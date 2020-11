Les experts sonnent l’alarme alors que les pays de l’UE déploient des tests rapides de coronavirus

Les tests antigéniques rapides pour dépister de vastes populations deviennent la dernière arme dans la lutte de l’Europe contre le coronavirus.

Mais pas si vite, disent les experts en santé publique. De plus en plus craignent que des personnes soient utilisées comme sujets de laboratoire dans une expérience extrêmement coûteuse.

La Slovaquie a récemment réussi un exploit en criblant de masse toute sa population adulte, permettant à ceux qui ont signalé des résultats négatifs de regagner des libertés fondamentales comme aller dans les magasins. L’Autriche devrait également tester la majorité de sa population lorsque ses restrictions actuelles seront levées début décembre. L’intention est de permettre de petits rassemblements pour Noël et d’éviter un verrouillage du Nouvel An.

Le Royaume-Uni, quant à lui, teste des tests de masse dans la ville de Liverpool, avec l’ambition de réaliser 10 millions de tests par jour, baptisés «Opération Moonshot». Il teste également les contacts des personnes infectées, ce qui leur permet d’éviter la quarantaine s’ils sont testés négatifs avec des tests rapides tous les jours pendant une semaine. Et certains aéroports de l’UE contrôlent désormais régulièrement les voyageurs avant l’embarquement.

À première vue, les premiers résultats de la Slovaquie et du Royaume-Uni semblent prometteurs pour réduire les nombres de casse. La Slovaquie a annoncé cette semaine trois autres cycles de dépistage d’ici Noël, impliquant 8 millions de tests d’antigènes. Et les cas à Liverpool ont chuté « assez remarquablement » après le déploiement des tests de masse, selon le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, lundi.

Un avantage clé des tests antigéniques est qu’ils sont considérés comme une alternative moins chère et plus rapide aux tests PCR. «Ils vont détecter la maladie chez un grand nombre de personnes qui n’ont même jamais subi de test auparavant», a déclaré John Bell, professeur de médecine regius à l’Université d’Oxford.

Mais les experts en santé publique avertissent que les tests ne sont pas suffisamment fiables pour détecter les personnes sans symptômes – et que les chercheurs ont besoin d’études plus rigoureuses pour comprendre comment les utiliser au mieux. Ils avertissent également que épingler les espoirs d’un Noël en toute sécurité sur ces tests pourrait faire plus de mal que de bien – et est plus un coup de presse politique qu’une bonne science.

«Se précipiter sur des tests pour obtenir un bon titre sans les avoir évalués au préalable, avec le risque que cela puisse en fait faire dire à des personnes plus infectieuses qu’ils sont négatifs, semble irresponsable», a déclaré Angela Raffle, maître de conférences honoraire à la Bristol Medical School Population. Sciences de la santé, Université de Bristol.

Est-ce sûr?

Instinctivement, les tests de masse semblent être une approche logique pour identifier les cas et les contenir. Ajoutez à cela le sceau d’approbation politique, car les ministres de la Santé, les Premiers ministres et même la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont fait l’éloge de ces tests et ont cherché à les acheter en gros.

Le problème, cependant, ce sont les données limitées et ce que ces tests sont promis de débloquer, que ce soit Noël avec des proches ou un vol en toute sécurité.

Le premier est la précision des tests eux-mêmes. Le Premier ministre slovaque Igor Matovič a déclaré que l’un des deux tests rapides utilisés (RapiGEN et SD Biosensor) est capable de détecter plus de 96% des cas positifs, par rapport aux tests PCR.

Cependant, une autre étude a suggéré que les résultats sont «bien inférieurs à ceux rapportés», selon un article de The Lancet.

Le gouvernement britannique a acheté les tests antigéniques rapides Innova. L’évaluation clinique de Public Health England et de l’Université d’Oxford a montré qu’elle détecte plus des trois quarts des cas positifs parmi les personnes atteintes de la maladie.

Cependant, Jon Deeks, professeur de biostatistique à l’Université de Birmingham, a creusé dans les données et dit que le vrai chiffre pourrait être bien inférieur: dans les deux études qui reproduisent le plus fidèlement l’utilisation du monde réel, entre 57% et 73% des cas étaient détectée.

De plus, une étude américaine a montré que ces tests ne détectent pas les cas aux premiers stades de la maladie. « Donc, ce test n’est pas assez bon pour détecter les gens dans la première partie quand ils seront contagieux », a déclaré Deeks lors d’un récent webinaire de presse.

Jenny Harris, médecin-chef adjoint du Royaume-Uni, a reconnu mardi la précision variable en fonction des différents paramètres, mais a assuré aux législateurs lors d’une commission parlementaire: «Ils fonctionneront très bien pendant la période infectieuse.»

