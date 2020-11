Biden se tourne vers des visages familiers pour lutter contre un monde changé

Trump n’a pas encore concédé les élections du 3 novembre, mais lui et ses collaborateurs prennent déjà des mesures pour enraciner leurs décisions politiques d’une manière qui pourrait être difficile, voire impossible, pour la nouvelle équipe de revenir en arrière.

Trump réduit les effectifs des troupes américaines en Afghanistan, alors même que les talibans et le gouvernement afghan sont toujours engagés dans des pourparlers de paix. Il impose de nouvelles sanctions à l’Iran, ce qui pourrait compliquer la tâche de Biden pour tenir sa promesse de rejoindre l’accord nucléaire conclu par Obama avec Téhéran.

Les collaborateurs de Trump prévoient également de nouvelles sanctions et d’autres mesures pour contraindre la Chine, un rival que Biden doit à la fois traiter et contrer. Ils envisagent en outre de désigner les rebelles houthis au Yémen comme terroristes, une mesure qui pourrait rendre plus difficile pour les États-Unis d’aider à mettre fin au conflit dans ce pays.

La semaine dernière, le secrétaire d’État Mike Pompeo s’est rendu en Israël, où il a annoncé que les États-Unis considéreraient le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions comme antisémite et qu’ils autoriseraient les produits de certaines colonies israéliennes à être étiquetés comme «fabriqués en Israël. . » Les décisions n’étaient que le dernier des nombreux coups que Trump a infligés aux Palestiniens, mettant en péril l’objectif d’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, que Biden soutient. Et Pompeo a suggéré que d’autres mouvements pro-israéliens allaient arriver.

«Il y a toutes les raisons de s’attendre à ce que l’orientation de la politique américaine à l’égard d’Israël se poursuive», a déclaré le diplomate sortant – qui n’a pas encore reconnu qu’il n’y aura pas de deuxième mandat de Trump – au Jerusalem Post.

Les alliés de Biden disent que de nombreuses tentatives de l’administration Trump de saler la terre sont facilement réversibles. Mais ils admettent qu’il pourrait y avoir des coûts politiques à essayer d’annuler certaines des mesures.

Par exemple: l’administration Trump a qualifié le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran d’organisation terroriste. Cette décision est l’une des nombreuses prises par l’équipe Trump visant à tuer définitivement l’accord nucléaire iranien. Mais pour Biden, déclarer qu’il annule cette désignation pourrait également entraîner un tollé au Congrès, y compris parmi les membres bellicistes de son propre parti démocrate.

Certains chiffres de Washington soutiennent que Biden devrait s’appuyer sur les efforts de Trump au lieu de les rejeter en bloc, et il le fera probablement dans une certaine mesure.

Mark Dubowitz de la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion profondément opposé au régime islamiste de Téhéran, a déclaré que Biden devrait utiliser le fait que Trump a imposé tant de sanctions à l’Iran comme levier pour forcer ce gouvernement à accepter un accord nucléaire plus strict. .

«Je crains que les contraintes politiques du Parti démocrate et la nature théologique de l’adhésion à la [Iran deal] peuvent les empêcher de faire ce qu’ils feraient autrement en tant que professionnels de la sécurité nationale pragmatiques et hautement compétents », a déclaré Dubowitz à propos de l’équipe de Biden. Les sélections ont reçu les éloges de nombreux habitants de Washington et d’ailleurs.

Certains progressistes, dont le mouvement a poussé Biden à réduire les dépenses de défense, à réduire les déploiements de troupes américaines et à travailler davantage avec le Congrès sur la politique étrangère, ont donné des approbations prudentes sur Blinken en particulier. Ils ont noté qu’il était prêt à les écouter pendant la campagne.

«Tony a au moins fait tout son possible et a établi une relation et un rapport avec les progressistes», a déclaré Yasmine Taeb, membre senior du Center for International Policy, un groupe de réflexion progressiste. «Même si nous ne sommes pas nécessairement d’accord ou nécessairement d’accord, le respect qu’il a accordé… va très loin.

Michael Singh, ancien fonctionnaire de l’administration George W. Bush avec une expertise au Moyen-Orient, a écrit de Blinken, Sullivan et Flournoy: «Tous sont hautement qualifiés, travaillent bien de l’autre côté de l’allée et sont tout simplement de bonnes personnes.» (Singh est conseiller de WestExec, le cabinet de conseil cofondé par Blinken et Flournoy.)

