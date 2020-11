Le Royaume-Uni inclut l’interdiction de Huawei dans le projet de loi sur la sécurité des télécommunications

vandyck Peignoir élégance uni - Beige

-- - Beige - Le peignoir Elegance de Vandyck est fabriqué dans un matériau doux de haute qualité et en plaine. Le peignoir a un col, deux poches latérales sur le devant, une ceinture à nouer et un ruban de fixation supplémentaire à l'intérieur. Le peignoir est fini avec une garniture brillante et cousue.