Ces données, cependant, semblent bien loin des commentaires de Hancock en avril, lorsqu’il a défendu la réponse relativement lente du gouvernement dans la livraison de tests PCR sur écouvillon. «Un test peu fiable est pire que pas de test», avait-il dit à l’époque.

Aujourd’hui, alors que les tests PCR sont salués comme l’étalon-or, Hancock et son équipe souhaitent déployer des centaines de milliers de tests antigéniques rapides moins précis à des populations bien plus importantes.

Argent et éthique

Mais ce ne sont pas seulement les tests eux-mêmes qui affectent la précision; c’est comment ils sont utilisés et qui les exécute.

Deeks a souligné qu’une étude du test rapide Innova offrait une meilleure précision de 16 points de pourcentage lorsqu’elle était effectuée par des infirmières expérimentées, plutôt que par des personnes formées uniquement pour faire des tests sur écouvillon, ces derniers reflétant le plus fidèlement la pratique à Liverpool.

L’un des objectifs du dépistage de masse des populations saines est de contenir l’infection chez ceux qui ont la maladie sans le savoir. Mais on ne sait pas quelle contribution les personnes asymptomatiques apportent à la transmission, a noté Allyson Pollock, professeur clinique de santé publique à l’Université de Newcastle.

«Les recherches actuelles suggèrent qu’ils jouent un rôle beaucoup moins important dans la transmission que les personnes présentant des symptômes», a-t-elle déclaré. « La question est donc de savoir pourquoi le gouvernement entreprend-il des tests de masse ou un dépistage de personnes en bonne santé alors que les études de recherche n’ont pas été menées? »

« C’est une mauvaise médecine et contraire à l’éthique ainsi qu’un énorme gaspillage de ressources à expérimenter sur les gens », a-t-elle ajouté.

«Ces questions doivent être réglées, c’est pourquoi des pilotes sont en cours d’exécution», a déclaré Harris, lors de l’enquête parlementaire.

Pour l’instant, les pays adoptent différentes approches pour vérifier l’exactitude des tests.

Alors que les patients testés positifs avec un test rapide dans l’essai de Liverpool doivent contacter leur médecin pour organiser un test PCR corroborant, la France a opté pour le contraire: retester avec PCR ceux qui testent négatifs avec le test rapide.

La France a également modifié la loi plus tôt ce mois-ci pour permettre l’utilisation de tests antigéniques pour renforcer la capacité de dépistage existante chez les personnes symptomatiques ainsi que pour étendre ses programmes de dépistage. Cependant, le gouvernement a été critiqué pour avoir compliqué les règles relatives à leur utilisation.

De leur côté, de nombreuses compagnies aériennes ont salué l’arrivée des tests rapides pour la commodité d’obtenir des résultats en quelques minutes – parfaits, en théorie, pour les contrôles à l’aéroport. Certains des aéroports les plus fréquentés d’Europe, notamment à Milan, Rome, Francfort, Londres et Paris, planifient, testent ou utilisent ces tests.

Le secteur aéronautique belge a également fait pression pour cette approche, mais le directeur général de la DG MOVE, Henrik Hololei, l’a récemment mis en garde.

«La pire chose à faire est de s’appuyer sur des tests qui ne fournissent pas les résultats nécessaires en termes de fiabilité», a-t-il déclaré lors d’un récent événement. « Il est très important de se concentrer sur les meilleurs résultats de tests, pas sur les volumes de tests. »

Pour Raffle, le gouvernement britannique semble s’éloigner de la science, «un changement dans notre approche».

«Nous nous sommes battus si dur pour une bonne évaluation transparente», a-t-elle déclaré. «Nous semblons couper les coins ronds de manière non éthique et non scientifique. Et cela ne sert pas l’intérêt public.»

Le désir de normal

Le nombre d’infections quotidiennes s’est stabilisé en Slovaquie au cours de la semaine dernière à environ 2000, bien qu’il n’y ait aucune preuve définitive que les tests de masse soient un facteur. Les gens ont pu mener une vie relativement normale grâce au programme, qui a été réalisé pour la deuxième fois le week-end dernier, mais à une plus petite échelle.

Matovič continue de menacer le verrouillage – auquel la plupart des Slovaques s’opposent fermement – comme alternative au dépistage.

Cependant, après un taux de participation plus faible avec les tests volontaires au cours du week-end, il a déclaré que les trois prochains cycles «ne peuvent pas être volontaires», affirmant que ce serait autrement un «gaspillage d’argent».

Un autre débat en cours est celui de la rentabilité.

Au Royaume-Uni, la note pourrait atteindre 100 milliards de livres sterling pour fournir 10 millions de tests rapides par jour. Ce n’est pas de l’argent bien dépensé, selon Pollock.

«Le gouvernement semble inventer cela au fur et à mesure pour se débarrasser des milliards de livres de tests qu’il a achetés», a-t-elle déclaré. « Il s’agit d’une expérience massive utilisant le public comme cobaye sans y réfléchir. »

