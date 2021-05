Des impôts plus élevés sont nécessaires pour financer les futures dépenses de l’État, prévient l’ESRI

Des taux d’imposition sur le revenu, de TVA et de taxe foncière plus élevés pourraient être nécessaires pour financer les futures dépenses gouvernementales, a averti l’Institut de recherche économique et sociale (ESRI).

Dans un nouveau rapport, le groupe de réflexion a déclaré que les pressions futures sur les dépenses, combinées à une baisse potentielle des recettes fiscales des sociétés et des véhicules automobiles, entraîneraient probablement une augmentation des impôts dans les années à venir.

Alors que l’augmentation des impôts devrait être évitée jusqu’à ce que l’économie se soit remise de la pandémie, il a déclaré que les augmentations de l’impôt sur le revenu, de la TVA ou de la taxe foncière locale pourraient «générer des revenus importants».

Une augmentation des taux standard et plus élevés de l’impôt sur le revenu de 1 point de pourcentage – de 20% à 21% et de 40% à 41% respectivement – permettrait de lever près d’un milliard d’euros par an, principalement auprès du tiers le plus élevé des salariés. , Ça disait.

Dans son programme gouvernemental adopté l’année dernière, la Coalition s’est engagée à ne pas toucher aux taux d’imposition sur le revenu ou de charges sociales universelles, tandis que Fine Gael a promis de réduire la charge fiscale des salariés à revenu moyen.

Alternativement, augmenter les taux standard et réduit de TVA de 1 point de pourcentage pourrait générer 690 millions d’euros supplémentaires par an, a déclaré l’ESRI.

Un montant supplémentaire de 275 millions d’euros pourrait également être levé en faisant entrer les immeubles récemment construits dans le champ de la taxe foncière locale (LPT) et en utilisant des évaluations actualisées des propriétés. La LPT ne s’applique actuellement qu’aux maisons construites avant 2013.

Bien que cela puisse conduire à de fortes augmentations des dettes fiscales encourues par certains propriétaires, le gouvernement pourrait simultanément augmenter les limites de revenu en dessous desquelles on peut reporter la responsabilité, a déclaré l’ESRI.

Dans son rapport, l’institut a également souligné la possibilité de générer des revenus en supprimant certains allégements fiscaux liés aux retraites et à l’impôt sur les plus-values, dont certains, selon lui, avaient une «justification économique discutable» ou étaient mal ciblés.

Il a également choisi le programme d’aide à l’achat du gouvernement, qui prévoit des réductions de taxes pour les acheteurs d’une première maison pour les aider à obtenir un dépôt, suggérant que de nombreux demandeurs avaient déjà le dépôt requis et l’utilisaient pour acheter des maisons à un prix supérieur à la moyenne. L’ESRI a également examiné la possibilité d’un impôt sur la fortune, mais a conclu que celui qui exonère la propriété générerait peu de revenus à moins d’être prélevé à des taux très élevés.

impôt sur les sociétés

Le rapport de l’ESRI a déclaré que la pression sur les dépenses publiques était rendue «plus pressante» par la dépendance croissante du Trésor à l’égard des recettes fiscales volatiles des sociétés, qui sont fortement concentrées dans un petit nombre d’entreprises seulement.

Le passage prévu vers les véhicules électriques met également en péril plus de 3 milliards d’euros par an de taxes liées à l’automobile.

Des augmentations aussi substantielles et permanentes des dépenses ne peuvent pas – même à des taux d’intérêt extrêmement bas – être financées de manière durable par des déficits plus élevés, a-t-il déclaré, mais nécessitent plutôt des réductions des dépenses ou des augmentations des recettes publiques. Bien qu’il n’y ait aucun désir politique de réduire les niveaux de dépenses existants, «il semble probable qu’il y aura un besoin d’augmentations fiscales importantes dans les années à venir», a-t-il déclaré.

«Une population vieillissante, des engagements à augmenter les dépenses futures et des baisses potentielles des recettes fiscales des sociétés et des véhicules automobiles ont rendu le besoin de futures augmentations fiscales importantes, même avant la pandémie», a déclaré l’économiste de l’ESRI, Barra Roantree. «Des augmentations des taxes générales sur les revenus, la consommation et la propriété pourraient donc être nécessaires dans les années à venir», a-t-il déclaré.