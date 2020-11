Coronavirus: aucun décès supplémentaire et 252 nouveaux cas signalés, chiffre quotidien le plus bas depuis septembre

Bosch Perforateur sans fil SDS-plus GBH 36V-Li Plus + 2 batteries GBA 36V 4Ah + chargeur rapide + butée de profondeur 310mm + poignée supplémentaire + valise

Le perforateur sans fil SDS-plus GBH 36 V-Li Plus de Bosch , 50% plus rapide grâce à une force de frappe plus élevée et une durée de vie prolongée , est idéal pour les travaux de burinage légers de longue durée. 3 fonctions : perçage, perforation, burinage Moteur 4 pôles puissant, endurant, et compact,