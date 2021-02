Un tiers de la population ne reste pas à moins de 10 km de son domicile

Les habitants de chaque comté d’Irlande voyagent de plus en plus à plus de 10 km de leur domicile, selon de nouvelles données identifiant «une certaine détente» dans le respect des restrictions de Covid-19.

Le troisième rapport de Staying Local Indicator (SLI) du Central Statistics Office (CSO) publié lundi utilise des données de téléphonie mobile anonymisées pour mesurer les mouvements des personnes sur une période de sept jours.

Il a constaté qu’un tiers de la population du pays ne restait pas à moins de 10 km de leur domicile et que le niveau de respect des restrictions de Covid-19 diminuait en février.

Cependant, la grande majorité du pays continue de rester abattue – 66,7% sont restés dans la zone de 10 km analysée entre les semaines se terminant le 5 et le 12 février.

« Tous les comtés ont montré des diminutions du SLI … de 0,6 point de pourcentage (Waterford) à 2,9 points de pourcentage d’âge (Roscommon), indiquant une certaine relaxation du comportement de mobilité », a déclaré le CSO.

Les données du SLI sont une moyenne mobile sur sept jours des habitudes de voyage prises, le public étant continuellement invité à ne pas se déplacer dans la mesure du possible afin de contenir la propagation du virus.

La plus forte baisse de l’observance de la mobilité pour la dernière semaine de données était Roscommon à 2,9 pour cent.

Dublin reste le comté avec le pourcentage le plus élevé de la population locale (79,7%). Bien qu’il s’agisse d’un taux d’adhésion relativement élevé, le CSO note qu’il reflète la nature urbanisée de la capitale et son accès relativement supérieur aux services par rapport aux autres comtés.

«Dublin, avec un niveau d’urbanisation élevé, affiche systématiquement le pourcentage le plus élevé de personnes restant sur place, tandis que Mayo et Roscommon, avec un faible niveau d’urbanisation, ont le pourcentage le plus bas de personnes résidant à moins de 10 km de chez eux.»

L’indicateur Staying Local (SLI) est basé sur l’analyse des enregistrements d’activité de téléphonie mobile anonymisés et agrégés, selon le CSO.

Il indique que les données de Three Ireland sont rassemblées à partir d’ensembles de données anonymisés à une échelle macro, agrégées à la division électorale et fournies au ministère de la Santé. Aucune donnée personnelle n’est fournie ou analysée.

«Les résultats de cette analyse fournissent des informations importantes aux décideurs et au public au milieu de la pandémie mondiale», dit-il.

Par ailleurs, les données du conseil municipal de Dublin au 15 février montrent que les volumes de trafic dans la capitale restent relativement faibles.

Bien que ces données examinent les volumes plutôt que les distances parcourues, elles ont révélé qu’en janvier, avec des restrictions de niveau 5, le trafic traversant le cordon du canal de la ville est resté «à un taux constant de 55 à 59%» des volumes pré-Covid.

Les volumes de cyclisme sont restés stables en décembre, mais ont depuis diminué aux niveaux observés pour la dernière fois en avril.

Bien que le nombre de passagers d’autobus soit passé à 50 pour cent des niveaux d’avant la pandémie pendant les mesures de niveau 3 en décembre, il est depuis tombé à environ 23 pour cent et reste statique.