L’Allemagne va obtenir le sursis de Noël mais les restrictions relatives aux coronavirus se poursuivent

BERLIN – Les restrictions allemandes sur les coronavirus se poursuivront dans la nouvelle année mais seront légèrement assouplies pendant la période des fêtes, a déclaré mercredi la chancelière Angela Merkel.

« Nous avons besoin d’un autre effort: la patience, la solidarité, la discipline sont mises à rude épreuve », a déclaré Merkel après une vidéoconférence de sept heures avec les dirigeants des 16 régions allemandes pour discuter des restrictions.

Jusqu’au 20 décembre, les réunions avec des amis et des parents sont limitées à un autre ménage et jusqu’à un maximum de cinq personnes, tandis que les bars, restaurants et gymnases resteront fermés.

Les écoles resteront ouvertes, a déclaré Mme Merkel, bien que dans les zones à taux d’infection élevé, des mesures spéciales puissent être introduites.

Pour la période de Noël, Mme Merkel a déclaré que les dirigeants régionaux avaient accepté d’autoriser jusqu’à 10 personnes à se rencontrer, avec de jeunes enfants non inclus dans ce nombre, du 23 décembre au 1er janvier au plus tard.

Il reste probable que les restrictions se poursuivront en 2021, a-t-elle déclaré. Une autre réunion pour évaluer les restrictions aura lieu avant Noël.

Mercredi, l’Institut Robert Koch, le centre de contrôle des maladies du pays, a signalé 18 633 nouveaux cas dans tout le pays, avec 410 décès. Si le taux actuel d’infection persiste, l’Allemagne dépassera 1 million de cas au total ce week-end.

« Derrière les statistiques, il y a des destinées humaines, des vies qui se terminent beaucoup trop tôt », a déclaré Merkel.