.

Ailleurs en Europe, le résultat des élections a inspiré des changements de cœur plus tangibles.

À Londres, Boris Johnson – qui s’était mérité le sobriquet du «Trump britannique» – a utilisé la proximité de Trump comme carte de visite clé pour gonfler son ballon «Global Britain» et dynamiser ses appels de «reprendre le contrôle» et d’obtenir le Brexit. terminé. »

Toujours pragmatique, Johnson a maintenant saisi l’un des rares points positifs de la crise du COVID-19 – le report à l’année prochaine de la COP26 à Glasgow – pour courtiser un Biden disposé à s’engager à mener la lutte contre le changement climatique. Attendez-vous à un accord de dernière minute sur le Brexit UE-Royaume-Uni, à une carte de sortie de prison pour éviter les enchevêtrements compliqués entre les États-Unis et le Royaume-Uni autour de l’accord de Belfast, une bromance du G7 en 2021 et la fiabilité britannique en tant que partenaire de l’OTAN.

La victoire électorale de Biden suscite également une introspection ailleurs en Europe.

La confiance, essentielle à tout partenariat, a été rompue sous Trump. Alors que les précédentes conférences de Munich sur la sécurité s’inquiétaient de l’agression russe, l’année dernière a été marquée par la peur de l’abandon américain.

Cette crainte a conduit à prendre conscience que l’Europe doit devenir plus autonome, notamment en termes de sécurité et de défense. Il s’agit en partie d’une réponse nécessaire aux demandes de longue date des États-Unis en faveur d’un meilleur partage de la charge. Mais c’est aussi une reconnaissance de la nécessité de développer des capacités qui lui donneront plus d’autonomie stratégique face à des États-Unis imprévisibles.

La question est déjà une source de tension entre la France et l’Allemagne – qui ne voient pas dans quelle mesure l’Europe peut ou devrait encore compter sur les États-Unis – et deviendra probablement un point de friction avec l’establishment de la défense américain.

Un autre point de discorde concerne les relations avec la Chine. L’UE veut se tailler sa propre place et défendre sa propre vision des relations avec Pékin, qu’elle considère comme un partenaire de négociation, un concurrent économique et un rival stratégique – contrairement à la politique américaine sous Trump.

L’UE ne souhaite pas se retrouver ancrée entre deux rivaux polaires dans un monde du G2 dominé par la Chine et les États-Unis – d’où l’accent mis sur plus de souveraineté européenne, principe directeur de la quête politique du président français Emmanuel Macron.

Il est donc clair que le départ de Trump n’effacera pas les divergences sur le commerce, la technologie et la fiscalité qui ont causé des frictions entre l’UE et les États-Unis au cours des quatre dernières années.

Et pourtant, des deux côtés de l’Atlantique, il y a un sentiment écrasant qui est maintenant un moment d’opportunité – redécouvrir la valeur de ce que nous avons en commun, changer de mode par le design et non la dissonance, accélérer et élever l’objectif de sauver notre planète fragile et revitaliser et réformer le système multilatéral.

C’est peut-être la dernière chance. Le statu quo ante est passé. Il reste à voir dans quelle mesure les contraintes politiques et judiciaires nationales évidentes aux États-Unis limiteront l’horizon politique et l’exécution de Biden, mais les deux parties doivent revenir vers l’avenir, plus fortes ensemble que séparément.