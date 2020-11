Q&A: Quand en saurons-nous plus sur les projets de sortie du niveau 5?

Des décisions visant à faciliter le verrouillage vont-elles être prises aujourd’hui?

Non. Cependant, nous devrions avoir une idée de la réflexion au Cabinet après que les ministres aient tenu une discussion sur la levée des restrictions de Covid-19 lors de leur réunion hebdomadaire.

Il y aura un briefing pour les ministres et une discussion, où certains devraient plaider fermement pour une réouverture aussi large et précoce que possible, et il y aura un débat Dáil plus tard où les chefs de parti pourront exposer leur approche.

Il y aura également une réunion importante aujourd’hui du sous-comité du Cabinet Covid-19, à laquelle le médecin-chef Dr Tony Holohan et le directeur général de HSE Paul Reid devraient assister.

Mais aucune décision finale sur la manière de procéder ne sera prise avant plus tard dans la semaine.

Quand saurons-nous quel est le plan?

Il est probable que ce soit vendredi avant que les décisions finales sur la levée des restrictions actuelles et le plan pour Noël ne soient prises. Le Nphet se réunit normalement un jeudi, bien que cela puisse avoir lieu mercredi cette semaine, lorsque les experts en santé publique donneront leur avis au gouvernement sur la réouverture.

Le programme du Dáil est chargé mercredi et jeudi, il est donc peu probable que la réunion complète du Cabinet pour décider du plan ait lieu avant vendredi. Une nouvelle réunion du sous-comité devrait avoir lieu jeudi soir et devrait éclairer les décisions finales vendredi.

Les détails de la réouverture et le plan pour Noël seront ensuite annoncés par le Taoiseach et les chefs des partis de coalition tôt vendredi soir. L’annonce ne devrait pas interférer avec le Late Late Toy Show, soulignent les responsables.

Quelles décisions clés doivent être prises?

Les ministres doivent d’abord décider quelles entreprises devraient être autorisées à rouvrir la semaine prochaine et quelles restrictions devraient rester en place. On s’attend à ce qu’il y ait au moins une réouverture en deux étapes – la première semaine prochaine et plus tard en décembre. Bien qu’aucune décision n’ait encore été prise, on s’attend à ce que beaucoup de commerces de détail soient autorisés à ouvrir la semaine prochaine – tout comme des services tels que les coiffeurs et les gymnases.

Un grand point d’interrogation entoure les restaurants et les pubs. L’industrie de l’hôtellerie a fait un lobbying acharné récemment, mais il reste une résistance significative au sein du gouvernement pour autoriser la réouverture des pubs, en particulier ceux qui ne servent que de la boisson, en raison de la crainte que les gens affluent vers eux pendant la saison de Noël et que les taux d’infection augmentent à cause de cela.

Les ministres craignent qu’une réouverture complète ne conduise à une augmentation immédiate des cas et que nous soyons confrontés à une augmentation des chiffres avant Noël, au moment même où le gouvernement entend assouplir davantage la réglementation sur les voyages et les visites à domicile afin de faciliter les rassemblements de famille à Noël. . C’est la principale raison pour laquelle une réouverture prudente la semaine prochaine est probable.

N’y aura-t-il pas des différences entre le gouvernement et le Nphet?

Oui. C’est le cas depuis des mois, mais ceux-ci se sont répandus à la vue du public avant le début du verrouillage actuel et se sont poursuivis dans les coulisses depuis. Les experts de la santé publique conseillent du côté de la prudence, tandis que les politiciens – qui cherchent à prendre en compte les effets sociaux et économiques des restrictions dans leurs considérations – veulent rouvrir davantage la société.

Les cercles gouvernementaux ont été contrariés par ce que les initiés considèrent comme les efforts de Nphet pour influencer leurs décisions grâce à leur présence dans les médias, mais en fin de compte, les conseillers conseillent et les politiciens décident. Ce point a été explicitement signalé aux conseillers en santé publique ces dernières semaines.

Cela signifie, bien sûr, que la responsabilité de toute décision qui se révèle finalement erronée incombe aux politiciens. C’est quelque chose qui les a poussés dans une direction prudente dans le passé.

Alors, quelle sorte de Noël vous attend?

Il est clair que nous nous éloignerons des restrictions de niveau 5 la semaine prochaine. Les magasins rouvriront, mais les gens seront invités à limiter leurs contacts sociaux dans l’espoir de garder le virus supprimé pour permettre une réouverture plus large avant Noël.

Les voyages depuis l’étranger seront fortement découragés. Une vaste campagne publicitaire conseillant aux gens de rationner leurs contacts sociaux afin de sauver Noël est prévue.

Cela ne sonne pas trop Noël, n’est-ce pas?