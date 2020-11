La controverse de McEntee Woulfe: Que s’est-il passé maintenant, que va-t-on demander au ministre et comment en sommes-nous arrivés là?

La ministre de la Justice, Helen McEntee, sera confrontée aux questions du Dáil jeudi sur la nomination du juge de la Cour suprême Séamus Woulfe à la suite de la décision du gouvernement de reculer dans ses efforts pour résister aux tentatives de l’opposition de forcer le ministre à faire une déclaration complète du Dáil sur la question.

Ce fut un long chemin, assailli par des guerres de territoire politique et des intrigues parlementaires. Alors, comment en sommes-nous arrivés là?

Que s’est-il passé exactement?

Le gouvernement a cédé mercredi aux déclarations et à une session formelle de questions-réponses après deux semaines de pression de l’opposition demandant à Mme McEntee de s’occuper du processus de nomination alors que trois juges en exercice avaient également exprimé un intérêt pour le poste. Le whip en chef du gouvernement, Jack Chambers, a déclaré que deux heures avaient été allouées au débat avec cinq minutes de questions de chaque groupe et parti d’opposition.

En quoi est-ce différent de ce qui avait été promis?

La ministre avait proposé d’aborder la question dans ses questions parlementaires orales ordinaires. Cette approche a été rejetée par l’opposition qui a dit qu’elle était insuffisante et limitative. Certaines parties n’auraient pas été en mesure de poser des questions, ainsi que des questions regroupées et soumises au ministre au préalable.

Pourquoi le gouvernement a-t-il résisté à cela?

Une déclaration et une session de questions-réponses du Dáil sont une réaction assez classique à une controverse politique – en effet, les ministres de la coalition l’ont déjà subi plusieurs fois depuis juin, émergeant rarement avec plus qu’une égratignure.

Cette fois, le gouvernement a déclaré que le risque de violer la séparation des pouvoirs – en ce qui concerne une nomination judiciaire – était trop grand et qu’il y avait un risque de contaminer un processus de destitution. Les juristes n’étaient pas d’accord et le gouvernement a déclaré qu’il n’engagerait pas la mise en accusation la semaine dernière.

Le gouvernement a fait valoir que l’on ne pouvait pas faire confiance à l’opposition pour maintenir le débat axé sur le processus plutôt que sur les personnalités impliquées, comme l’a stipulé Ceann Comhairle Seán Ó Fearghaíl. Ce sera à l’opposition de garder le débat honnête, après avoir poussé si fort pour cela.

Alors qu’est-ce qu’on lui demandera?

L’opposition est susceptible de se concentrer sur plusieurs questions. Premièrement, ils chercheront à établir précisément qui savait quoi et quand à propos de la nomination de Woulfe. La pratique habituelle est que les noms des personnes intéressées par une nomination judiciaire sont diffusés parmi les hauts responsables du gouvernement avant qu’un nom ne soit présenté au cabinet, mais à cette occasion, il semble que McEntee n’ait distribué qu’un seul nom – Woulfe. Il est apparu plus tard que trois juges avaient manifesté leur intérêt pour ce rôle. La position du gouvernement est, en fait, que McEntee s’est acquittée de ses obligations envers ses collègues en les contactant au préalable avec un seul nom.

L’opposition peut chercher à élargir le débat sur la question de savoir si les noms des parties intéressées ont été diffusés au cours d’autres nominations judiciaires que le gouvernement a faites; McEntee a dit qu’elle le faisait parfois, mais pas à d’autres occasions.

Le chef du Parti vert, Eamon Ryan, a déclaré ne pas avoir été informé d’un tel intérêt à d’autres occasions. L’opposition peut chercher à tirer parti de ces contradictions apparentes et à approfondir son argument selon lequel il y a eu un marchandage politique autour du poste de procureur général, ce que le gouvernement a nié.

Le gouvernement a noté que la candidature de Woulfe était appuyée par une approbation de l’organe consultatif judiciaire et que sa candidature avait été examinée par McEntee en même temps que tous les autres noms qui avaient exprimé un intérêt, avant qu’elle ne prenne sa décision.

Qu’est-ce qui a forcé à une tête?

Les mesures prises par deux comités Oireachtas semblent avoir accru la pression sur le gouvernement. Premièrement, l’opposition s’est retirée du comité des affaires du Dáil, l’organe qui fixe l’ordre du jour de la maison. Bien que ce comité ait finalement peu de pouvoir et que le gouvernement puisse continuer à utiliser sa majorité pour ignorer les demandes de l’opposition visant à ce que Mme McEntee comparaisse, ce fut une étape dramatique. Il a indiqué que l’opposition n’allait pas abandonner l’affaire et chercherait à contrecarrer les affaires de la Chambre pour obtenir ce qu’elle veut.

Si, à certains égards, l’opposition a peu de pouvoir, le gouvernement compte sur elle pour le fonctionnement du parlement. Il était clair qu’ils étaient prêts à rendre la vie très embarrassante, visiblement ainsi, et à poursuivre leur objectif par pur sang-froid.

De plus, la commission de la justice a pris la décision inhabituelle de préciser que Mme McEntee n’avait pas été soumise à une séance complète de questions-réponses lors de sa comparution la semaine dernière, comme le gouvernement l’a affirmé. Mme McEntee a répondu à une question au comité, mais aucune autre question n’a été posée.

Le comité est présidé par un TD du Fianna Fáil James Lawless. Et cela fait suite aux interventions de la semaine dernière de Jim O’Callaghan TD et de la sénatrice Lisa Chambers, qui ont tous deux suggéré qu’une déclaration complète et des questions et réponses seraient appropriées.

Une partie de la stratégie de l’opposition était de maintenir la question à l’ordre du jour, de rendre la vie difficile au gouvernement et d’essayer de forcer des fissures dans l’unité de la Coalition. Il semble qu’ils progressaient sur ce front, il a donc été décidé que Mme McEntee devrait les rencontrer de front.

Et comment en sommes-nous revenus ici?

Le dîner de la Oireachtas Golf Society, bien sûr. La présence de Woulfe a fait l’objet d’un examen par l’ancienne juge en chef Susan Denham, qui a conclu qu’il ne devait pas démissionner. Mais une transcription de son entretien avec Denham a suscité une nouvelle controverse, aboutissant à ce que le juge en chef Frank Clarke ait exprimé l’opinion personnelle qu’il devrait démissionner. Cela a déclenché une crise politique qui a conduit le gouvernement à envisager la destitution, entraînant la pression politique associée et se concentrant sur le processus de nomination, aboutissant à la décision d’aujourd’hui.