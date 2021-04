Q&A: Que signifiera pour vous le code du «droit de déconnecter» du lieu de travail?

Le gouvernement a introduit un nouveau code de bonnes pratiques pour renforcer le droit des employés de cesser leur travail en dehors des heures normales de travail.

Le tánaiste Leo Varadkar a présenté cette décision comme un effort pour trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui n’est pas une mauvaise chose à l’ère du travail à domicile. Cependant, l’initiative n’est qu’un début sur une longue route et les avocats affirment qu’elle est susceptible de contestation judiciaire.

Quel est le problème?

La vague constante et croissante d’appels, de courriels et de messages texte sur les appareils de travail laisse de nombreux travailleurs le sentiment qu’ils ne sont jamais en congé. L’intrusion dans la vie privée est d’autant plus grande que le travail à domicile est devenu la norme pour beaucoup.

La solution de Varadkar?

Le Tánaiste affirme que le nouveau code protégera le droit de chaque employé de ne pas avoir à effectuer régulièrement un travail en dehors des heures de travail normales. Ainsi, les travailleurs ont le droit de ne pas être pénalisés pour avoir refusé de le faire. De plus, le code sous-tend l’obligation de respecter le droit d’autrui de se déconnecter en ne envoyant pas régulièrement d’e-mails ou d’appels en dehors des heures de travail.

Comment cela fonctionne-t-il?

Les employeurs sont instamment priés de s’engager avec le personnel ou les syndicats sur une politique de droit à la déconnexion qui tienne compte des besoins de l’entreprise et de sa main-d’œuvre. «Ce n’est pas révolutionnaire», déclare l’avocat Des Ryan, professeur de droit associé au Trinity College de Dublin. «Mais au moins, c’est un premier pas vers la reconnaissance de l’importance du droit à la déconnexion et de l’obligation pour les employeurs et les employés de prendre en compte et de surveiller l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.»

Retour à 9-5?

Pas si vite. «Cela signifie-t-il que personne ne va jamais vérifier ou envoyer un e-mail après les heures de travail officielles? Bien sûr que non », dit Ryan. «Ce ne sera pas une panacée instantanée pour les personnes préoccupées par l’épuisement professionnel des employés en raison d’un défaut de désactivation. Au lieu de cela, il s’agit d’une première étape importante pour essayer de normaliser ou de créer une culture sur le lieu de travail où la nécessité de se désengager du travail est prise en compte. »

Quelle est vraiment cette taille?

Le code lui-même n’est pas juridiquement contraignant et ce ne sera pas une infraction de le briser. Mais il peut être utilisé comme preuve dans les procédures judiciaires, c’est donc un développement «significatif», dit Ryan. Il note que les décisions de la Cour suprême sur l’intimidation au travail sont fondées sur des définitions de l’intimidation énoncées pour la première fois dans un code de pratique similaire.

Qu’en est-il des relations avec des collègues aux États-Unis ou en Chine, à plusieurs fuseaux horaires?

Si les employés en Irlande doivent travailler au-delà des heures normales avec des collègues dans des pays éloignés, la politique devrait en tenir compte. La politique doit reconnaître que les décalages horaires et les voyages internationaux «peuvent amener des collègues à se connecter à des heures différentes» en dehors des heures normales, indique le code publié par la Workplace Relations Commission. «Cela ne signifie pas que le destinataire doit répondre dans le même laps de temps. Des conseils clairs sur la déconnexion et les attentes en matière de réponse aux communications numériques à l’échelle mondiale doivent être fournis à tous les employés. »

Problème résolu?

Loin de là, affirme Richard Grogan, avocat spécialisé en droit du travail basé à Dublin. Au lieu de renforcer les droits des travailleurs, il soutient que le nouveau code pourrait être utilisé pour les diluer.

Comment est-ce possible?

Selon la loi telle qu’elle est, un employeur peut contacter le personnel pour travailler en dehors des heures uniquement en raison d’un accident ou d’une menace d’accident, ou avec un préavis de 24 heures. «Vous ne pouvez pas avoir une urgence chaque semaine», dit Grogan. Mais le nouveau code stipule que les politiques de l’entreprise «devraient permettre des situations légitimes occasionnelles» lorsqu’il est nécessaire de contacter le personnel en dehors des heures de travail normales.

Les raisons légitimes selon le code ne se limitent pas aux urgences?

Exactement. Ils comprennent: vérifier la disponibilité des listes; remplaçant à court terme pour un collègue malade; lorsque des circonstances imprévisibles surviennent; où une urgence peut survenir; et / ou lorsque des raisons commerciales et opérationnelles nécessitent un contact en dehors des heures normales de travail. À cet égard, dit Grogan, le code «va à l’encontre» de la loi sur l’organisation du temps de travail. Cela équivaut à dire que les conducteurs peuvent parfois dépasser la limite de vitesse sur un tronçon de route, dit-il.

Le code pourrait donc être destiné aux tribunaux?

«Il faudra quelques années pour que les dossiers soient en cours», déclare Grogan.