Je ne peux pas conduire à cause du Brexit, et je ne suis pas le seul

PARIS – Je savais que c’était mal de se sentir suffisant de contourner le Brexit.

La veille de Noël dernière, alors que le Royaume-Uni et l’UE ont finalement signé l’accord de retrait, j’ai obtenu la nationalité française. Je m’imaginais comme l’un des derniers réfugiés britanniques accueillis au moment où le Royaume-Uni partait. La paperasse prendrait encore six mois mais qu’importe, j’étais française. Et oui, j’étais suffisant. Au revoir Brexit Grande-Bretagne! Prenez votre Aussie Malbec et votre camembert de Cornouailles, je m’en tiens à mon Bordeaux et ma baguette.

Bien sûr, il est revenu pour me mordre. Mon sac à main a été volé, ainsi que mon permis de conduire français et mon carte de séjour. J’étais cependant confiant. Je suis français maintenant, je peux maîtriser le redoutable administrateur. J’ai donc demandé des copies de ma licence et de ma carte de résidence.

Les deux demandes ont été rejetées. Je ne peux pas obtenir une copie de mon carte de séjour, parce que je dois présenter une nouvelle demande de résidence après le Brexit. Et je ne sais toujours pas pourquoi je ne peux pas obtenir une copie de mon permis de conduire. Je pense que c’est parce que malgré deux preuves d’identité, ils veulent une preuve de résidence post-Brexit. Ce qui, franchement, semble un peu trop zélé.

C’est le syndrome du Brexit classique – rien n’est définitif, tout est en attente.

En attendant, je ne peux pas conduire. Et j’ai découvert que des milliers de personnes en France étaient confrontées au même problème.

La France et le Royaume-Uni doivent encore parvenir à un accord sur la conversion des licences britanniques en licences françaises, avant une date butoir à la fin de cette année. En 2022, les expatriés britanniques ne pourront plus conduire avec des licences britanniques en France. Cela n’affectera pas les touristes, mais pour les Britanniques vivant en France, cela pourrait être catastrophique. Beaucoup vivent leur rêve d’une idylle française et se sont installés dans des zones rurales où les transports en commun sont limités. Si aucun accord n’est trouvé, ils devront théoriquement passer un examen de conduite pour obtenir un permis.

Certains conducteurs britanniques en France ont déjà perdu leur droit de conduire. Les permis de conduire britanniques sont valables 10 ans, ou seulement trois ans pour les 70 ans et plus. Et en raison d’une forte augmentation des demandes d’échange de licences avant le Brexit, il y a un arriéré dans les centres de traitement de Paris et de Nantes. De nombreux conducteurs n’ont pas encore reçu leur nouvelle licence.

Mon amie Kate dit qu’elle est l’une des chanceuses. Sa licence n’est pas épuisée. Mais en tant que mère au foyer avec un bébé et un enfant de quatre ans, elle a besoin de sa voiture pour faire des courses et faire des courses. Quand je lui demande si elle accepterait de repasser son examen de conduite si nécessaire, elle rit. «Il n’y a absolument aucun moyen que je le reprenne», dit-elle. «Ils peuvent régler le problème, je ne paie pas 1 000 €.»

Et puis il y a le test lui-même. Pas seulement le peu de conduite pratique, mais le code de la route (le code de la route). Un test à choix multiples de 40 questions, avec un niveau de français qui dérangerait même les expatriés les plus intégrés. Je sais, parce que le code est devenu une caractéristique de ma vie lorsque mon mari, pris dans un autre étrange vortex de paperasserie, a dû repasser son examen de conduite après des décennies sur la route. Je sais maintenant que bande et piste cyclable ne sont pas la même chose, que signalétique horizontale signifie le marquage routier et que «À quelle vitesse pouvez-vous conduire dans une zone limitée à 50 km / h?» est une question piège (réponse: 30, 40 ou 50 kilomètres par heure).

Ainsi, la perspective que des milliers d’expatriés britanniques, dont de nombreux retraités, repassent leur examen de conduite pour obtenir un nouveau permis serait un désastre dans certaines proportions. En outre, la pandémie signifie qu’il y a des retards supplémentaires dans la réservation des examens de conduite.

Mais il y a de l’espoir. Un responsable britannique au courant des discussions me dit qu’un accord pourrait être conclu dans les semaines à venir.

Et voici un avantage à ne pas avoir de permis de conduire. Je suis devenu une sorte d’auto-stoppeur. Mon dernier voyage de reportage impliquait une planification inventive. Les appels aux attachés de presse ressembleraient à quelque chose comme: «Hé, est-ce que Marine Le Pen arrive? … Parle-t-elle à la presse? … Possédez-vous une voiture? »

J’ai été aidé par des journalistes rivaux et des politiciens locaux. J’ai joué la carte des «réfugiés du Brexit», et la suffisance a disparu. J’ai été accueilli avec sympathie, parfois Schadenfreude. Peu importe, je prends la banquette arrière.