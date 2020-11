Diego Maradona décède d’une crise cardiaque à l’âge de 60 ans

Diego Maradona, considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, est décédé à l’âge de 60 ans.

L’Argentin, qui a subi une opération au cerveau ce mois-ci, a inspiré son pays à la gloire de la Coupe du monde en 1986 quand, en tant que capitaine, il a fait preuve d’un niveau de compétence, de créativité, de force et de désir sans doute jamais vu avant ou depuis. Lors de la victoire 2-1 en quart de finale contre l’Angleterre, il a également marqué peut-être le plus grand but de tous les temps, un match dans lequel l’attaquant a également montré son côté plus sombre et espiègle avec le tristement célèbre but de la « Main de Dieu ».

Maradona a également connu des succès au niveau des clubs, notamment avec Napoli, qu’il a mené à leur premier titre de Serie A en 1987. Un deuxième a suivi en 1990, aux côtés d’une Coupe d’Italie en 1987 et d’une Coupe de l’UEFA en 1991, et tel a été l’impact du joueur. dans un club qui vivait auparavant à l’ombre des puissances du nord de l’Italie, en particulier la Juventus, Milan et l’Inter Milan, que Napoli a annoncé en 2000 qu’il retirait son maillot n ° 10.

C’est au cours de ses sept années à Naples, cependant, que la dépendance de Maradona à la cocaïne a pris racine. Il a été frappé d’une suspension de 15 mois pour infractions liées à la drogue en 1991 – l’année où il a quitté Naples – et, trois ans plus tard, a été expulsé de la Coupe du monde aux États-Unis après avoir été testé positif à l’éphédrine.

De là, la vie personnelle de Maradona est devenue incontrôlable et en 2000 et 2004, il a été hospitalisé pour des problèmes cardiaques, la deuxième fois nécessitant l’utilisation d’un respirateur pour respirer correctement. L’année suivante, il a subi un pontage gastrique pour aider à endiguer son obésité.

Rien de tout cela, cependant, ne pouvait éclipser ses talents sur le terrain qui, à leur apogée, étaient presque surnaturels.

Né à Buenos Aires le 30 octobre 1960, Diego Armando Maradona était un enfant prodige et ayant rejoint Los Cebollitas, une équipe de jeunes d’Argentinos Juniors, à l’âge de 10 ans, il a joué un rôle clé dans leur incroyable victoire de 136 matchs. séquence, ce qui lui a valu de faire ses débuts chez les seniors juste avant son 16e anniversaire.

Diego Maradona marque contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique. Photographie: AFP via Getty Images



Peu de temps après – le 27 février 1977 – Maradona a fait ses débuts pour l’Argentine, remplaçant à la 65e minute lors d’un match amical contre la Hongrie à La Bombonera, domicile de Boca Juniors, que Maradona a rejoint en 1981. Il n’a passé qu’une saison. au club, mais à ce moment-là, il a marqué un superbe but en solo contre son rival River Plate et a aidé Boca à remporter le titre.

Compte tenu de son développement rapide et de ses performances toujours dominantes, il n’était pas surprenant que Maradona soit bientôt courtisé par les plus grands clubs d’Europe et en 1982, après avoir participé à sa première Coupe du monde, en Espagne, il a rejoint Barcelone pour un montant record de 5 millions de livres sterling. .

Il a cependant eu du mal à montrer sa meilleure forme pour les Catalans, en partie à cause de la fracture de la cheville qu’il a subie en septembre 1983 à la suite d’un tacle du «Boucher de Bilbao», Andoni Goicoechea. Mais Maradona a finalement récupéré et en 1984 a rejoint Naples. Deux ans plus tard, c’est la Coupe du monde au Mexique et le moment où il s’est imposé comme un véritable grand.

Le capitaine de l’Argentine a joué chaque minute de chaque match, marquant cinq buts et fournissant des passes décisives pour cinq autres. Il a été suprême tout au long, le joueur le plus dynamique et passionnant du tournoi et a coupé le souffle avec son deuxième but contre l’Angleterre au stade Azteca quand il a renversé deux joueurs sur la ligne médiane avant de dépasser une autre paire et, sous la pression de Terry Butcher’s fente, contourna Peter Shilton avant de passer le ballon dans un filet vide. C’était une démonstration étonnante d’habileté alliée au courage et il n’est pas étonnant que la frappe soit toujours considérée par certains comme «le but du siècle».

Quatre minutes plus tôt, Maradona a marqué son premier match. Le n ° 10 argentin a clairement frappé le ballon devant Shilton alors que le duo se disputait un ballon haut, mais malgré les protestations des hommes de Bobby Robson, le but était resté. «Je ne lui pardonnerai jamais», a déclaré Butcher en 2008. «Ce n’est pas agréable de perdre un quart de finale de Coupe du monde dans ces circonstances. Il est très difficile de pardonner et d’oublier dans les circonstances.

Maradona a participé à deux autres Coupes du monde – en 1990, quand il a été capitaine de l’Argentine à la deuxième place, et 1994, quand il a été renvoyé chez lui après avoir marqué lors de la victoire de groupe 4-0 contre la Grèce, qui s’est avérée être sa dernière apparition pour son pays. Au total, Maradona a été sélectionné 91 fois, marquant 34 buts.

Au niveau des clubs, Maradona a rejoint Séville après son départ de Naples avant de retourner dans son pays natal pour jouer pour les Old Boys et Boca de Newell, où il a pris sa retraite en 1997.

Après ses batailles personnelles, il a dirigé l’Argentine pendant deux ans, les emmenant à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud où une équipe composée de Juan Sebastian Veron, Carlos Tevez et Lionel Messi a atteint les quarts de finale. Un an plus tard, et après avoir quitté le poste de l’équipe nationale, il a pris la direction du club basé à Dubaï Al-Wasl avant de continuer à occuper un certain nombre de postes, dont le dernier manager de l’équipe de première division argentine Gimnasia y Esgrima.

Mais c’est pour ses exploits de jeu que l’on se souviendra le mieux de Maradona. Ayant été nommé footballeur sud-américain de l’année à cinq reprises, il a été nommé en 2000 Joueur du siècle de la Fifa aux côtés de Pelé à la suite d’une combinaison d’un sondage sur Internet et des nominations des officiels, des entraîneurs et des joueurs de la Fifa. Maradona a remporté le vote populaire. – Gardien