Les responsables étrangers disent qu’en ce qui concerne les changements que le monde a connus depuis Obama, le plus important est peut-être la querelle croissante entre les États-Unis et la Chine.

Beaucoup, lors de conversations privées, disent que Biden ne devrait pas rejeter par réflexe les efforts de l’administration Trump, par le biais de sanctions, de tarifs douaniers et d’autres moyens, pour tenir la Chine responsable de tout, de l’oppression religieuse aux mauvaises pratiques commerciales.

Biden et ses collaborateurs, dont Blinken, ont indiqué qu’ils étaient bien conscients que les relations américano-chinoises se trouvaient dans une nouvelle phase. Ils insistent cependant sur le fait qu’ils l’ont vu venir même sous Obama. Ils ont également déclaré que s’ils seront durs avec la Chine, ils seront plus stratégiques que Trump.

D’une part, ils disent qu’ils se coordonneront avec leurs alliés et travailleront à travers les institutions multilatérales lorsque cela sera possible pour contrer Pékin. Trump a exprimé son mépris pour de nombreux alliés de l’Amérique, notamment en leur imposant des droits de douane, et a pris des mesures pour quitter ou affaiblir de toute autre manière un certain nombre d’organes multilatéraux.

Le choix de Biden pour le représentant américain au commerce pourrait envoyer un message sur la façon dont il envisage de réparer les liens économiques avec des alliés réprimés par les guerres commerciales de Trump, tout en restant dur avec la Chine.

Selon certains législateurs, Katherine Tai, avocate commerciale en chef du comité des voies et moyens de la Chambre, pourrait remplir ce rôle. Les partisans espèrent que Tai, un ancien responsable de l’application de la loi en Chine à l’USTR qui parle couramment le mandarin, pourra aider Pékin sur des questions telles que le travail forcé et les droits de propriété intellectuelle tout en préservant une relation commerciale efficace entre les deux plus grandes économies du monde.

«Elle est particulièrement préparée à s’attaquer aux problèmes de la Chine et sait comment s’associer avec nos alliés pour faire avancer les intérêts américains», a déclaré la sénatrice de l’Ohio Sherrod Brown à POLITICO.

Le président élu Joe Biden prend la parole lors d’une réunion au Queen Theatre le lundi 23 novembre 2020 à Wilmington, Del. | Photo AP / Carolyn Kaster

Les responsables étrangers s’attendent à ce que, au moins au début, Biden se concentre davantage sur les défis nationaux, y compris une économie américaine frappée par la pandémie de coronavirus. Mais ils espèrent et s’attendent à ce que Biden utilisera les leviers internationaux pour résoudre ces problèmes quand il le pourra, même si c’est quelque chose d’aussi relativement simple que de reprendre l’adhésion des États-Unis à l’Organisation mondiale de la santé, ce que Trump a quitté.

Leurs attentes quant à tout ce que Biden peut accomplir en matière de politique étrangère sont toutefois tempérées par les profondes divisions partisanes qui persistent dans la société américaine.

Les diplomates étrangers sont bien conscients que si les républicains gardent le Sénat, ils peuvent causer des maux de tête à Biden sur tout, de l’accord avec l’Iran au refus de confirmer ses choix pour son équipe de sécurité nationale en passant par les enquêtes sur les relations commerciales de son fils.

Il y a aussi la possibilité qu’un républicain, peut-être même Trump s’il se présente à nouveau, puisse gagner la Maison Blanche en 2024. Étant donné le populisme infusé par Trump dans le GOP, cela pourrait conduire à un autre virage sauvage dans la politique étrangère américaine, ont ajouté certains analystes. .

«Ne regardons pas aussi loin», a plaidé un diplomate étranger interrogé sur 2024.

Le diplomate a fait valoir que, étant donné la prédilection de Trump pour changer brusquement d’avis et ne pas être synchronisé avec le reste de son administration, il serait rafraîchissant si l’équipe de Biden offre «la stabilité au cours d’une administration».

« Ils travailleront à travers les institutions – c’est le point principal », a déclaré le diplomate. «Au moins, nous allons revenir à la façon dont les choses ont été faites.»

Gavin Bade a contribué.